Согласно подписанному сегодня президентом РФ Владимиром Путиным закону, в России вводится запрет на исполнение решений иностранных судебных органов. Теперь постановления зарубежных и международных судов в нашей стране исполняться не будут.

Соответствующий документ опубликован на государственном портале правовой информации.

Он представляет собой внесение поправок в российский конституционный закон «О судебной системе».

Согласно документу, больше не подлежат исполнению на территории Российской Федерации постановления уголовных судов, получивших юридические полномочия без участия России. То же самое касается международных судебных органов, если основой их легитимности не являются соглашения с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН.

До подписания закона президентом страны его 16 декабря одобрила Госдума, а 19-го – Совет Федерации. Нормативный документ вступает в силу через десять дней после его публикации.

Комментируя данные изменения в законодательстве, ряд экспертов отмечают, что они усиливают суверенитет российского государства. Другие отмечают, что могут возникнуть сложности в процессе практики их применения. Помимо этого, теперь российские граждане лишаются возможности обращаться в международные суды, если они не получили признания государственными органами РФ.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС), который находится в Гааге.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:51
    ❝ Теперь постановления зарубежных и международных судов в нашей стране исполняться не будут ❞ —

    — Правильное решение ...
    Владимир_2У
      Владимир_2У
      -1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Правильное решение ...

      Только какое то четвертушечное, даже не половинчатое. Потому что и соглашений понаподписывали, мягко говоря спорных, и что из себя нынешний ООН представляет...

      То же самое касается международных судебных органов, если основой их легитимности не являются соглашения с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН.
      Охотовед 2
        Охотовед 2
        +14
        Сегодня, 11:02
        Цитата: Владимир_2У
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — Правильное решение ...

        Только какое то четвертушечное, даже не половинчатое. Потому что и соглашений понаподписывали, мягко говоря спорных, и что из себя нынешний ООН представляет...

        То же самое касается международных судебных органов, если основой их легитимности не являются соглашения с нашей страной или резолюции Совета Безопасности ООН.

        Приоритет международного права над федеральными законами как один из основополагающих принципов Конституции РФ 1993 года был закреплен в ч. 4 ст. 15. В ней говорится, что составной частью правовой системы РФ являются «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры», а если «международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

        К началу 2020-х годов в России стали все чаще говорить о нецелесообразности сохранения этой нормы, ссылаясь на усиление «политической составляющей» в работе ряда межгосударственных органов и международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако ст. 15 относится к первой главе Конституции, для изменения которой предусмотрена сложная процедура с созывом Конституционного собрания, разработкой проекта нового Основного закона и вынесением его на референдум. Вывод:
        Нужно менять Конституцию, которая писалась под диктовку «партнёров».
        Aken
          Aken
          +2
          Сегодня, 12:00
          Конституцию вообще пересматривать надо. Нынешний повод только один из.
        свой1970
          свой1970
          -2
          Сегодня, 12:13
          Цитата: Охотовед 2
          в ч. 4 ст. 15. В ней говорится, что составной частью правовой системы РФ являются «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры», а если «международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

          Цитата: Охотовед 2
          Нужно менять Конституцию, которая писалась под диктовку «партнёров».

          Конституция СССР 1977
          Статья 29. Отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов суверенного равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы силой; нерушимости границ; территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства во внутренние дела; уважения прав человека и основных свобод; равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права belay , из заключенных СССР международных договоров belay .
          Видимо тоже "партнеры" писали для СССР, да?
      KCA
        KCA
        0
        Сегодня, 12:28
        ООН чисто совещательный орган, чтоб всякие дипломаты катались в командировку, пили, жрали, отдыхали, на заседаниях языки чесали или спали, а в совбезе ООН РФ имеет право вето, и какие решения там не приняли-бы, без РФ они силы не имеют
    свой1970
      свой1970
      -4
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Теперь постановления зарубежных и международных судов в нашей стране исполняться не будут ❞ —

      — Правильное решение ...

      С одной стороны - правильное, с другой стороны - граждане кричащие про "произвол и беспредел в российской судебной системе!!" получат дополнительный довод в свою пользу, с третьей стороны - реально пострадавшие/ обиженные судебной системой лишились полностью возможности независимого суда.
      Поживем - увидим, чего будет больше - плюсов или минусов
      Фразах
        Фразах
        0
        Сегодня, 11:16
        Уже пожили и уже увидели, что из плюсов, несмотря на активное законотворчество и "заботу", еще как то можно жить.
      invisible_man
        invisible_man
        -7
        Сегодня, 11:38
        лишились полностью возможности независимого суда.

        Теперь сор из избы не вынесешь - в нем и похоронят.
        Загуглите "дело Михеев против России", когда несправедливо обвиненный в убийстве ГАИшник добился правды только с помощью ЕСПЧ.
      HAM
        HAM
        +1
        Сегодня, 11:57
        Вот интересно узнать-а где находится "независимый суд"?Если только на небесах....
        invisible_man
          invisible_man
          -2
          Сегодня, 12:17
          Те же английские суды в большинстве случаев принимают справедливые решения.

          Кстати, и в пользу России тоже:
          https://www.kommersant.ru/doc/7696308

          При этом никакого "телефонного права" у них нет и "товарищ майор" своим пузом председателя суда не подпирает.
          1. Комментарий был удален.
            1. invisible_man Звание
              invisible_man
              0
              Сегодня, 12:31
              Если бы я был уверен в своей правоте (и мог ее обосновать), то предпочел бы судиться в Лондоне. Российские суды - это капец.
      Волхов М3
        Волхов М3
        0
        Сегодня, 12:18
        Покричат,погавкают и дальше только лесом.
    двп
      двп
      +2
      Сегодня, 12:03
      Конечно правильное! Ведь эти скоты из Международного Уголовного Суда хотят нашего дорогого Владимир Владимировича изловить и на скамью подсудимых Международного Гаагского трибунала посадить! Просто никто в Европе наше телевидение не смотрит,а так бы давно поняли что они неправы , глубоко заблуждаются. Наш Владимир Владимирович самый миролюбивый и добрый человек на планете.
  axren1
    axren1
    +4
    Сегодня, 10:55
    А говорят что эстонцы долго думают ...
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 10:58
      Это уж точно... Еще бы из ВТО выйти и заодно из МВФ...
    alexandreII
      alexandreII
      -1
      Сегодня, 11:38
      Вы прямо с языка сняли, видимо для того чтобы принять такое решение,надо было до бесконечности на грабли наступать
  uralex
    uralex
    +5
    Сегодня, 10:58
    Еще бы Центробанк российским бы сделали...
    Федор Соколов
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 11:07
      ЦБ это колониальный инструмент управления Россией западными глобалистами, если его национализировать в "цивилизованном мире" это произведёт эффект разорвавшейся атомной бомбы.
    ag-85
      ag-85
      +2
      Сегодня, 11:09
      точно, сделать Центробанк российским должно быть приоритетом Но 1.
    двп
      двп
      -2
      Сегодня, 12:05
      Нельзя,Сахизадовна останется без работы.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:21
    "Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества." (с) wink
  убей фашиста
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 11:39
    Давно пора. Маски сброшены и нечего миндальничать с западом, все мешающие нам и навязанные западом обязательства должны быть обнулены. Общество давно за отмену моратория на смертную казнь. А в условиях СВО и с учетом повылезавшей всякой нечисти - отмена будет даже запоздавшей, но, как говорится, лучше позже чем никогда.
  Salimi from iran
    Salimi from iran
    +2
    Сегодня, 11:51
    Хомейни: Господин Горбачёв,Будьте осторожны, чтобы не попадите в тюрьму Запада.
    двп
      двп
      0
      Сегодня, 12:08
      Ну вот он и попал. Правда не в тюрьму,а в германский замок, который ему власти ФРГ "подарили" как ,,лучшему немцу,,. Гитлер не смог победить СССР, его развалил предатель Горбачев.
    Ныробский
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Salimi from iran
      Хомейни: Господин Горбачёв,Будьте осторожны, чтобы не попадите в тюрьму Запада.

      Горбачёв его не услышал и с удовольствием надел западную петлю на шею советскому народу, а Ельцин затянул её насколько смог.
      Теперь Россия поэтапно ослабляет эту петлю и отказ от исполнения решения иностранных судов, является ещё одним шагом на пути, что бы снять её окончательно.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:56
    Цитата: убей фашиста
    Общество давно за отмену моратория на смертную казнь.

    "+". Кстати, да. Верно подмечено. Спасибо. Может и будет. УК РФ до сих пор содержит вышку. Но мораторий.
    Зачем? Председатель КС РФ чего то там вещал долго, объясняя зачем. Я раза три смотрел и не понял. Жалко что он верховный юрист, а не Патриарх. В лице последнего это выглядело бы нормально. Наверное.
    В лице юриста, такое себе.
    Государство, единственное лицо, имеющее право на насилие. Соразмерное.
    Кодекс Хаммурапи, Библию не глупые люди писали, хотя и не наше. У нас это называется - социальная справедливость. Так и она должна быть соразмерна. ИМХО.
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:57
    Согласно подписанному сегодня президентом РФ Владимиром Путиным закону, в России вводится запрет на исполнение решений иностранных судебных органов. Теперь постановления зарубежных и международных судов в нашей стране исполняться не будут.

    Типа раньше колонию контролировали? А интересно, в США и в ЕС международные суды имеют силу? Например, суды в Африке имеют силу над законами США в США ?
  BAI
    BAI
    0
    Сегодня, 11:57
    Проблема существует давно. Даже отдельно в 31 статье арбитражного процессуалього кодеса прописана.
    Чего сейчас созрели?
    Наелись решений судов в Гааге, Стогольме, Лондоне и Страсбурге?
    А как международные споры решать?
    Волхов М3
      Волхов М3
      0
      Сегодня, 12:20
      Грубо,но верно - СИЛОЙ.