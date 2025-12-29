Путин поручил продолжить создание буферной зоны в Харьковской и Сумской областях

3 966 18
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции на Украине поручил в следующем, 2026 году, продолжить расширять зону безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областях. Создание буферной зоны обусловлено непрекращающимися атаками украинских формирований на российское приграничье.

Российский лидер назвал формирование буферной зоны очень важной задачей, которая направлена на обеспечение безопасности приграничных регионов нашей страны. Как доложил Путину командующий "северной" группировкой ВС РФ Евгений Никифоров, в настоящее время полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по линии фронта. Российские военные уже находятся примерно в 20 километрах от Сум.



Освобождение Волчанска, в свою очередь, существенно расширило протяженность буферной зоны в Харьковской области и обеспечило продвижение нашей армии в Южном направлении. В Харьковской области глубина зоны безопасности достигает 15 километров, а ширина - 130 километров. В общей сложности за этот год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта.

Российские войска уже безоговорочно владеют стратегической инициативой. Несмотря на то, что ВС РФ начали год в достаточно непростой ситуации на линии фронта, в 2025 году добиться удалось многого. Однако, несмотря на то, что уходящий год можно с осторожностью назвать «годом коренного перелома СВО», пока говорить о скорой безоговорочной победе ВС РФ слишком рано.
  1. Mitos Звание
    Mitos
    +4
    Сегодня, 20:50
    И так до границы с Польшой и другими странами евро зоны.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 20:54
      я бы львовску область шароварникам оставил, что бы было куда их всех депортировать
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 21:14
        Цитата: Василенко Владимир
        я бы львовску область шароварникам оставил, что бы было куда их всех депортировать

        Да в Канаде им тоже места хватит.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:31
          с кандой сложнее, а тут вытолкали за ограду и все
          а после еще будет прикольно шоу с участием пшеков
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 21:38
        Цитата: Василенко Владимир
        я бы львовску область шароварникам оставил,

        Еще не факт, что бандеровщина глубже всего пустила корни во Львовской обл. С этим могут поспорить Ивано-Франковская и Тернопольская области.
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +5
    Сегодня, 20:56
    Важной задачей должен быть разгром вооружённых сил противника, а не занятие каких то пунктов, наверняка и дальше вниз спускаются такие же половинчатые задачи.
    Может это и метафизика, но чем нерешительнее приказ, тем нерешительнее действуют войска.
  3. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +5
    Сегодня, 20:58
    Если не ошибаюсь эти территории в 2022 году были под нашим контролем? А потом Владимир Владимирович сделал "жест доброй воли". Теперь с боями приходится опять эти территории возвращать, ценой тысяч русских жизней?
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +1
      Сегодня, 21:30
      Это следствие , сначала этот горе-гроссмейстер кинул Донбасс с его Русской Весной в 2014 , когда у Свинарника не было армии а то что ей называлось варилось в многочисленных котлах , местные действительно ждали Россию и всё можно было взять малой кровью.
      Ну и как результат "дальновидной" политики шахматиста получили в 2022 мясорубку сродни ПМВ. .
      И да , вдобавок идёт планомерное замещение коренного населения мигрантами , а эта беда скоро нам создаст проблемы похлеще всяких украин ибо это будет угроза государственности России изнутри.
    2. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:30
      Цитата: евгений-дальневосточник
      Если не ошибаюсь эти территории в 2022 году были под нашим контролем? А потом Владимир Владимирович сделал "жест доброй воли". Теперь с боями приходится опять эти территории возвращать, ценой тысяч русских жизней?

      Такова цена жестов "доброй воли" начальства, начиная с 2014г.
  4. Skameri Звание
    Skameri
    +2
    Сегодня, 20:58
    Чернигов бы ещё пощупать
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:08
    Буферная зона... как правильно многие отмечают, по... самое, самое...
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 21:51
      Цитата: rocket757
      Буферная зона... как правильно многие отмечают, по... самое, самое...

      Кто мне может пояснить, что такое "буферная зона"?
      Это зона, стреляя через которую противник не достанет до нашей приграничной территории? При современном оружии? Как по мне, так эта зона должна начинаться на западных границах Окраины.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:15
    Цитата: rocket757
    по... самое, самое

    По самый ,самый БелфАст.Название мне это нравится ,западнее у Европы только Азовское острова.Наши буферные зоны смогут работать только тогда ,когда будет неотразимо прилетать по хозяевам Зеленского в Европе. drinks Иначе ни как .Честно говоря это их проблемы.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 21:24
      Азорские острова ,но ошибка ИИ яндекса мне нравится . drinks Он или тупой или вредитель.
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +7
    Сегодня, 21:22
    Любую буферную зону перелатает: как дрон самолётного типа, так и ракета... В нашу сторону.
    И в чём тогда смысл этих зон..??..
  8. Vlad Gor
    Vlad Gor
    +3
    Сегодня, 21:44
    России нужна цель СВО.
    Нужен закон РФ, в котором будет написано, что вся территория Украины, в границах 1975 г., является неотъемлемой частью России.
    Закон обозначит цель. Будет сформирована стратегия. Разработана тактика, поставлены задачи и сроки.
    "Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением - Сунь-цзы"
    "Элиту" РФ не интересует будущее Российского народа, эта "элита" уже по факту является НАТОвской. Ельцин оставил после себя птенцов, которые выросли в хищников. Тактика «Откусывание по кусочкам», это тактика самой Армии на выживание, когда политическое руководство ведёт игры во вред интересам страны. "Элита" ищет, как заключить мирный договор по Украине на любых проигрышных условиях для РФ, но условиях не приведшие к ущемлению их собственности и власти. "Элита" РФ показало свою слабость и теперь НАТО будет добивать РФ до конца вместе с "элитой", которая не успеет убежать. Для решения вопроса по Украине в пользу РФ нужна цель. Переговоры, это не цель.
    Решение по Украине в пользу народа России только одно. Государство Украина должно перестать существовать. Вся территория Украины, в границах 1975 г., должна вернуться в состав России, в виде областей. Не надо ни у кого спрашивать разрешения, надо всё сделать в одностороннем порядке. Нет государства, Украина, нет долгов, нет правительства Украины в изгнании, нет легальных бандеровцев, нет участников Украины в различных международных организациях, нет враждебного государства на границе РФ. Россия усилит в мире своё экономическое и военно-политическое влияние, будет прямой выход в Тирасполь и Кишинев. Северо-западная часть акватории Черного моря будет принадлежать России. У НАТО исчезнет возможность использовать Украину против России.
    Если даже часть государства Украина оставить, то сегодня и в будущем, всегда у России будет враг в лице Украины. Украина обязательно вступит в НАТО и обязательно нападёт на Россию. Всё, что обещают и будет прописано в Конституции Украины, в её документах, Украина изменит, так, как выгодно США и его сателлитам.
    Любое половинчатое решение, это поражение и капитуляция РФ перед НАТО.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      -1
      Сегодня, 22:12
      Цитата: Vlad Gor
      Нужен закон РФ, в котором будет написано, что вся территория Украины, в границах 1975 г., является неотъемлемой частью России.

      Цитата: Vlad Gor
      "Элиту" РФ не интересует будущее Российского народа, эта "элита" уже по факту является НАТОвской.

      Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? при Вами описанном- не получится..
      Цитата: Vlad Gor
      Решение по Украине в пользу народа России только одно.

      почему Вы считаете себя готовым говорить за народ? я например с Вами не согласен, а я тоже народ..
      Цитата: Vlad Gor
      Украина обязательно вступит в НАТО и обязательно нападёт на Россию.

      с чего такая уверенность? на каких фактах она базируется?
  9. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:25
    Стесняться не надо, нужно возвращать свои земли, а предателям тюрьма и только после чемодан, вокзал.