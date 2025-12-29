Экс-губернатор Тамбовской области задержан, ему грозит до 15 лет колонии

В результате обысков на территории Тамбовской области, а также Московского региона изъяты предметы и документы, имеющие значение по уголовному делу, предметы роскоши.

Центр общественных связей ФСБ подтверждает информацию о задержании одного из бывших глав регионов России. Речь идёт о Максиме Егорове, который ранее занимал должность губернатора Тамбовской области.Сообщается, что противоправная деятельность экс-губернатора вскрыта и пресечена ФСБ России совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.В релизе говорится о том, что ранее было установлено систематическое получение Максимом Егоровым взяток от представителей тамбовского бизнеса. Причём взятки эти, как утверждается, давались губернатору за покровительство ведению той или иной предпринимательской деятельности. Также, по сообщению ЦОС ФСБ, в бытность главой Тамбовской области Егоров брал взятки за продвижение по государственной служебной лестнице.В материале говорится о том, что общая сумма взяток составила не менее 80 миллионов рублей. Добавляется, что эти средства Егоровым были легализованы приобретением для себя и своих родственников дорогостоящего недвижимого имущества.Теперь экс-губернатор проходит по делу о взяточничестве - является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 6-й статьи 290 УК РФ. Эта часть указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом (или без такового) размером до 70 раз, превышающим общую сумму взяток.Из сообщения ЦОС ФСБ:Задержан не только сам Егоров, но также его водитель А. Соломатин и, как заявлено, посредник в даче взяток С. Аганов. Всех их отправили под стражу на основании решения Басманного суда г.Москвы.Для справки: Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область с сентября 2022 по ноябрь 2024-го. До этого почти год был врио губернатора. С 2019 по 2021 годы находился на посту замминистра по делам строительства и ЖКХ РФ.