Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса «худшим вариантом»

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал вывод украинских войск из оккупированной ВСУ части Донбасса «худшим вариантом» и в очередной раз обвинил Россию в «нежелании мира».В ходе интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона заключить «сделку» при посредничестве Трампа, Зеленский заявил, что, по имеющимся у него данным, несмотря на то, что 87% граждан Украины поддерживают мир, в то же время 85% выступают категорически против вывода ВСУ из Донбасса.По словам украинского диктатора, решение территориальных вопросов возможно исключительно путем референдума. При этом Зеленский не сомневается, что, поскольку отказ от Донбасса является неприемлемым для украинцев, результаты такого референдума весьма предсказуемы.Кроме того, Зеленский не преминул в очередной раз обвинить российского лидера Владимира Путина в якобы нежелании достигнуть мирного урегулирования украинского кризиса. «Просроченный» пожаловался американскому изданию, что Путин вместо того, чтобы говорить о мире на любых условиях, выражает готовность продолжать боевые действия, пока не будут полностью достигнуты все цели СВО.В то же время Украина готова к прямым переговорам с Россией лишь при участии Европы и США. Зеленский не допускает участия Киева в двустороннем переговорном процессе и призывает к созданию четырехсторонней технической группы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»