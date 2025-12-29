Генерал Теплинский рассказал об освобождении села Лукьяновское южнее Запорожья

4 198 7
Генерал Теплинский рассказал об освобождении села Лукьяновское южнее Запорожья

Российская группировка войск «Днепр» продолжает осуществлять продвижение на территории Запорожской области. Генерал Теплинский, командующий группировкой, сообщил о том, что российские войска освободили очередной населённый пункт. Это село Лукьяновское.

Расположено село в 6 км северо-восточнее Степногорска, который был освобождён той же группировкой «Днепр» несколькими днями ранее. Лукьяновское входит в число населённых пунктов, находящихся на Больше-Токмакском марганцевоворудном месторождении, центром которого считается упомянутый Степногорск.





Михаил Теплинский отметил, что войска находятся на финальной стадии освобождения ещё одного населённого пункта на этом направлении. Речь идёт о достаточно крупном селе Приморское, которое тянется на несколько километров вдоль восточного берега Каховского водохранилища.

Освобождение Лукьяновского актуализирует тему о том, что Вооружённые силы России способны в сжатые сроки перерезать основной путь снабжения группировки ВСУ в Орехове. Речь идёт о дороге Н-08, которая Орехов соединяет с областным центром - городом Запорожье. Как только российские войска освободят соседнюю Павловку, к этой дороге откроется прямой путь, и противнику придётся изыскивать силы, чтобы наладить оборону ещё и этот маршрут. Правда, у противника есть и другой вариант - оставить Орехов, но вряд ли украинское командование на это пойдёт.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 18:24
    Отличная новость! Давим врага.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 18:24
    Ну вот, скоро и Орехов вернётся домой! А там и Запорожью приготовиться!
    1. bk316 Звание
      bk316
      -1
      Сегодня, 18:27
      А там и Запорожью приготовиться!

      С Запорожьем все не так просто.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 18:24
    Освобождение Лукьяновского актуализирует тему о том, что Вооружённые силы России способны в сжатые сроки перерезать основной путь снабжения группировки ВСУ в Орехове. Речь идёт о дороге Н-08, которая Орехов соединяет с областным центром - городом Запорожье. Как только российские войска освободят соседнюю Павловку, к этой дороге откроется прямой путь, и противнику придётся изыскивать силы, чтобы наладить оборону ещё и этот маршрут.


    Быстрее получиться Орехов обложить. Тем боле мы уже у него в предместьях.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 18:42
      Наши в результате наступательных действий последних месяцев приблизились к Орехову на расстояние использования БПЛА, они залетают туда, бьют в городе технику, она обездвижена. Потому что у ВСУ логистика нарушена (нет запчастей и топлива, снабжение нарушено нашими ударами). Но вот прям чтоб пехота заходила наша, такого пока нет.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:30
    Держись, солдат, деревня близко........
  5. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 18:47
    По информации от дивгена и лостармора, в Приморском тоже продвинулись, ровно там, где левая стрелка на карте. Вдоль берега взята под контроль застройка до Набережной улицы. Короче, к устью лимана вышли.