Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса «худшим вариантом»

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал вывод украинских войск из оккупированной ВСУ части Донбасса «худшим вариантом» и в очередной раз обвинил Россию в «нежелании мира».

В ходе интервью американскому телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, готова ли украинская сторона заключить «сделку» при посредничестве Трампа, Зеленский заявил, что, по имеющимся у него данным, несмотря на то, что 87% граждан Украины поддерживают мир, в то же время 85% выступают категорически против вывода ВСУ из Донбасса.



По словам украинского диктатора, решение территориальных вопросов возможно исключительно путем референдума. При этом Зеленский не сомневается, что, поскольку отказ от Донбасса является неприемлемым для украинцев, результаты такого референдума весьма предсказуемы.

Кроме того, Зеленский не преминул в очередной раз обвинить российского лидера Владимира Путина в якобы нежелании достигнуть мирного урегулирования украинского кризиса. «Просроченный» пожаловался американскому изданию, что Путин вместо того, чтобы говорить о мире на любых условиях, выражает готовность продолжать боевые действия, пока не будут полностью достигнуты все цели СВО.

В то же время Украина готова к прямым переговорам с Россией лишь при участии Европы и США. Зеленский не допускает участия Киева в двустороннем переговорном процессе и призывает к созданию четырехсторонней технической группы.
  1. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +4
    Сегодня, 20:34
    Как меня этот клоун задолбал. Кому свечку поставить, что бы сразу на кол плсадили шутника.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 20:39
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Как меня этот клоун задолбал

      это лучше чем умный политик во главе враждебного государства
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:45
        Василенко Владимир hi,ну если верить СМИ то там новый За вместо Зе планируется.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 20:47
          Цитата: Ропот 55
          ну если верить СМИ

          надеюсь они там покусают друг дружку
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 20:59
            Василенко Владимир, вряд-ли, новым хозяевам собачья свара не нужна , будет как с Порошенко. А там Зе скорее всего по тапкам даст от греха подальше.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 21:38
          Цитата: Ропот 55
          ну если верить СМИ то там новый За вместо Зе планируется.

          Они обои не умные, один с лицом клоуна, другой с лицом прапорщика.
      2. Иван Иванов_36 Звание
        Иван Иванов_36
        +2
        Сегодня, 20:59
        Умных политиков на Украине нет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 21:00
          Цитата: Иван Иванов_36
          Умных политиков на Украине нет.
          умные есть везде
          1. ssz Звание
            ssz
            +1
            Сегодня, 21:47
            Салорейх не в ходит в понятие все, оно где-то далеко в болоте.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 21:42
          Цитата: Иван Иванов_36
          Умных политиков на Украине нет.

          Ну после падения Киева в 1240 году и по сей день, умных не нашлось, поэтому почти за 800 лет, государство так и не образовалось. Есть только лимитроф.
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 21:45
            Цитата: carpenter
            после падения Киева в 1240 году

            А какое отношение имеет Киев 1240 года к Украине?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 20:38
    Фантазёр -ты меня называла. Как раз про этого поца.
  3. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 20:42
    Зеленский назвал вывод ВСУ из Донбасса «худшим вариантом»

    Да действительно лучшим вариантом будет вывод ВСУ за пределы территории того, что называют Украиной.
  4. Тарелка Звание
    Тарелка
    +2
    Сегодня, 20:56
    «Просроченный» пожаловался американскому изданию, что Путин вместо того, чтобы говорить о мире на любых условиях, выражает готовность продолжать боевые действия, пока не будут полностью достигнуты все цели СВО.

    Интересно, а почему он не жаловался на Борреля, который вместо того, чтобы говорить о мире на любых условиях, выражал уверенность в необходимости разгромить Россию на поле боя? Чем это отличается с логической точки зрения?
  5. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 21:16
    В то же время Украина готова к прямым переговорам с Россией лишь при участии Европы и США. Зеленский не допускает участия Киева в двустороннем переговорном процессе и призывает к созданию четырехсторонней технической группы.
    Россия уже учувствовала в норманнском формате. Вроде там какие то мирные Минские соглашения были заключены, при гарантиях Парижа и Берлина, которые только никто почему то не хотел выполнять. Кто теперь такие Париж и Берлин? И чего стоят их гарантии? Россия будет вести переговоры при участии армии и ВКС. это намного честнее чем всякие гейропы и США.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:48
      Цитата: topol717
      Зеленский не допускает участия Киева в двустороннем переговорном процессе и призывает

      Гитлер в 1945 году, уже не допускал и не призывал. Он просто пустил пулю в лоб.
      У Чинарика тоже остался такой же выбор, и это «не худшим вариант».
  6. Путник_2 Звание
    Путник_2
    +1
    Сегодня, 21:28
    А с какой это стати Путин должен соглашаться на мир на любых условиях? Россия что, проиграла войну, что ли? Согласие на мир на любых условиях - это называется капитуояция. Этот зеленый сморчок обвиняет Путина в том, что он не желает капитулировать, а продолжает освобождать города и села Малороссии и Новороссии от нацистского режима. Какая то тупая наглость Зелепукина изумляет. Впрочем, она рассчитана на таких же ушлепков в Европе. Они тоже считают, что они всех главнее (кроме США, конечно), и все должны все делать, как они скажут (кроме США, конечно). Они тоже, как он, воруют со всех траншей финансовых вливаний в Украину. А нормальные люди всерьез этот бред обнаглевшего недомерка воспринимать не могут.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 21:36
    и в очередной раз обвинил Россию в «нежелании мира».

    Какой мир может быть с нацистами ?
    В 1945 году, нацизм капитулировал, а сейчас опять возродился. Даже капитуляция, не даёт мира.
  8. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 21:53
    По словам украинского диктатора, решение территориальных вопросов возможно исключительно путем референдума.

    Как же без референдума?Обязательно проведём.
  9. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 22:00
    И ежу понятно ,что на смену одному фюреру придет другой...Только уничтожать. Уничтожать одного за другим! Рано или поздно они всё таки закончатся. Ничто так не снижает боевой дух врага как уничтожение военно- политического руководства! А так...Все видят,что ничегошеньки не происходит! Спокойно летает по миру,выкладывает видосики и ТД. Более того,регулярно враг устраивает теракты,диверсии ,ликвидации у нас в тылу. Ну и...? Чем не молодец?
  10. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:05
    Еврейский иноподец деньги получил, возможно ему хватит их на пару лет с дальнейшей подпиткой, матрасню это устраивает.
    А нам остаётся только одно-наше дело правое, мы вернём своё историческое.