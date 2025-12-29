Зеленский предложил США предоставить Киеву гарантии безопасности на полвека

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил Вашингтону предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

По словам украинского диктатора, Киев не устраивают обещанные Трампом гарантии безопасности на 15 лет с возможностью дальнейшего продления. На переговорах в Мар-а-Ларго Зеленский, помимо прочего, поднял вопрос о более долгом сроке американских гарантий.



Зеленский также заявил, что он намерен вынести на референдум свой, мягко говоря, сомнительный план из 20 пунктов. Этот референдум глава киевского режима без обиняков называет «самой сильной исторической подписью». При этом он признает, что отношение России к проведению этого референдума отнюдь «не позитивное». Зеленский сетует, что Москва закономерно отказывается остановить боевые действия на срок, якобы необходимый киевскому режиму для подготовки к плебисциту.

Российская сторона четко обозначила, что любое перемирие возможно лишь после полного вывода украинских формирований из оккупированной Киевом части Донбасса и одновременного двустороннего парафинирования мирного плана, который впоследствии может быть вынесен на референдум. Однако, поскольку Зеленский в очередной раз подтвердил, что для Киева неприемлем вывод ВСУ из Донбасса, такой вариант крайне маловероятен. Кроме того, Зеленский продолжает требовать от России репарации, которые, по словам «просроченного», необходимы для восстановления украинской инфраструктуры.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:55
    Этой обезьяне даже Господь не даст никаких гарантий, а о судьбе страны нужно было думать, когда с нетрезвой руки ЕБН вы подобрали себе суверенитета, только затем, чтобы разрушать нашу страну - Россию.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 16:15
      только затем, чтобы разрушать нашу страну - Россию

      Можно подумать, что Ельцин со своими подельниками Шахраем, Бурбулисом и проч. разрушали СССР для того, чтобы созидать Россию laughing
  2. Лимрак Звание
    Лимрак
    +1
    Сегодня, 16:07
    Трумп исполнил клоунаду похлещще чем просроченный пианист на пианино - сделал вид что договаривается ..со свей собакой (выглядит абсурдно)....это расчитано на скудоумных лохов. То есть подельники ...или даже еще хуже..хозяин и собака делают вид что о чем тот там договариваются (без России) и потом каждый раз визжат на весь мЫр что все...уже мир....ну по чти мЫр..вот вот мЫр на пороге..уже почти победа...только есть маленький нюанс....в виде Путина и России которые вообще не при делах....забыли спросить.

    Если бы трумп захотел мЫра то немедленно обрубил все каналы питающие бывший проект украина - финансовые как свои так и европейсие...военные \ НАТО (оруженые \ развед \ спутники \ старлинк) + на режим пианиста и его подельников наложил бы 30 000 санкций..как на Россию - вот рецепт его мЫра....так что трумп сейчас исполнил на пианино лучше чем сам пианист.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 16:08
    Вот пусть меня заклюют на ВО.. Но я с детства не люблю это сЭлячье быковатое украинство. Приезжаешь к деду, на летние каникулы (из северного военного гарнизона) и "любуешься" на окружающих, местных папуасов. Дома тебя окружают- люди в погонах-толковые, умные дисциплинированные мужики. И летом- резкая смена окружения- жадные, мелочные люди для которых "ХрошИ, сВыня, гОрод"- главная ценность в жизни. Поэтому, глядя на украинских политиков, всегда мысленно, представляю их в вышиванке, со свиньей, на поводке и запахом, сала и чеснока. Вроде и галстуки завязывать научились, пиджаки носить.. Но как были - быковатым сЭлом, так ими и остались.. Ничего не меняется. Поэтому, их глупости я уже не удивляюсь.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 16:14
      За правду клевать? Хотя и такие есть, не обессудьте... hi
      Водятся тут.....
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 16:08
    Такое впечатление, что за эти гарантии Зе, как наркокот за наркотой.... То с ЕС, теперь со штатов ... Бантик ему привязали? lol
    Пусть попрыгает, весело ....
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 16:11
    А Трамп заявил , что Путин после телефонного разговора готов платить репарации Украине(" помогать в восстановлении" иными словами) Как оценивать такие слова? Репарации всегда платит безоговорочно капитулировавшая сторона и никакая другая. Брешет американская собака ?Нет, не верю, просто не верю, что РФ будет платить репарации укрофашисту. Как же объяснить это тогда бабушкам , которые добывают себе еду из мусорных контейнеров?... Не. Верю...
  6. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 16:15
    Уважаемые Форумчане!
    Любой желающий может убедится в тщетности усилий по заключению мира просто взглянув на карту ТВД.
    Попытаемся посмотреть на нее глазами противника.
    1 Российская армия занимает узкую полоску вдоль границы. Далеко от столицы и крупных городов на правобережье. В случае одномоментного сокращения ВСУ обеспечить закон и порядок на всей территории украины она не сможет. Демобилизация 600 - 700 тысяч способна вызвать на украине гражданскую войну, поэтому ее целесообразно растянуть минимум на год.
    2 Во время демобилизации на украине нужны полицейские силы, которые не дадут разгарется гражданской войне. Поэтому для украины ввод войск НАТО - это вопрос выживания
    3 Даже в случае прекращения огня демобилизация 600 - 700 тысяч без денежных выплат подорвет оставшуюся украинскую экономику, которая держится на плаву за счет войны. Поэтому кто - то должен 1-3 года финансировать ВСУ после заключения мира. Кроме НАТО это никому не под силу.
    Таким образом само сохранение украинского государства в рамкох некоего мирного договора нас не устраивает.
    С Уважением
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:17
    Зеленский сетует, что Москва закономерно отказывается остановить боевые действия на срок, якобы необходимый киевскому режиму для подготовки к плебисциту.
    Стесняюсь спросить...
    Может тебе ещё и морду вареньем вымазать?!