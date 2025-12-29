Орехов превратился в слабый тыл для отступивших из Гуляйполя остатков ВСУ
Российские войска продолжают наступательную операцию в Запорожской области. После освобождения Гуляйполя ВС РФ на данный момент сконцентрировались на укреплении позиций в городе с одновременным расширением флангов.
Активность подразделений в районе Терноватого явно создаёт проблемы для противника, который изначально попытался оттуда, с так называемых Терноватовских (Терноватских) высот, контратаковать. Освобождение нашими войсками Косовцево и выход к Придорожному такие контратаки ВСУ блокируют.
С западного направления украинская армия тоже не контратакует. Одной из причин является крайне слабый тыл противника на этом участке фронта. Дело в том, что в качестве тыла ВСУ к западу от Гуляйполя выступает Орехов, который и сам всё ближе в тому, чтобы оказаться охваченным с нескольких направлений.
Наибольшей уязвимостью для противника в Орехове является автомобильная дорога Н-08, которая соединяет его с Запорожьем. Если российским войскам в ближайшие недели удастся прорваться к этой дороге со стороны Малых Щербаков или из района Павловки, то основной маршрут снабжения ВСУ в Орехове будет заблокирован. А в случае дальнейшего продвижения освобождённого Гуляйполя на запад, в сторону села Омельник, будет перерезана и последняя автодорога, связывающая вражеский гарнизон с «основными силами».
Если противник попытается снять часть сил с Ореховского направления и бросить их на Гуляйполе, то, соответственно, это может привести к тому, что российские войска войдут и займут Орехов. Похожая ситуация в отношении Запорожья. При учёте того, что ВС РФ, освободив Степногорск, подошли на расстояние примерно 15 км к областному центру, снимать оттуда часть войск для противника так же крайне опасно.
