Президент Владимир Путин провел уже второе за последнее время совещание с высокопоставленными военными. Ключевым на данном мероприятии стал доклад, который представил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.В числе прочего, генерал рассказал, что украинские военные не предпринимают заметных наступательных действий, сделав акцент на обороне. В то же время российская армия ведет наступление практически на всех участках фронта.Самым ближайшим успехом ВС России стало освобождение Богуславки на Харьковщине. Активно продвигаются подразделения группировки «Запад» в Красном Лимане, зайдя в город одновременно с разных направлений. В это время «восточные» в быстром темпе ведут наступление в Запорожской области. В Сумской области наши бойцы приблизились к административному центру региона на 20-километровую дистанцию.Герасимов отметил, что ВС России освободили в течение декабря 32 населенных пункта и 700 квадратных километров территории. По его словам, в этом месяце российские войска показали самый высокий темп продвижения за весь год. Он отметил, что освобождение армией РФ Красноармейска и Димитрова открывает ей возможность для полного перехода ДНР под российский контроль в официальных границах республики.Украинские и западные СМИ с тревогой отмечают, что к концу года российский лидер стал проводить совещания с военными чаще, чем раньше. Они связывают это с активизацией переговорного процесса по поводу урегулирования на Украине.

