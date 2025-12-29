Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции на Украине поручил в следующем, 2026 году, продолжить расширять зону безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областях. Создание буферной зоны обусловлено непрекращающимися атаками украинских формирований на российское приграничье.Российский лидер назвал формирование буферной зоны очень важной задачей, которая направлена на обеспечение безопасности приграничных регионов нашей страны. Как доложил Путину командующий "северной" группировкой ВС РФ Евгений Никифоров, в настоящее время полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по линии фронта. Российские военные уже находятся примерно в 20 километрах от Сум.Освобождение Волчанска, в свою очередь, существенно расширило протяженность буферной зоны в Харьковской области и обеспечило продвижение нашей армии в Южном направлении. В Харьковской области глубина зоны безопасности достигает 15 километров, а ширина - 130 километров. В общей сложности за этот год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта.Российские войска уже безоговорочно владеют стратегической инициативой. Несмотря на то, что ВС РФ начали год в достаточно непростой ситуации на линии фронта, в 2025 году добиться удалось многого. Однако, несмотря на то, что уходящий год можно с осторожностью назвать «годом коренного перелома СВО», пока говорить о скорой безоговорочной победе ВС РФ слишком рано.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»