Орехов превратился в слабый тыл для отступивших из Гуляйполя остатков ВСУ

Российские войска продолжают наступательную операцию в Запорожской области. После освобождения Гуляйполя ВС РФ на данный момент сконцентрировались на укреплении позиций в городе с одновременным расширением флангов.

Активность подразделений в районе Терноватого явно создаёт проблемы для противника, который изначально попытался оттуда, с так называемых Терноватовских (Терноватских) высот, контратаковать. Освобождение нашими войсками Косовцево и выход к Придорожному такие контратаки ВСУ блокируют.



С западного направления украинская армия тоже не контратакует. Одной из причин является крайне слабый тыл противника на этом участке фронта. Дело в том, что в качестве тыла ВСУ к западу от Гуляйполя выступает Орехов, который и сам всё ближе в тому, чтобы оказаться охваченным с нескольких направлений.

Наибольшей уязвимостью для противника в Орехове является автомобильная дорога Н-08, которая соединяет его с Запорожьем. Если российским войскам в ближайшие недели удастся прорваться к этой дороге со стороны Малых Щербаков или из района Павловки, то основной маршрут снабжения ВСУ в Орехове будет заблокирован. А в случае дальнейшего продвижения освобождённого Гуляйполя на запад, в сторону села Омельник, будет перерезана и последняя автодорога, связывающая вражеский гарнизон с «основными силами».



Если противник попытается снять часть сил с Ореховского направления и бросить их на Гуляйполе, то, соответственно, это может привести к тому, что российские войска войдут и займут Орехов. Похожая ситуация в отношении Запорожья. При учёте того, что ВС РФ, освободив Степногорск, подошли на расстояние примерно 15 км к областному центру, снимать оттуда часть войск для противника так же крайне опасно.
    Сегодня, 12:09
    Заглавие прямо шапкозакидательское, всё упирается в кучу "если"...
    Если перережут дорогу, если снимут часть подразделений, если...
    Парням предстоит тяжкий труд, дай Бог им воинской удачи.
      Сегодня, 12:16
      Я этот сценарий тут расписывал задолго до взятия Гуляй-поля. Тут все слишком очевидно, украинец не предполагал, что Восточный экспресс зайдет с севера, они ждали русских с южного направления! И никаких если тут нет, возьмем Терноватое и сценарий станет реальностью.
      Еще из радостного, наши прорвали границу еще в одном месте, в районе населенного пункта Локоть, это со стороны Брянска. Уже взяли два населенных пункта!
        Сегодня, 12:37
        Не совсем правильно написал, это недалеко от Рыльска. практически стык Курской и Брянской областей. Фактически, это Черниговское направление!
      Сегодня, 12:22
      А если это делается для Вас, чтобы подышать воздухом "аяделаюкакхочу".
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Андрей К
      Парням предстоит тяжкий труд,


      А на войне легкого труда не бывает, от передовой до тыла всегда спина в мыле.
    Сегодня, 12:18
    Хорошая новость. Удачи и Здоровья нашим великим спортсменам! soldier
    Сегодня, 12:30
    «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны» (с). tongue