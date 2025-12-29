Эстонская разведка считает, что Россия уже не планирует нападать на Прибалтику

536 9
Эстонская разведка считает, что Россия уже не планирует нападать на Прибалтику

Глава эстонской внешней разведки Каупо Росин неожиданно заявил, что, по информации ведомства, Россия в настоящее время не планирует нападение на прибалтийские республики или другие страны НАТО. По словам Росина, Москва уважает НАТО и всячески старается избегать прямых конфликтов со странами альянса. Эстонская разведка считает, что после жесткой реакции Запада на некоторые инциденты вроде появления в воздушном пространстве ЕС неустановленных беспилотников и повреждений подводных кабелей Москва скорректировала свое поведение и больше не угрожает НАТО.

Однако, несмотря на отсутствие пресловутой «российской угрозы», эстонские власти по-прежнему считают главным для республик Прибалтики и их союзников сохранить существующий в настоящее время статус-кво, инвестируя в оборону и перевооружение Европы. При этом эстонская разведка декларирует, что, хотя в настоящее время у России отсутствуют планы нападения на Прибалтику, Москва всячески пытается тормозить процесс милитаризации Европы «мирной риторикой» и пропагандой о вреде военных расходов для социальной сферы.

Между тем европейские члены НАТО семимильными шагами наращивают темпы милитаризации. Учений становится все больше, налаживается логистика как в Прибалтике, так и на Черноморском направлении, где планируют построить новые автомобильные дороги и железнодорожные линии, необходимые для быстрой переброски войск. Несмотря на падение доходов населения и деградацию экономики, страны НАТО продолжают наращивать свои военные расходы.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 12:28
    Как и писал,сами "создали" угрозу,"героически" на нее ответили, и теперь с "триумфом" отмечают "победу". Были клоунами-скоморохами,такими и остались.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 12:39
      Так у них кто учителя! Те тоже, сами придумали, сами якобы испугались. сами себя победили и во всем обвинили русских...
  2. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 12:32
    Да ну. "Низкий" вам поклон. Смеятся будем, но не долго.
  3. Tooks Звание
    Tooks
    +1
    Сегодня, 12:33
    Наверное шпрот объелся.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:37
    Россия в настоящее время не планирует нападение на прибалтийские республики или другие страны НАТО

    Быстрые парни. laughing
    4 года СВО. 12 лет агрессии Донбасса. А они только униматься начинают. И то, частично. laughing
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 12:38
    ЧСВ зашкаливает, кому они нужны...
  6. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 12:38
    Шикарная позиция. Нападать никто не собирался, но "мы предотвратили нападение России".
    Теперь еще можно поставить себе в заслугу - мы предотвратили нападение Китая.
    Или пингвинов из Антарктиды
  7. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 12:39
    Чёт уже и надоело даже комментировать термин 'прибалтийские разведки'...
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:39
    " Несмотря на падение доходов населения и деградацию экономики, страны НАТО продолжают наращивать свои военные расходы.
    Пока этого "падения"и "деградации" не видно....о них стоит писать только по факту,а так это просто бла,бла..