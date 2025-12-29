Пресса США: впервые с 2020 года Путин и Зеленский могут созвониться

После очередной поездки Зеленского в США и встречи с Трампом американская пресса предполагает, что эти переговоры якобы вполне могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в американском правительстве, организация прямых телефонных переговоров между Путиным и Зеленским стала бы для Трампа значительной «дипломатической победой». Как известно, последний телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 26 июля 2020 года, когда Киев еще пытался имитировать стремление к выполнению условий Минских соглашений.



Однако, поскольку, как известно, после встречи в поместье Трампа не произошло каких-либо существенных изменений в позициях сторон, вероятность того, что телефонный разговор между Путиным и Зеленским может состояться, чрезвычайно невысока: российскому лидеру попросту не о чем говорить с «просроченным».

Американская пресса при этом отмечает, что, несмотря на то, что по итогам переговоров в Мар-а-Ларго Трамп традиционно заявил о «значительном прогрессе» в процессе мирного урегулирования украинского кризиса, на самом деле, вероятнее всего, никакого прогресса достигнуто не было. Основными препятствиями к достижению мира остается нежелание Киева вывести свои войска из оккупированной ВСУ части Донбасса и отказаться от своего откровенно антироссийского дискурса, в настоящее время являющегося на Украине самой настоящей государственной идеологией.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:29
    ❝ Переговоры якобы вполне могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным ❞ —

    — И на✘рена нам это надо?...
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 11:35
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — И на✘рена нам это надо?...

      Это надо матрасникам… если такой разговор состоится, после всех слов Зели о ВВП, после всех его поступков… боюсь Граждане России этого точно не поймут и не простят.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:48
        Цитата: Охотовед 2
        Это надо матрасникам…

        В Вашингтоне ведь недавно приняли оборонительный бюджет, который весьма сильно ударил по плану Трампа полностью выйти из европейской военной темы и из украинской военной темы. Конгресс принудил Трампа оставить достаточно крупную группировку США в Европе, во-первых. А во-вторых, Штаты продолжают содействие Украине, как финансовое, вооружением, так и разведывательной информацией.
      2. Eug Звание
        Eug
        -1
        Сегодня, 11:58
        А граждан спросят? Или - если спросят - то каких-то "особенных" граждан?
        P.S. Кто сомневается - см.на "реформу" пенсионного возраста.
      3. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 12:03
        Дополню.Прежде всегт-Трампу.Остальным матрасникам в большинстве своем-глубоко фиолетово
      4. overland Звание
        overland
        +2
        Сегодня, 12:06
        Это также стало бы эффективным признанием легитимности Зеленского как главы государства Украины со стороны России.
        1. monetam Звание
          monetam
          0
          Сегодня, 12:39
          поэтому никакого звонка и не будет.
    2. deathtiny Звание
      deathtiny
      -1
      Сегодня, 12:16
      нам надо демонстрировать нашим партнерам (Индия, КНР) и нейтралам (арабские нефтегосударства), что мы хотя бы стремимся к миру и переговороспособны. нам это ОЧЕНЬ важно. кроме "патриотических" (шизомилитаристских) форумов рунета, жеская бескомпромиссность и агрессия ценится только... на украинских ресурсах (с зеркальным определением свой-враг, но с точно такой же риторикой). потому да, на довстречаться, звониться, показывать намерения и вести дипломатическую игру. большую...
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:31
    эти переговоры якобы вполне могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

    А смысл? Клоун будет теребить своё ЧСВ, пыжиться и выпендриваться, а потом сольёт в широкий доступ "разговор", типа "как он нагнул Путина"...
  3. alexandreII Звание
    alexandreII
    +1
    Сегодня, 11:35
    Все чудесатей и чудесатей, один мат на языке..
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:40
    переговоры якобы вполне могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

    Чего то сомневаюсь, что ВВП будет названивать нарику. В купе Ауруса он давным давно сказал Зарубину: надо поговорить - выделю людей. Подписывать ничего не буду. Ибо Зе не легетимен.
    Зе, полагаю, сам звонить не будет. Из-за своего нарциссцизма и он понимает, что его нацики снесут за такие разговоры.
  5. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 11:40
    Лучше сдохнуть, чем даже находиться в одной комнате с врагом. Трамп опустился ниже плинтуса - хочется верить, что Россия не увидит такого унижения.
  6. Denis_999 Звание
    Denis_999
    -1
    Сегодня, 11:44
    ...американская пресса предполагает


    Вот и пусть дальше себе предполагают:)
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:46
    Нет предмета обсуждения, как такового... на данный момент времени, по крайне мере.
    1. Русич Звание
      Русич
      +1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: rocket757
      Нет предмета обсуждения, как такового... на данный момент времени, по крайне мере.

      Всё верно! ВВП об этом же молвил.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:59
      Цитата: rocket757
      Нет предмета обсуждения, как такового... на данный момент времени, по крайне мере.

      Удивительно, что проигравшаяся вчистую и пытающаяся обманом выторговать себе не слишком позорный мир сторона, требует, чтобы её обман был внесён прямо в текст договора и утверждён в соответствии со всеми официальными процедурами, даже не пытаясь скрыть свои истинные намерения.
  8. Сергей_ Соколов Звание
    Сергей_ Соколов
    +1
    Сегодня, 11:47
    С гнидой могут говорить только насекомые.
    1. Камчатский Звание
      Камчатский
      0
      Сегодня, 12:17
      [quote][С гнидой могут говорить только насекомые./quote]
      Ещё серная мазь помогает. 🤣
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:50
    Пресса США: впервые с 2020 года Путин и Зеленский могут созвониться

    типа сша прогнули ?
  10. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 11:54
    Как интересно... после всех высказанных слов?
  11. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:08
    Не выйдет у тебя дядя Трамп стать "снова великим", если будешь верить в детские сказки, которые сам придумал.
  12. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 12:11
    В американской прессе работают одни "провидцы" и фантазёры.
    Один Рыжий звездобол что то ляпнул (у него,по ходу,словесное недержание в порядке вещей),и началось "вангование"...а что говорил неоднократно Президент РФ они и не думают услышать.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 12:12
    Цитата: Eug
    Как интересно... после всех высказанных слов?

    Полагаю, Путин смотрел ухмылки нарика в Париже по Минским соглашениям. Жалко, он политик и культурный цивилист. И облекает это хозяйство в культурные формы, а не может тупо поднять средний палец.
  14. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 12:16
    Думаю это лишнее, особенно после многих сказанных слов касаемо легитимности власти на урине.
  15. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    0
    Сегодня, 12:28
    Смешно. А это с каким там "никто" созваниваться? Пусть с узурпатором - наркоманом созвонится баба Глаша через трампа. Им же там в инфополе кроме фентанила ничего в ухи не льют. Брехня на брехне и брехней фантазируют.
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 12:34
    Если Путин будет общаться с этим западным отребьем он для меня и как правитель и как человек умрет навсегда.