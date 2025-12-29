Украинские ресурсы сообщают о взрыве на газопроводе «Дружба» в Закарпатье

Украинские ресурсы публикуют видео пожара, возникшего после взрыва на газопроводе «Дружба» в районе села Рассошь Закарпатской области. Возгорание такой силы, что пожар виден со стороны близлежащих населенных пунктов.

Местные жители утверждают, что непосредственно перед пожаром на газопроводе прогремел мощный взрыв. Официально о причине возгорания пока не сообщалось, однако, учитывая, что ранее украинские боевики уже неоднократно наносили удары по нефтепроводу «Дружба», по которому в Венгрию поставляется российская нефть, не исключено, что имела место очередная диверсия СБУ. Несмотря на то, что подобные инциденты, мягко говоря, не способствуют потеплению напряженных венгерско-украинских отношений, Киев абсолютно не стремится даже попытаться обуздать своих боевиков и обезопасить «Дружбу». Украинское руководство даже нисколько не смущает то, что от Венгрии зависит продолжение европейского финансирования ВСУ.



Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз потребовал прекратить финансирование Киева со стороны ЕС, упрекнув Брюссель в том, что еврочиновники закрывает глаза на многочисленные коррупционные схемы, выявленные на Украине.

По мнению Орбана, из-за необдуманных действий Еврокомиссии в настоящее время Европа чрезвычайно близка к войне с Россией, а Евросоюз постепенно становится военным блоком, основной целью которого становится стремление победить Москву.

  Владислав_В
    Владислав_В
    -3
    Сегодня, 17:29
    Понятно что это опять рука Кремля!Больше не кому
    knn54
      knn54
      +3
      Сегодня, 18:03
      Похоже, что "Дружбе" приходит конец.
      Starover_Z
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 18:30
        Цитата: knn54
        Похоже, что "Дружбе" приходит конец.

        А с кем там дружить ? Когда его строили, в Европе много было людей, переживших войну, а теперь там народы - потребители, не знающие войн и не знающие истории !
    ALCA056000
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 18:06
      Точно, точно ..... а что ещё может быть
  Mouse
    Mouse
    -1
    Сегодня, 17:31
    Дружба дружбой- газ врозь....
  lukash66
    lukash66
    +2
    Сегодня, 17:34
    Вот пусть теперь сами и ремонтируют за свой счет. А их братушкам венграм надо побольше с ними в десна лобызаться и обниматься. Электроэнергию им поставлять, уже давно бы им рубильник отключили.
    Mouse
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:36
      Металлом сдать и заработают...
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 18:40
      Цитата: lukash66
      А их братушкам венграм надо побольше с ними в десна лобызаться и обниматься.

      Что-то не припомню дружеских объятий Орбана и Зе.
      Электроэнергию им поставлять, уже давно бы им рубильник отключили.

      Венгры объяснили.
      БУДАПЕШТ, 26 авг - РИА Новости. Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
  Andobor
    Andobor
    +7
    Сегодня, 17:50
    Газопровода «Дружба» не существует, есть нефтепровод с таким названием, в статье его то газопроводом то нефтепроводом называют.
    Mouse
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:57
      А ещё они называют его землянным ..... Так- вспомнилось.....
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 18:04
      Цитата: Andobor
      Газопровода «Дружба» не существует, есть нефтепровод с таким названием, в статье его то газопроводом то нефтепроводом называют.

      В соседней теме подсказывали:
      Максим Светлышев:
      Родился в советском Харькове, сейчас живу в Белоруссии. По образованию социолог. В журналистике с 2016 года. Увлекаюсь военной историей, геополитикой и компьютерными играми в жанре стратегии
      Он же - СТРАТЕГ, он так видит! yes
    ALCA056000
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 18:05
      Ну ..... не придирайтесь к местным писакам, им главное быстренько чё-нить накропать
    Миллер
      Миллер
      0
      Сегодня, 19:02
      Газопровод назывался "Братство".
  Десница ока
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 18:11
    Ну что ж, седовало ожидать чего то подобного... Не зря ж Зеля со своими генералами к трампу ( Сэму) ездил, за очередными инструкциями... Получил видать приказ, на долбежку Дружбы... Трамп ведь последователен очень... - сначала заставил вассальную Европу отказаться от российских энергоресурсов, подсадив на свои ( таким образом, лишил полностью суверенитета и теперь европа будет делать все, что потребует от нее Сэм, а его главная задача для нее - отправить на войну с Россией), потом ввел санкции против нашего нефтесектора, и вот теперь, руками зели, хочет уничтожить еще один наш нефтеобьект ( приносящий существенные доходы в казну РФ), я уж не говорю о том, что с особым упорством бьют по нашим нефтезаводам, с помощью и при непосредственном наведении американских спецов, ну и танкеры перевозящие нашу нефть - долбят, соответственно... Все так очевидно, настолько понятно и предсказуемо, что даже неинтересно....))))
    Десница ока
      Десница ока
      0
      Сегодня, 18:18
      О чем это вообще говорит? - что Сэм ( настоящие правящие Западом закулисные элиты) считает, что нашу экономику, можно похоронить или хотя бы существенно обескровить, ослабить если не добить, перекрыв нам возможность продавать нефтегазовые ресурсы... Это разумно конечно, с его стороны, ибо основные вливания в нашу экономику, чтобы там кто не говорил, остаются посредствам продажи таких ресурсов.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:13
    Украинское руководство даже нисколько не смущает то, что от Венгрии зависит продолжение европейского финансирования ВСУ.

    Криво-Рожская дипломатия она такая. lol

    Кстати, газ Венгрия не через Украину получает.
  Naum_2
    Naum_2
    0
    Сегодня, 18:18
    Не стоит удивляться, что украинские журналисты и блогеры называют магистраль "Дружба" газопроводом. У нас такие тоже имеются. На самом деле "Дружба" — это крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, начинающаяся в России (Татарстан), идущая через Самару, Брянск, а в белорусском Мозыре разветвляющаяся на северную ветку (через Беларусь, Польшу, Германию, Латвию, Литву) и южную ветку: через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.
  Васян1971
    Васян1971
    0
    Сегодня, 18:21
    И очередной раз "в очередной раз"...