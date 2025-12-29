ВСУ пытались атаковать дронами госрезиденцию президента России

8 134 51
ВСУ пытались атаковать дронами госрезиденцию президента России

Минувшей ночью украинские войска осуществили атаку беспилотниками на официальную государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, для атаки противник задействовал 91 БПЛА, все они были сбиты средствами ПВО. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Кроме того, уже определены объекты и время ответного удара ВС РФ. Однако при этом из самого переговорного процесса Москва пока что выходить не намерена.

Стоит отметить, что целенаправленная атака ВСУ на госрезиденцию российского лидера позволяет России пересмотреть номенклатуру целей на Украине и атаковать новые цели при помощи максимально эффективных средств поражения. Примечательно, что резиденция Путина была атакована сразу же после подведения итогов встречи Зеленского и Трампа в США, что красноречиво говорит о стремлении Киева к эскалации вооруженного конфликта.

После заявления Лаврова Зеленский истерично пытается обратить внимание своих западных кураторов на то, что Россия якобы готовит удар по правительственным зданиям Украины в Киеве. При этом, видимо опасаясь получить на Новый год весьма неприятный «подарок», украинский диктатор трусливо отрицает факт прямой атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина.
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. topol717 Звание
    topol717
    -18
    Сегодня, 18:40
    В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена
    да ну?
    Кроме того, уже определены объекты и время ответного удара ВС РФ.
    Лавров лично определял?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +3
      Сегодня, 18:42
      Это так Зеля по протекции Трампа пытается дозвониться до ВВП?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 18:44
        Прямая линия вне доступа сети ..... wink
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:51
        Охотовед 2 hi ,это наоборот ,по решению своей новой крыши он решил сделать всё чтоб этих переговоров не было.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Охотовед 2
        Это так Зеля по протекции Трампа пытается дозвониться до ВВП?

        Зе уже прокомментировал сообщение, оправдываться начал:
        Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина пыталась атаковать дронами резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

        Зеленский заявил, что Россия якобы готовится нанести удар по правительственным зданиям в Киеве.
        Так он отреагировал на заявление Лаврова об атаке по резиденции Путина и о подготовке ответного удара РФ.
        Атаку на резиденцию Путина глава киевского режима при этом отрицает.

        https://www.mk.ru/politics/2025/12/29/zelenskiy-sdelal-panicheskoe-zayavlenie-posle-popytki-udara-vsu-po-rezidencii-putina.html
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 18:53
      Цитата: topol717
      Лавров лично определял?

      ну глупость же написали
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 19:16
        Сарказм сэр. Это был сарказм. Просто как то очень быстро они все определили и назначили.
    3. sirGarry Звание
      sirGarry
      +3
      Сегодня, 18:59
      Лавров озвучил! Определяют и пересматривают другие люди.И они точно Вам отчитываться не обязаны! Без обид!
      1. Nikolaevich_IXI
        Nikolaevich_IXI
        +1
        Сегодня, 19:11
        А мы граждане должны этим другим людям на слово верить? Без доказательств и подтверждений!?
    4. Леший1975 Звание
      Леший1975
      0
      Сегодня, 19:05
      Цитата: topol717
      В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена
      да ну?
      Кроме того, уже определены объекты и время ответного удара ВС РФ.
      Лавров лично определял?

      Ну так, по видимому, Зеленский все таки почти нащупал реальную красную линию - не высший чиновник для страны, а страна для высшего чиновника. Всё, что было до этого (Курская обл, удары по элементам СЯС, удары по Белгороду, взрывы генералов в столице и т.д.) это другое и мы не понимаем. А вот теперь, на святое позарились - Есть Путин — есть Россия! (максима от г-на Володина в действии).
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: Леший1975
        Есть Путин — есть Россия! (максима от г-на Володина в действии).

        Правда, точно такое же говорили и о ельцине....
      2. Николай А. Шадов Звание
        Николай А. Шадов
        0
        Сегодня, 19:31
        Мессир входит в личное окружение нашего Президента и точно знает, какие планы у него на СВО, каковы истинные причины тех или иных его действий? Если нет - тогда мессир реально ни черта не понимает, тут без иронии. Но пишет, что и впрямь иронично.
        Кстати, а про по "покушение на святое"... Да было как бы уже.
    5. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 19:26
      точно не ты...в обоих случаях...и по изменению позиции так и по определению объектов
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 18:40
    Ну,дождались.С линиями,"братским народом"..В ад.Прежде всего киевскую верхушку.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +6
      Сегодня, 18:43
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,дождались.С линиями

      Удар по Белгороду, по новогодней елке, удары по Донецку….
      Ничего нового от хинзиров.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 19:13
        То жители Белгорода, а то резиденция Путина stop
    2. Xenofont Звание
      Xenofont
      -1
      Сегодня, 19:09
      Хотелось бы, что б ответ был не символический, на манер трамповского удара по Сирии после дочкиной истерики, а с реальным выбиванием верхушки какломордии. В противном случае-репутационные потери серьезных масштабов и внутри и вовне.
  3. bk316 Звание
    bk316
    0
    Сегодня, 18:42
    Да я думаю просто Зе Трампа своими кидками наркоманскими достал.
    И Доня позвонил ВВП и намекнул, что хватит уж миндальничать, а с Беней он сам разрулит. laughing
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 18:44
      Да ладно!И БПЛА запустил,дабы еще сильнее утвердить позицию?
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 18:44
    В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.

    Дошло?
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +2
    Сегодня, 18:44
    О! Только в другой теме написала о том, что зеля не зря съездил за инструкциями к Трампу (Сэму), а тут еще такое подтверждение подоспело... laughing
    В общем, Сэм вообще обнаглел от безнаказанности и вседозволенности по отношению к РФ, а так же уверовав в то, что российских лохов, можно сколько угодно водить за нос лживыми нарративами, что трамп-наш, нейтральный, всего лишь переговорщик, миротворец и тп.... И, сейчас уже травит свою укронацистскую марионетку, по полной, давая зеленый свет на любые провокации и теракты против РФ.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:46
    из самого переговорного процесса Москва пока что выходить не намерена.
    . Так проверено временем... сначала рога посшибать ворогу, а потом можно и... поговорить/договариваться, хотя, если ворога прикопают, окончательно, то и разговоры не нужны будут! soldier
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 18:48
    Що СВО заканчиваем, воевать начнём?
    1. Себенза Звание
      Себенза
      -1
      Сегодня, 19:17
      Не .Пока пересмотр переговорной позиции с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:51
    Кроме того, уже определены объекты и время ответного удара ВС РФ.

    Хоздвор уничтожат показательно ?
  9. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 18:51
    Какая Нижегородская область?
    по государственной резиденции президента России, расположенной в Новгородской области. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    Речь идет об объекте на Валдае.
    А я с утра думал почему столько дронов Новгородскую область полетело.
  10. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 18:51
    ОП, Банковая, ВР отважно стиснули булки и взахлеб начали читать посты Шария ...
  11. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    0
    Сегодня, 18:54
    Подождём. Куда и что там ответят.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -4
      Сегодня, 19:06
      Нуууу, по банковой точно не долбанем.... Да и зачем, в принципе? Ну обнулим зелю даже, поставят сырского... Что изменится для нас, в лучшую сторону? - правильно - ничего))).
      1. spirit Звание
        spirit
        0
        Сегодня, 19:22
        Ну обнулим зелю даже, поставят сырского... Что изменится для нас, в лучшую сторону? - правильно - ничего))).
        Вы видимо пропустили, прошедшие пару тысяч лет военной истории)Даже людоеды в Африке, и те в первую очередь пытаются ликвидировать"сожрать" вождя противника в первую очередь)))Вы наверное с другой планеты как и наше политическое руководство hi
  12. Petio Звание
    Petio
    0
    Сегодня, 19:01
    Ну ждем Лайнбекр2 по принуждению Зеленского к миру в частности отстъпление с Донбасса без референдума. Хороший повод появился и Трамп осуждать не будет. Но вместо Б-52 на второ раз будут Искандер и,Кинжали а возмижно и Орешник
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 19:01
    И да, самое главное что нужно знать, в свете этой темы, что атаки на резиденцию нашего президента, произошли сразу после переговоров Трампа с зелей и его ко, основными в который были - военные генералы....
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:08
      Трамп скажет что не знал, как говорил об атаке на стратеги. Вообще не при делах он, за мир и за любовь дед
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 19:09
        А вы поверили? belay )))
        Шутка... - вижу что нет.., не из д ебилов однако..)))
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 19:19
          Да мне кажется никто не верит. Даже те, кто пишет что Трамп сражается со злодеями глобалистами-людоедами. Просто мечтают что всё само рассосется как-нибудь...
  14. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +1
    Сегодня, 19:03
    В своё время, в начале СВО, Россия через израильского премьера дала Зеленскому личные гарантии безопасности. Это стало фатальной ошибкой, поскольку злобный кровавый клоун почувствовал, что лично ему ничего не грозит, а значит можно продолжать наглеть до бесконечности. Хочется надеяться, что таких гарантий больше не будет и Россия вернётся к практике диалога с главарями террористов на понятном им языке.
  15. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 19:03
    Надеюсь, что запрет на удары по правительственному кварталу в Киеве, наконец-то утратил силу.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 19:24
      Не фига. Рублёвку пока не раскатали.
  16. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 19:05
    Резиденция не пострадала, а народ страдает от преступного обещания данного еврею Нафтали, не уничтожать террориста.
  17. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:05
    При этом, видимо опасаясь получить на Новый год весьма неприятный «подарок», украинский диктатор трусливо отрицает факт прямой атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина.


    Ему то чего опасаться, он Новый Год не на Украине встречать будет.
  18. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:06
    Ну вот и посмотрим в очередной раз толщину красных линий и координаты центров принятия решений
  19. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 19:07
    украинские войска осуществили атаку беспилотниками на официальную государственную резиденцию президента России... ...В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена
    А до этого обстрелов по территории России было мало?
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 19:16
      Цитата: uralex
      А до этого обстрелов по территории России было мало?

      "То бензин, а то дети."
  20. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 19:15
    "А что там князь Суворов ничего не кушает? Так ведь до первой звезды нельзя, матушка! Ждём-с". Помнится такая реклама крутилась по зомбоящику. Ждём-с.....
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 19:25
      Цитата: hiller
      Ждём-с.....

      Выдать звезды! (За точность цЫтаты не ручаюсь)...
  21. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:20
    Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что после переговоров киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ. Лидер США был шокирован и возмущен этим сообщением, заявил Юрий Ушаков

    Трамп был шокирован сообщением о том, что Киев предпринял попытку атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области, рассказал Ушаков

    Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия.

    Мне помниться, после атаки на башни-близнецы США последствиями этих терактов стали акты возмездия войск НАТО против «Аль-Каиды» и «Талибана» в Афганистане и Пакистане и интервенция американских войск и их союзников в Ирак, приведшая к свержению режима Саддама Хусейна.
  22. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 19:21
    Ай-яй-яй. Путин обязательно должен позвонить другу Донни и пожаловаться на наркошу 404.
    Или ракеты пойдут на комплекс зданий Ми6 в мелкоБритании? Сто пудов - увидим очередную тошниловку от наших официальных властей, которые скажут, что это провокация во время очень переговорного процесса с бандой Зе
  23. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:24
    Минувшей ночью украинские войска осуществили атаку беспилотниками на официальную государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

    Да? У кого-то были сомнения, что события будут развиваться подобным образом?
  24. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:29
    Трампушка должен перестать давать им разведданные.
  25. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 19:29
    Слава Богу, что мы не передали Зеленскому ракеты «Томагавк» — заявил президент США Путину по словам Ушакова;
  26. Yuliy Звание
    Yuliy
    0
    Сегодня, 19:32
    одним словом (блогеров) пи*дёж и провокации...расстрелять резиновыми пулями два раза