Российскими войсками сегодня был полностью освобожден населенный пункт Диброва в ДНР. Эта заслуга принадлежит бойцам группировки «Запад».Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны России.В нем говорится:Также бойцами 6-й армии были отражены две контратаки на Купянск, которые предприняли подразделения украинских 144-й ОМБр и 92-й штурмовой бригады. В результате противник потерял 26 человек убитыми и ранеными, а также 17 единиц техники. На данный момент Купянск полностью контролируется российскими войсками. О его освобождении глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину 20 ноября.Также Вооруженные силы РФ в течение минувших суток наносили удары по вражеским позициям в районе Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в ДНР, а также Купянска-Узлового, Подолов и Глушковки в Харьковской области.28 декабря от оборонного ведомства России поступала информация о завершении освобождения шести населенных пунктах в течение суток. Четыре из них расположены на Донбассе и два – в Запорожской области. В ДНР российские подразделения из группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. В Запорожской области «восточные» полностью освободили Гуляйполе, а бойцы группировки «Днепр» – Степногорск.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»