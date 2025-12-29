WP: Нетаньяху будет уговаривать Трампа нанести удар по ракетным объектам Ирана
1 60512
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня на встрече во Флориде будет уговаривать американского лидера Дональда Трампа нанести удар по ракетным объектам Ирана или дать разрешение на то, чтобы это сделали израильтяне. Он попытается убедить в этом президента Соединенных Штатах, так как считает Тегеран главной угрозой в ближневосточном регионе.
Такое мнение высказывают в своей статье журналисты газеты The Washington Post, ссылаясь на источники из числа израильских чиновников.
По их мнению, премьер-министр Израиля будет добиваться разрешения на военную операцию в отношении иранской программы по производству баллистических ракет. Нетаньяху считает, что угроза расширения ракетных возможностей Ирана слишком велика и опасна. Возможно, он предложит вариант совместных действий с военными США. Впрочем, это будет сделать очень сложно, так как Трамп еще летом потребовал остановить 12-дневный ирано-израильский вооруженный конфликт и не возобновлять его. Тогда американский лидер категорично заявил, что атака бомбардировщиков-невидимок США полностью уничтожила ядерную программу Ирана.
Также источники WP предполагают, что Нетаньяху попытается убедить американского президента занять более жесткую позицию в отношении сектора Газа, потребовав разоружения подразделений группировки ХАМАС до вывода из анклава ЦАХАЛ (армии Израиля). Это противоречит очередности выполнения мирного плана Трампа, состоящего из 20 пунктов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация