В 2026 году мы (демократы) вернём себе молоток, и это закончится.

В стане прогнозистов-предсказателей развития политических событий прибыло. Себя на этом поприще пробует Нэнси Пелоси, которая с 2019 по 2023 годы была спикером палаты представителей США.Пелоси предрекает республиканцам поражение на промежуточных выборах. Это выборы в конгресс, которые пройдут в следующем году.Нэнси Пелоси выразила уверенность, что демократы вернут себе большинство в нижней палате Конгресса на промежуточных выборах 2026 года. По её мнению, республиканцы уступили почти всю власть Дональду Трампу, и это для них закончится поражением.Пелоси, которой в этом году исполнилось 85 лет, отметила, что вероятность избрания женщины президентом США «при её жизни» крайне мала. Она упомянула о «мраморном потолке», который, по её словам, препятствует продвижению женщин на высшие должности.Бывший спикер подчеркнула, что после возвращения демократов к власти необходимо будет восстановить полномочия Конгресса, которые, как она считает, были в значительной степени переданы Трампу. Пелоси выразила мнение, что республиканцы сейчас просто выполняют требования президента, и это изменится после смены власти.Пелоси:Имеется в виду деревянный молоток спикера, используемый, например, для фиксации принятых решений.Американская пресса, ссылаясь на службы статистики, пишет, что согласно ноябрьскому опросу, рейтинг одобрения Трампа снизился до 36%, а неодобрения - вырос до 60%. При этом сам Трамп называет такие опросы заказанными Демпартией, а их результаты – «фейк-ньюс».Если возвращаться к теме промежуточных выборов в США, то исторически сложилось так, что партия, контролирующая Белый дом, обычно терпит поражение на промежуточных выборах.