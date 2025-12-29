Показатели немецкого оружейного экспорта на Украину в 2025 году обрушились

Показатели немецкого оружейного экспорта на Украину в 2025 году обрушились

Правительство Германии существенно сократило объёмы одобренных лицензий на экспорт военной техники и вооружений для Украины в 2025 году. И это после рекордных объёмов экспорта оружия на Украину за последние два года. Мало того, это и после заверений со стороны канцлера Фридриха Мерца о том, что Германия продолжит оказание значительной военной помощи Украины. Оказалось, что помощь оказываться будет, вот только не столь значительная, как в прежние, «жирные», годы.

С информацией о том, что 2025 год стал годом снижения военного экспорта на Украину, выходит немецкая пресса, ссылаясь на данные государственных статистических служб.

Так, сообщается, что с начала года по 8 декабря в ФРГ были выданы экспортные лицензии в отношении оружейного обеспечения Украины на сумму 8,4 млрд евро. Для сравнения, в 2023 году - на 12,1 млрд, в 2024 - более чем на 13,3 млрд.

Таким образом, объём немецкого военного экспорта на Украину из Германии с прошлого года сократился примерно на 37%, но это без учёта удорожания оружия и боеприпасов. Если учитывать и эти показатели, то сокращение составило более 40% за год. Настоящее обрушение показателей.

Напомним, что ранее в США заявили о принципиальной готовности продолжать поставки вооружения для Украины, но только за счёт европейцев. Пока европейцы те объёмы финансирования, которые обнулил Вашингтон, потянуть не в состоянии.
    Ну дойче сами свой путь выбрали,вот пусть и жрут теперь полными ложками. С такими вождями и врагов не надо.
      Цитата: Ропот 55
      Ну дойче сами свой путь выбрали,вот пусть и жрут теперь полными ложками.
      Ну так они и Французы больше всех кричат про необходимость до последнего, но при этом денег дают очень мало. Они просто решили что финансы можно заменить популистскими лозунгами. И это у них насколько я понимаю прокатило.
      Пусть и вожди такие будут, да и враги не помешают. Лишь бы нас это не касалось.
    Что у немцев закончилось деньги, оружие или вера в Кaклостан?
      Andobor hi , вера кончилась,ну не принято на Западе вкладывать в убыточные предприятия,а ЧВК УКРАИНА хоть и приносит пользу но не ту на которую рассчитывали,а по сему пайку начали резать. Тем более одно дело кричать о "демократии и свободе" а другое платить за это . Тут включается ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО,дружба-доужбой а табачек-то врозь.
      Мерц в фундамент песка мног навалил ....
      Вот и обрушилось....
      Официально в госбюджете на 2026 год "зарядили" для Украины 11,5 млд евро.
      Видать "по сусекам поскребли"...
        Видимо, выскребли из сусек(ов), а произвести вооружения- это не языком, это - работать надо. Поэтому и снижение
        Цитата: Fachmann
        Видать "по сусекам поскребли"...

        Слыхал я про эти сусеки: с НГ поднимают медстраховку почти на 3% (от зарплаты).
    Пока европейцы те объёмы финансирования, которые обнулил Вашингтон, потянуть не в состоянии.
    Вопрос... что могут/захотят сделать гейропейские спонсоры бандерлогов, что б ситуация, хотя б, не ухудшилась ???
      rocket757 hi ,заморозка,заморозка любой ценой,любыми способами. Вот приоритет номер один для фракции войны в Е.С.
    "Поставки немецкого оружия уменьшились..." "Украинская армия разбегается и сдается в плен..."
    А с кем тогда воюют наши солдаты? Идет тяжелая и кровопролитная война с сильным и, к сожалению, мотивированным врагом. И приуменьшать степень опасности не надо. Победа будет за нами, но хотелось бы побыстрее и с меньшими потерями. Расхолаживаться и надеяться на Трампа - ошибка. Рассчитывать нужно только на свои силы.
      Цитата: Дилетант
      "Поставки немецкого оружия уменьшились..." "Украинская армия разбегается и сдается в плен..."
      А с кем тогда воюют наши солдаты?
      Уменьшилась, а не полностью остановилась. Да и США тоже уменьшилась, и тоже не остановилась. Ну и "накатом" так сказать еще полгодика точно сопротивляться смогут.
      Цитата: Дилетант
      Расхолаживаться и надеяться на Трампа - ошибка.

      В Вашингтоне ведь недавно приняли оборонительный бюджет, который весьма сильно ударил по плану Трампа полностью выйти из европейской военной темы и из украинской военной темы.
      Конгресс принудил Трампа оставить достаточно крупную группировку США в Европе, во-первых. А во-вторых, Штаты продолжают содействие Украине, как финансовое, вооружением, так и разведывательной информацией.
      Очевидно, что все усилия Украины и Европы сосредоточены на том, чтобы сорвать реальный мирный процесс, не дать России и США договориться фундаментально об условиях мира, которые обеспечат мир на десятилетия вперед, а мимикрировать под мирный процесс с целью тянуть время. И они его вполне успешно тянут.
    Мерцу не удобно объяснять ,зачем нужны деньги для Украины ,когда их изымают у чиновников Украины ,сотнями КГ
      Мерцу не удобно объяснять ,зачем нужны деньги для Украины

      а кому там объяснять?
      там "терпилы" - которые даже не слышат что говорит AfD в бундестаге...
    Фрицы подзабыли, что Гитлер уже капут. Пора делать ненде хох, Гансы!
    Цитата: Andobor
    Что у немцев закончилось деньги, оружие или вера в Кaклостан?
    Нет. Просто немного прибавилось мозгов wink
    Настоящее обрушение показателей.

    Недавно Европа выделила Украине 90 млрд евро на 2 года. На продолжение войны бандеровцам хватит.
      еще не выделила, только намерения
      На просроченные консервы, с учётом доставки.
    Раннее были поставки устаревшего и с хранения оружия. Новопроизведенное будет уже использовать бундесвер.