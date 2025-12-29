Нэнси Пелоси: В 2026 году мы вернём себе молоток спикера

1 599 15
Нэнси Пелоси: В 2026 году мы вернём себе молоток спикера

В стане прогнозистов-предсказателей развития политических событий прибыло. Себя на этом поприще пробует Нэнси Пелоси, которая с 2019 по 2023 годы была спикером палаты представителей США.

Пелоси предрекает республиканцам поражение на промежуточных выборах. Это выборы в конгресс, которые пройдут в следующем году.

Нэнси Пелоси выразила уверенность, что демократы вернут себе большинство в нижней палате Конгресса на промежуточных выборах 2026 года. По её мнению, республиканцы уступили почти всю власть Дональду Трампу, и это для них закончится поражением.

Пелоси, которой в этом году исполнилось 85 лет, отметила, что вероятность избрания женщины президентом США «при её жизни» крайне мала. Она упомянула о «мраморном потолке», который, по её словам, препятствует продвижению женщин на высшие должности.

Бывший спикер подчеркнула, что после возвращения демократов к власти необходимо будет восстановить полномочия Конгресса, которые, как она считает, были в значительной степени переданы Трампу. Пелоси выразила мнение, что республиканцы сейчас просто выполняют требования президента, и это изменится после смены власти.

Пелоси:

В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток, и это закончится.

Имеется в виду деревянный молоток спикера, используемый, например, для фиксации принятых решений.

Американская пресса, ссылаясь на службы статистики, пишет, что согласно ноябрьскому опросу, рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%, а неодобрения - вырос до 60%. При этом сам Трамп называет такие опросы заказанными Демпартией, а их результаты – «фейк-ньюс».

Если возвращаться к теме промежуточных выборов в США, то исторически сложилось так, что партия, контролирующая Белый дом, обычно терпит поражение на промежуточных выборах.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 15:35
    Пелоси, которой в этом году исполнилось 85 лет

    Не дай Бог Байден.2. laughing
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: ваш вср 66-67
      Не дай Бог Байден.2

      Частая смена власти в США в чем то полезна России и Китаю. Демократический парламент никогда не даст Тампу сделать Америку снова великой.Кроме того у демократов сильно левое крыло, которое требует большей социальной поддержки малоимущих. Пелоси придется побороться еще с представителями этого крыла.
      1. Володин Звание
        Володин
        +2
        Сегодня, 15:45
        Цитата: gsev
        смена власти в США

        Смешно... Никакой смены власти в реальности там нет. Обычная диктатура, которую посменно/поочерёдно обеспечивают две партии, чтобы "гнев народа" выливать на на одну, то на другую. В своё время Маск и Трамп поднимали тему создания "третьей" партии, которая могла бы попасть в конгресс, но это нереально, исходя из самой политической системы США по крайней мере в её нынешнем виде.
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Сегодня, 16:13
          Цитата: Володин

          Смешно... Никакой смены власти в реальности там нет.

          Современная политическая система в США заставляет тамошние политические партии писать свои программы, чтобы понравиться большинству избирателей. Поэтому разницы в голосах за республиканцев и демократов минимальна как и различия в их программах. В России Явлинский и Зюганов гнут свою линию игнорируя мечты и чаяния своих потенциальных избирателей, поэтому Яблоко и КПРФ загнали себя на обочину политической жизни. Демократы и республиканцы более ативно готовы рвать власть друг у друга чем Путин, Зюганов, Явлинский, но делают это больше оглядываясь на избирателя.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:40
    ❝ Пелоси:В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток ❞ —

    — Тебе бы, бабка, не о молотке, а о душе пора подумать ...
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Пелоси:В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток ❞ —

      — Тебе бы, бабка, не о молотке, а о душе пора подумать ...

      Да уж, этой старой карге пора место застолбить на погосте. Она видно себе век отмерила.😀😀
    2. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 15:53
      Ну, понравилось тётке на Тайвань летать под последним китайским предупреждением. Снова адреналинчика захотелось..
  3. MARGADON Звание
    MARGADON
    0
    Сегодня, 15:42
    Какие старики в Матрасии неугомонные. Им пора на покой, а они всё во власть лезут.
  4. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +1
    Сегодня, 15:43
    Я думал что эту мумию уже закопали,ошибался однако.Глянул,ей оказывается "только" 85,а я думал что уже за 90. laughing
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 15:49
    Конечно
    Не зря же демокарты сейчас меняют границы округов избирательных, в штатах где контролируют власть
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:50
    В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток, и это закончится.

    А кто вам мешал удержать пальму первенства и победить Трампа?
    Недоговороспособность «ослов» и «слонов», амбиции и лавры мирового лидера затмили ваш разум, исключив из него абсолютно все приемлемые пути стабилизации США в мировом пространстве.
    Сея страх и угрозы нельзя быть уверенными, что они минуют вас...И может статься так, что мировому сообществу будет всё равно, что станет с США, с их государственным долгом, с их внешней политикой, а многим мировым державам будет наплевать, сколько у США авианосцев...
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:53
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Нэнси Пелоси: В 2026 году мы вернём себе молоток спикера

    это прямо мечта Зеленского и его европейских полупокеров , вот оно время и тянет, ну посмотрим, как оно дотянет до этого времени.
  9. ВлР Звание
    ВлР
    0
    Сегодня, 16:06
    В этом случае возможны импичмент Трампа, его шельмование и уголовное преследование. А если демократы проведут своего кандидата на следующих выборах президента, все начинания Трампа будут свёрнуты, в США снова будут 72 пола, победы трансгендеров на спортивных соревнованиях, операции по смене пола детей без согласия родителей, а его самого либо объявят сумасшедшим и недееспособным и упекут в психушку, либо посадят - уже со стопроцентной вероятностью. В общем, бой на президентских выборах в США будет идти не на жизнь, а на смерть.
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:14
    Она упомянула о «мраморном потолке», который, по её словам, препятствует продвижению женщин на высшие должности.
    Ишь! Зазналась девка... Нос задрала... кроме мраморных потолков ничего уже и не видит...
    Дырявый пол! Вот и вся причина.
    В нём каблуки застревают lol
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 16:20
    Пелоси:
    В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток, и это закончится.

    Не хвались на рать идучи, а хвались...