ВС РФ в ближайшее время могут освободить ещё три города

9 679 15
Следующими городами, которые будут освобождены ВС РФ, с наибольшей долей вероятности станут Красный Лиман и Белицкое в ДНР, а также Орехов в Запорожской области.

После освобождения села Диброва подразделения противника, удерживающие позиции к западу от Северска в Закотном и Озерном, теперь отрезаны от связи с большой землей. Западнее Петровского под контролем лесные массивы, которые открывают выход на Ольговку и Дружелюбовку. Продолжаются бои в лесном массиве на западной окраине Новомихайловки и в окрестностях Редкодуба и Карповки.



После освобождения Димитрова (Мирнограда) боевые действия сместились на линию Гришино – Белицкое, где наши войска успешно наступают. Оба этих населенных пункта могут быть освобождены уже в ближайшее время. В то же время связывание резервов противника в боях под Купянском безусловно облегчает продвижение наших войск на других направлениях, например, в Запорожской области, где наши войска приближаются к Орехову. В ходе своего контрнаступления в Купянске украинское командование повторяет ошибки, ранее допущенные в Артемовске, Крынках и приграничных районах Курской области, где ВСУ в свое время изрядно сточили свои резервы.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывод ВСУ из оставшейся части Донбасса стремительно утрачивает актуальность, поскольку наша армия и без этого неизбежно освободит российские территории.
15 комментариев
Информация
  1. Essex62 Звание
    Essex62
    +8
    Сегодня, 14:29
    Вот когда освободят ,тогда и пишите.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 14:47
      . Следующими городами, которые будут освобождены ВС РФ, с наибольшей долей вероятности станут Красный Лиман и Белицкое в ДНР, а также Орехов в Запорожской области.


      Бои за Красный Лиман уже начались.До Орехова ещё дойти надо.Кстати у ВСУ минус Ан-26.Видео по ссылке.

      . Наряду с боевыми самолетами и вертолетами вроде Су-27 и Ми-24 противник лишается и военно-транспортных бортов, например Ан-26. Уничтожение именно такого двухмоторного летательного аппарата показано в видеоотчете центра "Рубикон".
      Дрон-камикадзе влетел прямо в кабину пилотов, когда летающий "грузовик" стоял на бетонной полосе аэропорта Николаева. ... Сообщается, что нашему БПЛА удалось преодолеть восемьдесят километров от точки запуска.


      https://rg.ru/2025/12/29/poiavilos-video-unichtozheniia-samoleta-an-26-vsu.html
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Essex62
      Вот когда освободят ,тогда и пишите.

      Ничего страшного, это пишет не Минобороны, а Максим Светлышов. Вот как он себя представляет
      ( Max_Svetlyshev
      Максим Светлышев
      Родился в советском Харькове, сейчас живу в Белоруссии. По образованию социолог. В журналистике с 2016 года. Увлекаюсь военной историей, геополитикой и компьютерными играми в жанре стратегии )
  2. Naum_2 Звание
    Naum_2
    +4
    Сегодня, 14:34
    Не хотели, но так уже получилось: благодаря Купянску с друих фронтов отвлечены наиболее боеспособные части ВСУ. Как результат, ускорение освобождения наших городов.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 14:35
    удача сопутствует храбрым! hi
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Mouse
      удача сопутствует храбрым! hi

      Недаром вернули имперскую награду - медаль "За храбрость"
      hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +4
        Сегодня, 15:10
        Пусть будет " за отвагу"....
        Дед во время ВОВ заслужил, я храню....
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Mouse
          Пусть будет " за отвагу"....
          Дед во время ВОВ заслужил, я храню....

          Спасибо деду за Победу! soldier soldier soldier
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 16:02
            Всем, дедам, кто ковал нашу победу!
            И тем кто кует её сегодня ! soldier
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:48
    ну правды ради, среди этих трех населенных пунктов город только один
    ну по остальному, есть такая поговорка "не квась мое молоко"
    возьмут, напишите
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 14:50
    Как вообще определяют город это, городок, поселок, или любимый хутор?

    Раньше было просто, огорожен - явно городище или город.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Как вообще определяют город это, городок, поселок, или любимый хутор?

      Раньше было просто, огорожен - явно городище или город.

      ООО! winked Это целая археологическая наука. Если рассматривать с её точки зрения. Древний объект — селище или городище.
      Если коротко, то окончание «ще» служит для ученых признаком того, что исследуемый объект вышел из употребления.
  6. неоБольшевик Звание
    неоБольшевик
    -3
    Сегодня, 15:06
    Цитата: Василенко Владимир
    ну правды ради, среди этих трех населенных пунктов город только один


    Весьма бабские представления о боевых действиях. Можете ответить, при каком населённом пункте, состоялось самое крупное танковое сражение: при деревеньке Прохоровке, или при берлине?
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      0
      Сегодня, 15:34
      В районе Дубно-Луцк-Броды, июнь 1941 года.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:58
    Все эти домыслы напоминают цитату из "Мертвых душ". Очень глубокомысленная аналитика. "Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой."