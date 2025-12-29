Минобороны России: освобождён населенный пункт Диброва в ДНР

Российскими войсками сегодня был полностью освобожден населенный пункт Диброва в ДНР. Эта заслуга принадлежит бойцам группировки «Запад».

Такое сообщение поступило от пресс-службы Минобороны России.

В нем говорится:

Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики.

Также бойцами 6-й армии были отражены две контратаки на Купянск, которые предприняли подразделения украинских 144-й ОМБр и 92-й штурмовой бригады. В результате противник потерял 26 человек убитыми и ранеными, а также 17 единиц техники. На данный момент Купянск полностью контролируется российскими войсками. О его освобождении глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину 20 ноября.

Также Вооруженные силы РФ в течение минувших суток наносили удары по вражеским позициям в районе Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в ДНР, а также Купянска-Узлового, Подолов и Глушковки в Харьковской области.

28 декабря от оборонного ведомства России поступала информация о завершении освобождения шести населенных пунктах в течение суток. Четыре из них расположены на Донбассе и два – в Запорожской области. В ДНР российские подразделения из группировки «Центр» освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. В Запорожской области «восточные» полностью освободили Гуляйполе, а бойцы группировки «Днепр» – Степногорск.

  rocket757
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:08
    . На данный момент Купянск полностью контролируется российскими войсками.
    . Контролируется, освобожден...
    То, что кукуевские не признают потерю контроля над Купянском, это понятно... а дальше то что, будут пытатся атаковать или все, ресурсы/резервы закончились?
  Sky Strike fighter
    Sky Strike fighter
    0
    Сегодня, 14:09
    . На данный момент Купянск полностью контролируется российскими войсками. О его освобождении глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину 20 ноября.


    Получается что верить можно только Герасимову?Просто многие источники информации говорят о тяжёлых боях в самом Купянске и тяжёлой ситуации.
    Andobor
      Andobor
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Sky Strike fighter
      Получается что верить можно только Герасимову?

      Можно, только на 20 ноября.
    Уарабей
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:18
      Странно что от xoxлов никаких кадров о перемоге в Купянске нет уже который день. Они бы точно не упустили возможность раздуть перемогу, если бы она в реальности была.
    Dart2027
      Dart2027
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Sky Strike fighter
      Просто многие источники информации говорят о тяжёлых боях в самом Купянске

      Вопрос в том какие это бои - тяжелый бой взвод на взвод и тяжелый бой дивизия на дивизию это не одно и то же.
      Если бы ВСУ реально почти отбили Купянск, как вопят наши всепропальщики, то они давно завалили бы интернет своими видео. Да противник подтянул резервы и контратаковал, но серьезного успеха не добился. Скорее всего было проникновение нескольких ДРГ, а остальное раздувание паники.
      Дедок
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:57
        По данным Романова Лайт в Купянске в трёх районах малыми группами все ещё сидят наши парни. Они полностью окружены и заминировались в круг, держат оборону. Реальная обстановка сильно отличается от официальной. Снабжение по воздуху эпизодическое, не налаженное.
  alexputnik17
    alexputnik17
    -3
    Сегодня, 14:31
    На данный момент Купянск полностью контролируется российскими войсками

    Удачи, Силы нашим спортсменам!
    alexputnik17
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 14:57
      ая ЦипСота. Сдохните все. Ав ещё не верите.... Все.
  Смею_заметить_
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:01
    Диброва сегодня стала Дубрава.
    Это - хорошо. Под ёлочку...