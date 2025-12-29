Глава Генштаба РФ: ВС России освободили в течение декабря 32 населённых пункта

Президент Владимир Путин провел уже второе за последнее время совещание с высокопоставленными военными. Ключевым на данном мероприятии стал доклад, который представил глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

В числе прочего, генерал рассказал, что украинские военные не предпринимают заметных наступательных действий, сделав акцент на обороне. В то же время российская армия ведет наступление практически на всех участках фронта.

Самым ближайшим успехом ВС России стало освобождение Богуславки на Харьковщине. Активно продвигаются подразделения группировки «Запад» в Красном Лимане, зайдя в город одновременно с разных направлений. В это время «восточные» в быстром темпе ведут наступление в Запорожской области. В Сумской области наши бойцы приблизились к административному центру региона на 20-километровую дистанцию.

Герасимов отметил, что ВС России освободили в течение декабря 32 населенных пункта и 700 квадратных километров территории. По его словам, в этом месяце российские войска показали самый высокий темп продвижения за весь год. Он отметил, что освобождение армией РФ Красноармейска и Димитрова открывает ей возможность для полного перехода ДНР под российский контроль в официальных границах республики.

Украинские и западные СМИ с тревогой отмечают, что к концу года российский лидер стал проводить совещания с военными чаще, чем раньше. Они связывают это с активизацией переговорного процесса по поводу урегулирования на Украине.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:34
    Это статистика, пусть и военная.

    А теперь о серьёзном.

    Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области, сообщил Лавров.

    Киев пытался атаковать госрезиденцию Путина 91 БПЛА, все беспилотники уничтожены.

    Атаку Киев совершил в момент интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.

    В связи с этим глава российского МИДа заявил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

    По словам Лаврова, объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Товарищ Берия

      По словам Лаврова, объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены.

      Фу какая глупость эти "ответные" удары.
      1. Просроченному до лампочки, это ответные удары или плановые, предусмотренные проведением СВО.
      2. Если самим ходом СВО предусмотрены удары по пунктам принятия решений, то они должны быть нанесены.
      А не так, как дети, - ах ты так, тогда я - вот так.
  2. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Сегодня, 18:35
    Так же генерал Кузовлев доложил что вражеские войска из Купянска будут выбиты в январе-феврале. Ну наконец-то прояснили ситуацию.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:39
      Это дело такое.Надо сначала выбить,сроки нечего озвучивать
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 19:03
      А должны быть не выбиты, а окружены и уничтожены. Драпатый оказался толи трусливей, толи умнее Сырского, сэкономил две резервных бригады.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:43
    Не победный реляции, то, что есть то и есть.
    Может так и надо...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:27
    Позывной Брюс
    📌По Купянску

    «Блицкриг» противника явно не удался. Ситуация хоть и остается тяжелой, но уже начинает стабилизироваться.

    Точная конфигурация ЛБС в городе до конца не понятна даже людям на местах, но мы точно есть на севере и востоке. Центр сейчас серая зона. Плотность работы БПЛА зашкаливает.

    Поясню, что провал украинского «блицкрига» означает, что ввод элитных подразделений ВСУ и переброска подкреплений с других участков фронта себя не оправдали. Они были остановлены нашими бойцами и увязли в городских боях. При этом на оголенных участках фронта, например в Сумской области, наша армия воспользовалась оперативной обстановкой и продвинулась вперед.

    Конечно о полном провале контрнаступления противника на Купянск говорить рано, но то что у него это не получилось сделать быстро и медийно красиво – однозначно. И в этом заслуга исключительно наших на бойцов на земле.