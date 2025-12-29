Украинские ресурсы публикуют видео пожара, возникшего после взрыва на газопроводе «Дружба» в районе села Рассошь Закарпатской области. Возгорание такой силы, что пожар виден со стороны близлежащих населенных пунктов.Местные жители утверждают, что непосредственно перед пожаром на газопроводе прогремел мощный взрыв. Официально о причине возгорания пока не сообщалось, однако, учитывая, что ранее украинские боевики уже неоднократно наносили удары по нефтепроводу «Дружба», по которому в Венгрию поставляется российская нефть, не исключено, что имела место очередная диверсия СБУ. Несмотря на то, что подобные инциденты, мягко говоря, не способствуют потеплению напряженных венгерско-украинских отношений, Киев абсолютно не стремится даже попытаться обуздать своих боевиков и обезопасить «Дружбу». Украинское руководство даже нисколько не смущает то, что от Венгрии зависит продолжение европейского финансирования ВСУ.Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз потребовал прекратить финансирование Киева со стороны ЕС, упрекнув Брюссель в том, что еврочиновники закрывает глаза на многочисленные коррупционные схемы, выявленные на Украине.По мнению Орбана, из-за необдуманных действий Еврокомиссии в настоящее время Европа чрезвычайно близка к войне с Россией, а Евросоюз постепенно становится военным блоком, основной целью которого становится стремление победить Москву.

