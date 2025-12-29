Зеленский предложил США предоставить Киеву гарантии безопасности на полвека
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил Вашингтону предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.
По словам украинского диктатора, Киев не устраивают обещанные Трампом гарантии безопасности на 15 лет с возможностью дальнейшего продления. На переговорах в Мар-а-Ларго Зеленский, помимо прочего, поднял вопрос о более долгом сроке американских гарантий.
Зеленский также заявил, что он намерен вынести на референдум свой, мягко говоря, сомнительный план из 20 пунктов. Этот референдум глава киевского режима без обиняков называет «самой сильной исторической подписью». При этом он признает, что отношение России к проведению этого референдума отнюдь «не позитивное». Зеленский сетует, что Москва закономерно отказывается остановить боевые действия на срок, якобы необходимый киевскому режиму для подготовки к плебисциту.
Российская сторона четко обозначила, что любое перемирие возможно лишь после полного вывода украинских формирований из оккупированной Киевом части Донбасса и одновременного двустороннего парафинирования мирного плана, который впоследствии может быть вынесен на референдум. Однако, поскольку Зеленский в очередной раз подтвердил, что для Киева неприемлем вывод ВСУ из Донбасса, такой вариант крайне маловероятен. Кроме того, Зеленский продолжает требовать от России репарации, которые, по словам «просроченного», необходимы для восстановления украинской инфраструктуры.
