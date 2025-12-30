Новые идеи в военном бюджете США
После нескольких месяцев разработки, рассмотрения и всех необходимых бюрократических процедур в США был принят военный бюджет на 2026 финансовый год. Этот документ вновь предусматривает значительные траты на разработку перспективных проектов и закупку различной продукции военного назначения. При этом предлагается несколько мер, за счёт которых хотят оптимизировать расходы и обеспечить технологическое превосходство над потенциальными противниками.
Общие показатели
Разработка военного бюджета на будущий финансовый год, как всегда, стартовала зимой-весной. Уже в мае была готова первая версия законопроекта, которую затем дорабатывали в течение нескольких месяцев. При этом завершить работы по проекту и принять его до конца 2025 финансового года, т.е. до начала октября, не удалось. Следует напомнить, что такая ситуация сложилась уже не впервые.
Тем не менее, осенью и в начале зимы Конгресс и Пентагон провели оставшиеся процедуры и консультации, после которых законопроект получил одобрение. 19 декабря президент Дональд Трамп подписал его.
В соответствии с новым бюджетом, на вопросы обороны в новом году будет потрачено 900,6 млрд долларов. Основную часть этих денег получит и потратит военное министерство. Кроме того, несколько десятков миллиардов полагается министерству энергетики, которое занимается проектами в ядерной сфере.
Порядка двух третей военного бюджета суммарно получат министерства военно-воздушных сил и военно-морских сил, входящих в состав Пентагона. Бюджет министерства армии существенно меньше и не превышает 200 млрд долл. Такая разница в расходах обусловлена спецификой этих ведомств, а также ставящимися задачами.
Следует отметить, что 2026 финансовый год в США стартовал ещё 1 октября. Военный бюджет был подписан президентом через два с половиной месяца после этого. Теперь Пентагону и Минэнерго предстоит навёрстывать упущенные сроки и использовать выделенное финансирование для проведения отложенных или затормозившихся работ разного рода.
План закупок
Существенную часть военного бюджета, как всегда, составляют затраты на приобретение новых образцов вооружения, военной техники и различного вспомогательного имущества. Закупки такого рода будут осуществляться практически всеми структурами, входящими в состав военного министерства. При этом планируемые траты и бюджеты, а также объёмы закупок у разных организаций заметно отличаются.
В рамках направления Rebuilding Our Military на закупку новых изделий, а также для ремонта и модернизации имеющихся образцов для сухопутных войск выделяется 11,6 млрд долл. Проекты ВМС отличаются большей сложностью, из-за чего на них потратят 65 млрд долл. ВВС будут «перестраиваться» на сумму 68,3 миллиарда. Предусматривается значительный рост расходов на космические силы. В 2026 г. они получат 4,4 млрд долл.
Несколько подобных статей расходов не включены в бюджеты видов вооружённых сил, а являются общими. Так, на закупку боеприпасов и восстановление арсеналов потратят 25 млрд долл. В частности, 10,4 миллиарда пойдёт на производство дальнобойных систем, включая новейшие гиперзвуковые ракетные комплексы.
Перспективные проекты
В 2026 г. промышленность будет продолжать разработку новых проектов разного рода, и на них тоже выделяются значительные суммы. Новый военный бюджет предусматривает увеличение финансирования некоторых направлений для ускорения работ, а также запускает ряд новых проектов.
Например, принято решение об увеличении бюджета программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. В 2026 финансовом году на неё потратят 1,2 млрд долл., что, как ожидается, приблизит момент старта испытаний, а также положительно скажется на других сроках.
Кроме того, Пентагон продолжит поиски средств и способов для борьбы с угрозой беспилотной авиации. С этой целью будет создана специальная рабочая группа, которой предстоит координировать действия разных видов вооружённых сил и промышленности. Ожидается, что этот орган и различные структуры смогут ускорить анализ актуальных угроз и выработку решений против них.
Получат продолжение работы по теме искусственного интеллекта. В новом году планируется не просто разрабатывать системы такого рода, а внедрять их в практику. ИИ должен войти в существующие системы управления и стать дополнительным средством, помогающим в бою, в логистике и т.д.
Оптимизация процессов
Целый ряд различных процедур и процессов в области военного производства или эксплуатации систем постоянно подвергаются критике. Отмечаются отсутствие оптимальных решений, недостаток контроля и различные риски. В новом военном бюджете предусматривается несколько мер, направленных на борьбу с такими недостатками.
В целом авторы военного бюджета хотят усовершенствовать систему производства и поставок, сделав её более быстрой и устойчивой. Запросы военного министерства должны выполняться быстрее, чем сейчас. При этом производство не должно зависеть от ненадёжных поставщиков, как минимум, в важных и критических направлениях.
Предлагается сразу несколько идей по защите производства от возможных проблем. Так, в Пентагоне появится новое должностное лицо, которому предстоит следить за запасами важных материалов, организовывать закупки, контролировать расход и т.д.
Также появится реестр поставщиков, соответствующих всем требованиям военного ведомства. При проведении конкурсов они получат преимущества перед другими организациями. Пока речь идёт о добровольном вхождении в реестр.
Вновь уделяется повышенное внимание вопросам поставок различного сырья, материалов и агрегатов — от полезных ископаемых до продуктов биотехнологии. Сохраняются существующие меры, направленные на обеспечение устойчивых поставок, а также предлагаются новые.
Решено расширить список стратегически значимых материалов и сырья для военного производства, которые запрещается покупать у недружественных стран. Теперь к ним отнесены галлий, германий и молибден. При этом допускается закупка подобного сырья, прошедшего переработку в США или дружественных странах.
В течение полугода после принятия бюджета Пентагон должен создать ещё одну рабочую группу. Она будет отвечать за массовое внедрение новых технологий, таких как трёхмерная печать. Кроме того, группа будет искать специалистов, владеющих такими технологиями и соответствующим оборудованием. На первом этапе новые технологии внедрят и опробуют на ограниченном количестве производств, а затем рабочая группа поспособствует их широкому распространению.
Вопросы превосходства
США считают себя мировым лидером в военной сфере и стремятся к сохранению превосходства над другими странами. При этом объективная реальность выглядит не столь оптимистично. Целый ряд стран уже обходит США в ряде важнейших направлений, таких как гиперзвуковое вооружение. Также намечаются аналогичные тенденции в других областях.
В Вашингтоне, в целом, видят и понимают существующие и будущие риски. В связи с этим регулярно предлагаются различные меры, направленные на улучшение ситуации в промышленности и в вооружённых силах. Подобные предложения должны внедряться на самых разных уровнях и стадиях, от поставки сырья и агрегатов до эксплуатации готовых изделий.
Часть новых предложений получает необходимое одобрение и включается в проекты новых военных бюджетов. Очередной документ такого рода был подписан недавно, и теперь Пентагон приступает к его исполнению. Новые планы рассчитаны на ближайший финансовый год, и это означает, что первые их результаты можно будет увидеть уже в ближайшие месяцы.
