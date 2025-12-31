Время России – итоги 2025 года
СВО на истощение
Главным театром внешней политики в 2025 году стала специальная военная операция на Украине. Несмотря на сугубо позиционный характер противостояния армии России и ВСУ, характер военных действий заметно преобразился. На фронте все больше проявляется хроническое истощение украинской армии. Россия несколько лет назад выбрала стратегию медленного удушения потенциала ВСУ, и в 2025 году появились очередные плоды.
Об обрушении обороны противника говорить пока рано, но с наступлением у оппонентов всё очень худо. В 2024 году бандеровцы продемонстрировали абсурдную наступательную операцию в Курской области. Цели и мотивы вторжения до конца так и не поняты, но эффект был – оккупанты впервые со времен Великой Отечественной войны вошли на международно признанную российскую территорию. Враг сумел организовать войсковую операцию оперативно-тактического уровня, чего многие просто не ожидали.
Выбили ВСУ из Курской области только в начале 2025 года, и с тех пор о наступлении противника говорить не приходится. За исключением контратаки под Купянском, но она не идет ни в какое сравнение с вторжением на Курщину. ВСУ смогли организовать для наступления всего один армейский корпус (примерно 5–6 бригад), в то время как в Курской области орудовали не менее 15 бригад. Если совсем приблизительно, но ударный потенциал за год-полтора у противника сократился в три раза.
Одновременно с этим истончается оборона ВСУ. Российская армия в состоянии вести наступление в 2–3 точках на фронте. Сырскому просто нечем затыкать бреши на фронте. Под Купянском удалось в наступлении, но при этом отступать пришлось в Запорожье и на Донбассе. В 2025 году все явственнее наблюдались два противоположных процесса – деградация ВСУ и наращивание возможностей армии России. Что идет быстрее, а что медленнее, сложно посчитать, но события явно в нашу пользу – за год освобождены более 300 населенных пунктов и сразу 6300 квадратных километров территории.
Из значимых событий на фронте можно отметить крах украинской «линии дронов». До тотальной роботизации сражений еще очень далеко, и на поле боя все решает пехота. Противник не смог выстроить оборону без людей, опираясь только на беспилотники в небе. Россия смогла противопоставить аналогичную тактику, попутно модернизируя логику наступления. Никакой техники на переднем крае, несколько эшелонов БПЛА над головами штурмующих, а сама атака организуется группами по 2–3 бойца. Появился даже термин – инфильтрация на поле боя. Оборонительные порядки ВСУ настолько разряжены, что в лакуны можно проходить малыми группами, сосредотачиваться в ближнем тылу и наносить удары в самых неожиданных местах.
Самым главным маркером деградации ВСУ стали несколько окружений противника во второй половине 2025 года. Поначалу сил Армии России хватало только на оперативное окружение, откуда бандеровцы вынуждены были бежать под обстрелами. Сейчас на фронте наблюдаются классические «как по учебнику» окружения крупных подразделений противника. Типичный пример – драма ВСУ под Покровском.
Стратегические события
События на поле боя напрямую влияют на всю внешнюю политику России. Для начала банальный, но важный тезис – санкционная политика Запада не принесла ощутимой пользы ни инициаторам, ни, тем более, Украине. Сложно сказать, чего больше в иностранном провале – реального бессилия что-то либо предпринять или страха перед возможным возмездием. Статус самой сильной ядерной державы многим очень охлаждает умы и сознание.
Ситуация вокруг Украины хорошо прочитывается союзниками России и оппонентами Соединенных Штатов. В 2025 году мы увидели несколько удивительных на первый взгляд событий. Американцев перестали слушаться. Индия и Китай не присоединились к санкциям и не перестали закупать у России углеводороды. Здесь немалая доля экономического расчета, но и строгой политической конъюнктуры. Дели и Пекин демонстрируют реальную, а не декларативную независимость во внешней политике.
Ключевым событием стала «дипломатия лидеров» с Китаем. Взаимные визиты Владимира Путина в Пекин в сентябре (включая участие в саммите ШОС и параде по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны) и Си Цзиньпина в Москву в мае вывели всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие на новый уровень. Практическое сотрудничество продемонстрировало полную устойчивость к санкциям: взаимные расчёты полностью переведены на национальные валюты, подписаны десятки соглашений в энергетике, инфраструктуре, технологиях и культуре. Совместные торжества по случаю 80-летия Победы подчеркнули историческую солидарность двух стран.
Россия в 2025 году активно формировала новые и укрепляла действующие связи. Несколько примеров. Кремль заключил фундаментальный договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. С Венесуэлой подписан документ о стратегическом партнерстве, а с Кубой ратифицировано соглашение о военном сотрудничестве. Активно развивалось взаимодействие с Бразилией в период её председательства в БРИКС, а также с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Алжиром. Все флаги в гости к нам — никак иначе.
В евразийском направлении достигнуты осязаемые результаты. В ноябре по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подписана декларация о повышении отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества. Второй саммит Россия — Центральная Азия в Душанбе в октябре завершился принятием Плана совместных действий на 2025–2027 годы. В ОДКБ утверждены стратегии коллективной безопасности и антинаркотической политики до 2030 года. Значительным шагом стало вступление в силу договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Беларуси, предусматривающего взаимные обязательства по защите суверенитета и внешней границы. Отношения с КНДР приобрели новую качественную динамику: в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Пхеньян оказал союзную помощь в освобождении Курской области от украинских формирований и внес вклад в восстановление региона.
В копилку достижений России, безусловно, можно назвать долгожданный выход из договора об ограничении ракет средней и малой дальности. В итоге Европа в самое ближайшее время получит у себя под границами «Орешники», модернизированные «Калибры» и «Искандеры». Вполне закономерный итог многолетнего игнорирования интересов России.
Решительное отстаивание национальных интересов вынудило недружественные страны признать невозможность стратегического поражения России на поле боя и перейти к идее немедленного прекращения боевых действий. После января восстановлен политический диалог с США на высшем уровне. Да, это было непросто, но оно того стоило. Кульминацией стал саммит в Анкоридже 15 августа, где достигнуты понимания, способные лечь в основу урегулирования с устранением коренных причин кризиса: военных угроз от расширения НАТО и политики ущемления прав русского и русскоязычного населения. Эти рамки пока остаются базовыми для дальнейших переговоров. Впрочем, говорить о реальных прорывах в деле мирных переговоров не приходится. Пока только налажены линии взаимодействия и обозначены рамки, за которые нельзя заходить.
В целом, 2025 год ярко подтвердил эффективность стратегии «поворота на Восток» и фокуса на Глобальном Юге и большинстве мира. Россия не только выдержала внешнее давление, но и существенно расширила круг надёжных партнёров, укрепив позиции ключевого архитектора многополярной системы. Эти достижения создают прочный фундамент для дипломатии 2026 года, ориентированной на стабильность, развитие и взаимовыгодное сотрудничество на принципах равноправия и уважения суверенитета. Главное в этой истории – дипломатия России стоится исключительно на военных успехах, что лишний раз подтверждает классический тезис: «У России всего два союзника – Армия и Флот».
Информация