WP: Нетаньяху будет уговаривать Трампа нанести удар по ракетным объектам Ирана

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня на встрече во Флориде будет уговаривать американского лидера Дональда Трампа нанести удар по ракетным объектам Ирана или дать разрешение на то, чтобы это сделали израильтяне. Он попытается убедить в этом президента Соединенных Штатах, так как считает Тегеран главной угрозой в ближневосточном регионе.

Такое мнение высказывают в своей статье журналисты газеты The Washington Post, ссылаясь на источники из числа израильских чиновников.

По их мнению, премьер-министр Израиля будет добиваться разрешения на военную операцию в отношении иранской программы по производству баллистических ракет. Нетаньяху считает, что угроза расширения ракетных возможностей Ирана слишком велика и опасна. Возможно, он предложит вариант совместных действий с военными США. Впрочем, это будет сделать очень сложно, так как Трамп еще летом потребовал остановить 12-дневный ирано-израильский вооруженный конфликт и не возобновлять его. Тогда американский лидер категорично заявил, что атака бомбардировщиков-невидимок США полностью уничтожила ядерную программу Ирана.

Также источники WP предполагают, что Нетаньяху попытается убедить американского президента занять более жесткую позицию в отношении сектора Газа, потребовав разоружения подразделений группировки ХАМАС до вывода из анклава ЦАХАЛ (армии Израиля). Это противоречит очередности выполнения мирного плана Трампа, состоящего из 20 пунктов.
