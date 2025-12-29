Согласно подписанному сегодня президентом РФ Владимиром Путиным закону, в России вводится запрет на исполнение решений иностранных судебных органов. Теперь постановления зарубежных и международных судов в нашей стране исполняться не будут.Соответствующий документ опубликован на государственном портале правовой информации.Он представляет собой внесение поправок в российский конституционный закон «О судебной системе».Согласно документу, больше не подлежат исполнению на территории Российской Федерации постановления уголовных судов, получивших юридические полномочия без участия России. То же самое касается международных судебных органов, если основой их легитимности не являются соглашения с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН.До подписания закона президентом страны его 16 декабря одобрила Госдума, а 19-го – Совет Федерации. Нормативный документ вступает в силу через десять дней после его публикации.Комментируя данные изменения в законодательстве, ряд экспертов отмечают, что они усиливают суверенитет российского государства. Другие отмечают, что могут возникнуть сложности в процессе практики их применения. Помимо этого, теперь российские граждане лишаются возможности обращаться в международные суды, если они не получили признания государственными органами РФ.Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС), который находится в Гааге.

