Экс-губернатор Тамбовской области задержан, ему грозит до 15 лет колонии

Экс-губернатор Тамбовской области задержан, ему грозит до 15 лет колонии

Центр общественных связей ФСБ подтверждает информацию о задержании одного из бывших глав регионов России. Речь идёт о Максиме Егорове, который ранее занимал должность губернатора Тамбовской области.

Сообщается, что противоправная деятельность экс-губернатора вскрыта и пресечена ФСБ России совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.



В релизе говорится о том, что ранее было установлено систематическое получение Максимом Егоровым взяток от представителей тамбовского бизнеса. Причём взятки эти, как утверждается, давались губернатору за покровительство ведению той или иной предпринимательской деятельности. Также, по сообщению ЦОС ФСБ, в бытность главой Тамбовской области Егоров брал взятки за продвижение по государственной служебной лестнице.

В материале говорится о том, что общая сумма взяток составила не менее 80 миллионов рублей. Добавляется, что эти средства Егоровым были легализованы приобретением для себя и своих родственников дорогостоящего недвижимого имущества.

Теперь экс-губернатор проходит по делу о взяточничестве - является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 6-й статьи 290 УК РФ. Эта часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом (или без такового) размером до 70 раз, превышающим общую сумму взяток.

Из сообщения ЦОС ФСБ:

В результате обысков на территории Тамбовской области, а также Московского региона изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, предметы роскоши.

Задержан не только сам Егоров, но также его водитель А. Соломатин и, как заявлено, посредник в даче взяток С. Аганов. Всех их отправили под стражу на основании решения Басманного суда г.Москвы.

Для справки: Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с сентября 2022 по ноябрь 2024-го. До этого почти год был врио губернатора. С 2019 по 2021 годы находился на посту замминистра по делам строительства и ЖКХ РФ.
  1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +14
    Сегодня, 13:41
    К стенке таких типажей!!!! Идет война, а они жиреют и жиреют, и вряд ли только он.. am
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 14:19
      Лиза Кернер-Тимошенко
      Сегодня, 13:41
      К стенке таких типажей!!!! Идет война, а они жиреют и жиреют, и вряд ли только он.

      hi О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух.
      А ведь это только вершина айсберга.
      За годы СВО совокупное состояние 140 с лишним миллиардеров России достигло более 600 лярдов зелени.
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        -1
        Сегодня, 15:14
        На любой войне большинство богатых богатеют, а большинство бедных беднеют. Среди воюющих, а не числящихся как воюющие, минимальный % богатых людей от их числа и максимальный % от числа малообеспеченных (не считая при этом пенсионеров и детей).
        Примечание. Важно сравнивать именно относительный процент, а не количество богатых и малообеспеченных).
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 16:04
        Цитата: ZovSailor
        А ведь это только вершина айсберга.

        А ощущение мерзкое. Частота, с которой появляются подобные сообщения, наводит на мысли что ещё не все пойманы...
        1. Fluk54 Звание
          Fluk54
          +1
          Сегодня, 16:07
          Цитата: ROSS 42
          А ощущение мерзкое. Частота, с которой появляются подобные сообщения, наводит на мысли что ещё не все пойманы...
          Вообще, складывается ощущение, что любого чиновника, просидевшего на должности год, можно брать и сажать лет на 15 без суда и следствия. Или, по Петру !, вешать.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      К стенке таких типажей!!!! Идет война, а они жиреют и жиреют, и вряд ли только он.. am

      А в штурмЕ годок побегать не желает?
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        Сегодня, 15:21
        До первого наката. Но тоже сойдёт. Какая никакая ,но польза Отчизне. А по теме, повторюсь. Воровали, воруют и воровать будут. Но не офигевайте, господа чиновники, во время войны.
    3. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      К стенке таких типажей

      Вы хотите провести на нем приватный обыск? Шалунья )))
    4. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      , и вряд ли только он.. am

      Создается впечатление, что, - отсидел в кресле губернатора пару лет и сразу с него в следственный изолятор, а оттуда, даже без расследования по уголовному делу и суда, на нары с конфискацией лет на 15 (без права переписки laughing )
      Да, чиновники всех уровней совсем страх потеряли, не говоря уж про совесть.
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 15:35
        Цитата: красноярск
        Да, чиновники всех уровней совсем страх потеряли, не говоря уж про совесть.

        Нет, совесть они точно не теряли, её у них никогда и не было.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          Сегодня, 16:17
          Цитата: guest
          Цитата: красноярск
          Да, чиновники всех уровней совсем страх потеряли, не говоря уж про совесть.

          Нет, совесть они точно не теряли, её у них никогда и не было.

          У этого господина свеобразное лицо . Где думать поуже , где жрать пошире .. Гусеница прожорливая .
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 15:41
        Цитата: красноярск
        Да, чиновники всех уровней совсем страх потеряли, не говоря уж про совесть.

        Во-первых, совести у них нет от слова совсем.
        Во-вторых. Какой страх, если своих не бросаем....
    5. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 15:35
      К стенке таких типажей!!!!

      Для этого необходима социалистическая система общественных отношений.
      18 августа 1981 года судебной коллегией Верховного суда СССР приговорён к смертной казни с конфискацией имущества Заместитель Министра рыбного хозяйства СССР Рытов В.И. Прошение о помиловании, направленное в президиум Верховного Совета СССР, было отклонено.
      В разное время Рытов получил в качестве взяток 123 тысячи 800 рублей, а также разных ценностей, промышленных и продовольственных товаров на сумму свыше 37 тысяч 900 рублей.
      Вот так советское государство карало тех, кому народ доверил власть и кто крал деньги у народа. Это справедливо считалось тягчайшим преступлением
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 13:44
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Также, по сообщению ЦОС ФСБ, в бытность главой Тамбовской области Егоров брал взятки за продвижение по государственной служебной лестнице.

    много там таких интересно работает ,продвинутых по прайсу Егорова по служебной лестнице? Так их туда же к Егорову.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +14
      Сегодня, 13:52
      В каждом крае, области, районе....
      Таких Егоровым пруд пруди....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 14:27
        Мало ли в Бразилии П-П-Педров? И не со считаешь!!!!
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 14:30
          good .......... laughing .....
          Роман, hi
    2. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 13:54
      Они теперь явку с повинной катают. Их вынудил злоумышленник. Они не в себе были.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 14:48
        Ясное дело, что не в себе, а в шкуре губернатора. Теперь эту шкуру вывернуть бы и потрясти.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 15:02
        Цитата: Aken
        Они теперь явку с повинной катают. Их вынудил злоумышленник. Они не в себе были.

        laughing good Самый короткий комментарий
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 14:24
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Также, по сообщению ЦОС ФСБ, в бытность главой Тамбовской области Егоров брал взятки за продвижение по государственной служебной лестнице.

      много там таких интересно работает ,продвинутых по прайсу Егорова по служебной лестнице? Так их туда же к Егорову.

      Это уже целая штурмовая рота со взводами - взяткодателей, взяточиков и посредников bully
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 14:44
        Взвод Эксгубер!Нас не догонят laughing
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 14:52
          Цитата: Владислав_В
          Взвод Эксгубер!Нас не догонят laughing

          Только пуля губера в СВО догонит... Только пуля губера в СВО найдёт ... fellow
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 13:46
    Тамбовский волк тебе товарищ.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 13:50
      Тоже хотел это написать))) Ну, если предметно, то 80 мультов для чиновника его уровня, это несерьезно. Скорее всего, это то, что сумели вменить...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Михаил-Иванов
        Тоже хотел это написать))) Ну, если предметно, то 80 мультов для чиновника его уровня, это несерьезно. Скорее всего, это то, что сумели вменить...

        Это то, что сумели у губера в карманах изьять на момент задержания bully
        1. Пензяк Звание
          Пензяк
          +1
          Сегодня, 15:32
          Это он за салфетками и зубочистками хотел до ларька сбегать.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 15:41
            Цитата: Пензяк
            Это он за салфетками и зубочистками хотел до ларька сбегать.

            Ага winked Губер купил доширак в ларьке по платиновой кредитке.
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -3
      Сегодня, 14:27
      Тамбовский волк хуже татарина
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 14:57
        Цитата: th.kuzmichev
        Тамбовский волк хуже татарина


        А мы татары тебя сильно обидели да? Ну не капризничай так! wassat
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +2
          Сегодня, 15:02
          Нет, я сам татарин. Поговорка прикольная. Да и в Тамбове волки нормальные, как везде)) А поговорка времён Золотой орды))
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 15:54
          Цитата: lubesky
          мы татары тебя сильно обидели да

          А, ещё есть такое: на татарам, лиш-бы даром! winked
          Ладно, пару дней ещё можно поприкалываться, а, вот с 1 января аккуратнее.
          По решению Президента РФ В. Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Соответствующее решение было принято на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям 5 ноября 2025 года
    3. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:51
      волк обиделся request
      животинку-то так за что?
    4. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 14:52
      Тамбовские волки сейчас в Карельской бригаде, а этому (...) полтавский вий товарищ.
    5. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Товарищ Берия
      Тамбовский волк тебе товарищ.

      То же самое хотел написать. hi
  5. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 13:47
    За бывшего губернатора Амурской области и Сахалина , нынешнего приморского органы уже когда возьмутся ?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 14:29
      Цитата: FoBoss_VM
      За бывшего губернатора Амурской области и Сахалина , нынешнего приморского органы уже когда возьмутся ?

      Раскройте тут пару фактов его противоправной деятельности... смотришь, ночью и приедут за ним bully
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 13:49
    Замминистра, да... "Это не народ Это хуже народа. Это лучшие люди города." Что там творится в министерствах и прочих органах "народного" хозяйства даже думать не хочется.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Фразах
      Что там творится в министерствах и прочих органах "народного" хозяйства даже думать не хочется.


      Если в МО такое творилось (Тимур Иванов, и т.д. и т.п.), то что спрашивать с гражданских?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      -2
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Фразах
      Замминистра, да... "Это не народ Это хуже народа. Это лучшие люди города.

      Это о чём? Можно перевод.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        0
        Сегодня, 15:17
        Можно. А зачем? - такая же эпохальная фраза, правда не из пьесы, а из жизни "лучших людей города". Предлагаю поискать в поисковике, там есть ответы на эти вопросы.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 15:59
          Цитата: Фразах
          Можно. А зачем? - такая же эпохальная фраза, правда не из пьесы, а из жизни "лучших людей города". Предлагаю поискать в поисковике, там есть ответы на эти вопросы.

          Что за привычка посылать... в поисковик request Ваша интерпретация (толкование) интересна. А, Вы, сразу - минус winked
          1. Фразах Звание
            Фразах
            0
            Сегодня, 16:09
            Минус чего? Я просто привел известные цитаты, полагая, что они известны всем и говорят сами за себя. Надо только немного поискать, чтобы составить собственное мнение, а не ждать чьей-то интерпретации.
  7. ALARI Звание
    ALARI
    +6
    Сегодня, 13:59
    Что бы уж совсем не обезглавить губернаторский корпус предлагаю всех губернаторов разделить на группы по 10 человек и заставить раз в месяц, одной группе, тянуть спички, три из которых будут короткие, их и сажать. Любого похоже ткни, можно сажать. Довертикалились.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 14:26
      Любого похоже ткни, можно сажать. Довертикалились

      Вы что критиковать вздумали строителя вертикали, за такие слова мне сразу минусы прилетают...
      1. ALARI Звание
        ALARI
        -2
        Сегодня, 14:32
        Не бойтесь, времена немного изменились холодильник пустеет, а как известно лёгкий голод позволяет адекватнее и критичнее смотреть на действительность.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          -1
          Сегодня, 14:39
          лёгкий голод позволяет адекватнее и критичнее смотреть на действительность.

          Лёгкий голод говорите-а были ли сытые времена? Може у кого то были, но не у всего народа...
          А критично смотреть и адекватно воспринимать действительность надо было уже давно, я сам иллюзии никогда не строил, адекекаптно понимаю в какой системе живём...
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:29
      Внимание, вопрос!! А где взять других теперь????? Ибо, система сложилась
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 14:35
        Вот поэтому и предлагаю не всех сразу. А где взять недостающих? раз свои не подходят. есть традиция еще со времен царей-приглашать иностранцев. мы же их так любим love
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 15:11
        Цитата: роман66
        Внимание, вопрос!! А где взять других теперь????? Ибо, система сложилась

        Свято место пустым не бывает. Главное, чтобы не из легиона: кум, сват, брат, муж любовницы и пр.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: ALARI
      Что бы уж совсем не обезглавить губернаторский корпус предлагаю всех губернаторов разделить на группы по 10 человек и заставить раз в месяц, одной группе, тянуть спички, три из которых будут короткие, их и сажать. Любого похоже ткни, можно сажать. Довертикалились.

      Верной дорогой предлагаете идти, yes только уточнение, больше будет пользы, если организовать раз в месяц, по 10 человек, штурмовать по опорнику ВСУ. soldier
      1. ALARI Звание
        ALARI
        +2
        Сегодня, 14:38
        Мне кажется храброе звание штурмовика не стоит пачкать всяческой мразью.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 14:41
          Цитата: ALARI
          Мне кажется храброе звание штурмовика не стоит пачкать всяческой мразью.

          Поверьте, храбрые штурмовики против точно не будут winked
          1. ALARI Звание
            ALARI
            0
            Сегодня, 14:48
            Штрафники и штурмовики это все же разное.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              0
              Сегодня, 14:50
              Цитата: ALARI
              Штрафники и штурмовики это все же разное.

              Штрафники как должность, штурмовики как действие (работа).
    4. КрасныйЕран Звание
      КрасныйЕран
      0
      Сегодня, 15:03
      Довертикалились.
      А ведь тут и не поспоришь.

      Как-то беседовал с одним знакомым, что называется "из системы" и разговор зашел как раз о том, когда порядка было больше раньше или в нынешние времена, так вот его ответ был примерно таким:
      "Раньше попадались уж совсем беспредельщики, которые берегов не видели, но было много и идейных и контролирующие органы сами по себе были и это систему как-то уравновешивало, а теперь все из одного гнезда"
      1. ALARI Звание
        ALARI
        0
        Сегодня, 15:11
        А смешное тут то, что когда за ним пришли он наверно был очень возмущен-А меня за что, я же делился? Но немного перефразирую - Корни дерева антикоррупции иногда должно орошаться кровью коррупционеров.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 14:01
    не менее 80 миллионов

    Губер, а такие "копейки". Даже на покупку квартиры у Долиной не хватит... wassat
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Дилетант
      Даже на покупку квартиры у Долиной не хватит...

      laughing
      Пять баллов за коммент!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Дилетант
      не менее 80 миллионов

      Губер, а такие "копейки". Даже на покупку квартиры у Долиной не хватит... wassat

      У пензенского скромного губернатора Белозерцева Ивана (сидит в Лефортово) при обыске нашли дома 500 миллионов рублей.
  9. vkfriendly Звание
    vkfriendly
    +3
    Сегодня, 14:01
    Покровительствовал бизнесу..., а бизнес с его подачи оказывал гражданам не качественные услуги, завышал цены, новостройки абы как делались - главное бабло срубить и поделиться, народ травили произведенной жратвой и так далее, стрелять сук надо...а не пятнадцать лет давать.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 14:38
      Цитата: vkfriendly
      Покровительствовал бизнесу..., а бизнес с его подачи оказывал гражданам не качественные услуги, завышал цены, новостройки абы как делались - главное бабло срубить и поделиться, народ травили произведенной жратвой и так далее, стрелять сук надо...а не пятнадцать лет давать.

      Кому решения-то о расстреле выносит? Вон судей уже толпами принимают .
    2. wladimirjankov Звание
      wladimirjankov
      0
      Сегодня, 14:55
      стрелять сук надо...а не пятнадцать лет давать.

      мы так совсем без чиновников останемся. Кто нами руководить то будет, за руки вводить? Осиротеем совсем.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:03
    Когда же они нажируются? . . . recourse
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +2
      Сегодня, 14:14
      Это система, она всегда голодная.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Oldi
        Это система, она всегда голодная.

        Порочная система даже когда она сырая, продолжает брать взятки.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 14:32
      Когда же они нажируются?

      Сейчас никогда, система такая, бесконтрольность порождает вседозволенность...
      Зря что ли из года в год количество миллиардеров растёт, это только видимые, а сколько не видимых.а миллионеров, и это во время СВО. Народ грабят безбожно...
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 14:47
      Когда же они нажируются? . . .
      Когда восстанет из гроба тов. Сталин wink
  11. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +1
    Сегодня, 14:11
    Остается открытым вопрос: как замминистра РФ по строительству перелез в кресло губернатора?! В 2021. Это же дикое повышение. За какие такие заслуги? Вот тут и кроется залип кадровой политики в РФ. И это далеко не первый случай такой. Ну, слава богу, достали его. Уже есть видеосъемка обыска из загородного дома.
  12. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 14:26
    Как мне представляется со своего продавленного дивана, процесс раскулачивания оборзевших госслужащих только начинает набирать обороты. Там столько наворовано при либеральной власти последнего Президента РФ, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Только сейчас Президент почувствовал реальную силу за своей спиной, и надеюсь, достанется всем грешникам на орехи. Всё вроде бы хорошо, но что ты делал предыдущие 25 лет, находясь у власти?
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 14:29
      Цитата: ergh081
      власти последнего Президента РФ

      Хм...
      1. ergh081 Звание
        ergh081
        0
        Сегодня, 14:31
        Да, принимается. Имеется в виду временной фактор
    2. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 14:30
      Как минимум, развесив уши, слушал распрекрасные байки о том, как на Руси жить при нём стало хорошо. А как максимум...ну, пусть каждый сам додумает.
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 14:57
      Бороться начали, когда стало очевидно, что не хватает денег на СВО.
      1. vkfriendly Звание
        vkfriendly
        0
        Сегодня, 15:21
        Бороться давно начали или не читали не разу, каждый месяц кого то пакуют, а с началом СВО тенденция усилилась. Денег хватает не только на СВО, хватает и на модернизацию армии в целом. Россия на третьем месте по военному бюджету сразу после США и Китаем, а это 170 миллиардов долларов. Один день СВО по самым разным подсчетам(официальных данных нет по понятной причине) обходиться казне в 50 - 500 миллионов $(это англосаксы подсчитали), Один танкер с нефтью стоит около 200 миллионов $
  13. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 14:29
    Пока этих сволочей стрелять не начнут других чинуш у нас не будет.
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      +1
      Сегодня, 15:01
      Даже расстрел таких не панацея. Поможет только тотальный контроль за крупными расходами + соответствующее воспитание детей и пропаганда во всех СМИ.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 15:39
        Для этого нужно всю вертикаль заново строить. От и до. На славу выстроили за четверть века. Ай да зодчий...
  14. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 14:33
    Недавно главного казака приняли на Кубани зам губера был по совместительству https://www.yuga.ru/news/480323-v-krasnodare-snyali-s-dolzhnosti-atamana-vlasova-ego-podozrevayut-v-khishhenii-v-osobo-krupnom-razmere/
    Патриот тырил по взрослому и с каким-то даже задором причём когда воруют деньги это плохо но понятно но когда к него шмон был нашли даже гуманитарку притаренную броню там шлемы дроны хабар)))Спрашивается ну зачем тебе каска то или броник а дроны пачками бушь по Краснодару запускать? Не знаю у меня как то даже щемить начало ты же казак ты братов своих обворовывал выходит падла? и фамилия ребята вмасть оказалась тут не отнять
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 14:40
    Поделиться не хотел, взятки на верх не дошли, поделиться не хотел, ФСБ его нашли.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:44
    Неужели на всю Россию он один такой?
  17. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +1
    Сегодня, 14:52
    Очевидно, что у подавляющего большинства губернаторов нынешних и бывших имеет место криминальное обогащение. Это система коррумпированных связей, наивно полагать, что она не сохранилась теперь.
    Необходимы законодательные действия типа закона о декларировании крупных расходов (привязанных к среднемесячному доходу) для чиновников, депутатов, сотрудников силовых органов и других, имеющих возможность незаконного обогащения, а также их ближайших родственников.
    Без этого борьба с коррупцией будет лишь избирательной.
  18. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:16
    общая сумма взяток составила не менее 80 миллионов рублей. Эти средства Егоровым были легализованы приобретением для себя и своих родственников дорогостоящего недвижимого имущества.
    Ну...
    Плохая новость: ещё один сгорел на работе. crying
    Хорошая новость: всё, что взято, не "ушло в закат", а осталось на родине (использовано в целях улучшения жилого фонда)! good
    "Всё остаётся людям"... (было когда-то хорошее кино)
  19. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:19
    есть более интересная тема и персонаж:
    "Только взятка Палача на войне погубит"
    https://www.kommersant.ru/doc/8333955?from=top_main_1
    оччень интересные факты
  20. Z-7478 Звание
    Z-7478
    0
    Сегодня, 15:34
    Во время проведения СВО такие "фокусы" чиновников являются, по сути, госизменой! Соответственно - сроки наказания должны быть максимальными, с конфискацией не только у него, но и у его родственников!
  21. russ71 Звание
    russ71
    0
    Сегодня, 15:39
    80 миллионов

    Думаю, что не хватает нескольких "0"...
  22. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    0
    Сегодня, 16:06
    Хорошо, что его взяли за жирную задницу! Однако вопросы остаются, когда он PRился на должность, он лез из кожи, доказывая, что он патриот и "единоросс". Что ЕР скажет по этому поводу?