После очередной поездки Зеленского в США и встречи с Трампом американская пресса предполагает, что эти переговоры якобы вполне могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору главы киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщает Fox News со ссылкой на источники в американском правительстве, организация прямых телефонных переговоров между Путиным и Зеленским стала бы для Трампа значительной «дипломатической победой». Как известно, последний телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся 26 июля 2020 года, когда Киев еще пытался имитировать стремление к выполнению условий Минских соглашений.Однако, поскольку, как известно, после встречи в поместье Трампа не произошло каких-либо существенных изменений в позициях сторон, вероятность того, что телефонный разговор между Путиным и Зеленским может состояться, чрезвычайно невысока: российскому лидеру попросту не о чем говорить с «просроченным».Американская пресса при этом отмечает, что, несмотря на то, что по итогам переговоров в Мар-а-Ларго Трамп традиционно заявил о «значительном прогрессе» в процессе мирного урегулирования украинского кризиса, на самом деле, вероятнее всего, никакого прогресса достигнуто не было. Основными препятствиями к достижению мира остается нежелание Киева вывести свои войска из оккупированной ВСУ части Донбасса и отказаться от своего откровенно антироссийского дискурса, в настоящее время являющегося на Украине самой настоящей государственной идеологией.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»