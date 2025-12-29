ВСУ пытались атаковать дронами госрезиденцию президента России
Минувшей ночью украинские войска осуществили атаку беспилотниками на официальную государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.
Как сообщает глава МИД РФ Сергей Лавров, для атаки противник задействовал 91 БПЛА, все они были сбиты средствами ПВО. В связи с этим переговорная позиция России будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Кроме того, уже определены объекты и время ответного удара ВС РФ. Однако при этом из самого переговорного процесса Москва пока что выходить не намерена.
Стоит отметить, что целенаправленная атака ВСУ на госрезиденцию российского лидера позволяет России пересмотреть номенклатуру целей на Украине и атаковать новые цели при помощи максимально эффективных средств поражения. Примечательно, что резиденция Путина была атакована сразу же после подведения итогов встречи Зеленского и Трампа в США, что красноречиво говорит о стремлении Киева к эскалации вооруженного конфликта.
После заявления Лаврова Зеленский истерично пытается обратить внимание своих западных кураторов на то, что Россия якобы готовит удар по правительственным зданиям Украины в Киеве. При этом, видимо опасаясь получить на Новый год весьма неприятный «подарок», украинский диктатор трусливо отрицает факт прямой атаки беспилотников ВСУ на резиденцию Путина.
