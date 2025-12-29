Следующими городами, которые будут освобождены ВС РФ, с наибольшей долей вероятности станут Красный Лиман и Белицкое в ДНР, а также Орехов в Запорожской области.После освобождения села Диброва подразделения противника, удерживающие позиции к западу от Северска в Закотном и Озерном, теперь отрезаны от связи с большой землей. Западнее Петровского под контролем лесные массивы, которые открывают выход на Ольговку и Дружелюбовку. Продолжаются бои в лесном массиве на западной окраине Новомихайловки и в окрестностях Редкодуба и Карповки.После освобождения Димитрова (Мирнограда) боевые действия сместились на линию Гришино – Белицкое, где наши войска успешно наступают. Оба этих населенных пункта могут быть освобождены уже в ближайшее время. В то же время связывание резервов противника в боях под Купянском безусловно облегчает продвижение наших войск на других направлениях, например, в Запорожской области, где наши войска приближаются к Орехову. В ходе своего контрнаступления в Купянске украинское командование повторяет ошибки, ранее допущенные в Артемовске, Крынках и приграничных районах Курской области, где ВСУ в свое время изрядно сточили свои резервы.Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что вывод ВСУ из оставшейся части Донбасса стремительно утрачивает актуальность, поскольку наша армия и без этого неизбежно освободит российские территории.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»