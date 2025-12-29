Генерал Теплинский рассказал об освобождении села Лукьяновское южнее Запорожья

Российская группировка войск «Днепр» продолжает осуществлять продвижение на территории Запорожской области. Генерал Теплинский, командующий группировкой, сообщил о том, что российские войска освободили очередной населённый пункт. Это село Лукьяновское.Расположено село в 6 км северо-восточнее Степногорска, который был освобождён той же группировкой «Днепр» несколькими днями ранее. Лукьяновское входит в число населённых пунктов, находящихся на Больше-Токмакском марганцевоворудном месторождении, центром которого считается упомянутый Степногорск.Михаил Теплинский отметил, что войска находятся на финальной стадии освобождения ещё одного населённого пункта на этом направлении. Речь идёт о достаточно крупном селе Приморское, которое тянется на несколько километров вдоль восточного берега Каховского водохранилища.Освобождение Лукьяновского актуализирует тему о том, что Вооружённые силы России способны в сжатые сроки перерезать основной путь снабжения группировки ВСУ в Орехове. Речь идёт о дороге Н-08, которая Орехов соединяет с областным центром - городом Запорожье. Как только российские войска освободят соседнюю Павловку, к этой дороге откроется прямой путь, и противнику придётся изыскивать силы, чтобы наладить оборону ещё и этот маршрут. Правда, у противника есть и другой вариант - оставить Орехов, но вряд ли украинское командование на это пойдёт.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»