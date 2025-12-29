ВСУ вместе с союзниками отработали на учениях реализацию 5-й статьи устава НАТО

ВСУ вместе с союзниками отработали на учениях реализацию 5-й статьи устава НАТО

Военнослужащие ВСУ вместе с союзниками из Североатлантического альянса на учениях LOYAL DOLOS 2025 впервые отработали реализацию 5-й статьи устава НАТО и мероприятия по обеспечению коллективной безопасности. Речь идет о представителях Украины в совместном центре «НАТО-Украина».

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Генштаба.

В сообщении сказано:

Впервые представители Украины приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса.

В Генштабе украинской армии заявили, что примерно 1,5 тысячи военнослужащих ВСУ и гражданского персонала участвовали в совместных тренировочных мероприятиях сухопутных сил, направленных на отработку взаимодействия с подразделениями стран альянса. Учения проходили в разных местах на территории европейских стран.

Пятая статья устава НАТО означает, что Вооруженные силы всех стран альянса обязаны прийти н помощь любому из его членов, если против него будет совершен акт агрессии извне. Впрочем, Украины это не касается, так как она не входит в число государств НАТО.

С другой стороны, высшие руководители стран Запада неоднократно высказывались о необходимости предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом говорил и президент США Дональд Трамп. При этом он отмечал, что основная ответственность за обеспечение таких гарантий должна лежать на плечах европейцев. Впрочем, есть большие сомнения в том, что хоть какая-нибудь из стран НАТО станет воевать за Украину, вступив в прямой вооруженный конфликт с Россией.
    Article 5 is worth nothing - in fact it even releases every state of any duty


    Every state only takes those actions it deems necessary. There is zero obligation!

    Actually every High School student can read this article and understand the zero obligation part.

    And as the US empire wages war against whomever it wants and whenever it wants and as all its Nato colonies are impotent militarily the Article is of no relevance at all.

    Just look at the economic sanctions which are illegal acts of war -- no article 5 has been invoked against Russia and still even non NATO Switzerland has illegally sanctioned Russia heavily.



    Article 5
    The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

    Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security .
