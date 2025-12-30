Пентагон о достижениях и тенденциях развития ВМС НОАК
Авианосец «Фуцзянь» на испытаниях
Военное ведомство США внимательно следит за развитием вооружённых сил КНР, собирает и анализирует доступные данные, а также строит прогнозы на будущее. Кроме того, каждый год публикуются отчёты на тему военного потенциала Китая. Большое внимание в таких докладах уделяется вопросам модернизации и улучшения военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. В последние годы китайский флот демонстрирует заметные успехи, и в будущем эта тенденция должна сохраниться.
Ежегодный доклад
Очередной доклад военного министерства США о потенциале НОАК и смежных структур был опубликован несколько дней назад. В первую очередь, он предназначается для Конгресса, которому предстоит участвовать в формировании внешней политики США. При этом ознакомиться с документом могут все желающие.
Доклад «Military and Security Developments Involving The People’s Republic Of China 2025» («Разработки КНР в области обороны и безопасности»), как ясно из его названия, охватывает широкий круг тем. В нём отражены доступные данные о состоянии НОАК и других структур в 2024 г. Также приводятся некоторые оценки и прогнозы. К сожалению, доклад охватывает только прошлый год. Однако и такие временные рамки представляют большой интерес.
В целом авторы доклада признают тот факт, что Китай в последние годы успешно провёл ряд крупных программ модернизации своих вооружённых сил и получил хорошие результаты. По итогам этих проектов выросла боеспособность всех видов вооружённых сил и родов войск.
В частности, существенный прогресс удалось получить в области ВМС. Существовавший ранее флот, включающий корабли, катера и подлодки разных классов, успешно развивается. Кроме того, начато и ведётся строительство вымпелов новых для КНР классов. Всё это положительно влияет на боеспособность ВМС и НОАК в целом.
Основные военно-морские базы ВМС НОАК на январь 2024 г.
Стратегия развития
Глава 2 доклада носит название «PLA Strategy and Capabilities in 2024» — «Стратегии и возможности НОАК в 2024 г.» В ней рассматриваются основные достижения Китая в деле военного строительства и модернизации вооружённых сил. В частности, уделено внимание вопросам роста ВМС НОАК.
Авторы доклада напоминают, что в конце мая 2024 г. на ходовые испытания вышел новый авианосец «Фуцзянь». Это уже третий корабль такого класса и первый, полностью разработанный китайским оборонно-промышленным комплексом. Кроме того, впервые Китай построил авианосец с плоской полётной палубой и электромагнитной катапультой. От предыдущих кораблей своего класса для ВМС НОАК он отличается увеличенными размерами и водоизмещением.
Предполагается, что в авиационную группу «Фуцзяня» войдут летательные аппараты разных типов и разного назначения. Её основой станут истребители J-15T и J-35. Также возможно размещение самолётов радиоэлектронной борьбы J-15D, самолётов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600, различных вертолётов и БПЛА.
Разработка и постройка авианосцев будут продолжаться. К 2035 г. запланировано принятие в строй ещё шести вымпелов этого класса, и их общее количество дойдёт до девяти. Это известным образом улучшит оперативные возможности ВМС, а также позволит НОАК решать более широкий круг задач.
В докладе Пентагона упоминается, что в октябре 2024 г. состоялись первые военно-морские манёвры с участием сразу двух авианосцев. Корабли «Ляонин» и «Шаньдун» вместе выполняли учебные задачи. При этом «Ляонин» обеспечивал полёты истребителей «Цзянь-15».
Базы морской пехоты по состоянию на январь 2024 г.
Американские военные традиционно уделяют большое внимание вопросам связи, управления и разведки. В новом докладе дана оценка возможностям ВМС НОАК в области C4ISR. В связи с этим напоминают, что НОАК имеет широкую сеть различных средств наблюдения и обнаружения воздушных, надводных и подводных целей. За счёт интегрированных контуров связи и управления информация от этой сети может использоваться кораблями ВМС. Это значительно улучшает ситуационную осведомлённость флота, а также повышает его боеспособность.
Траты и технологии
4 глава «Defense Spending, Resource, and Technology» рассматривает затраты на оборону, использование доступных ресурсов и освоенные технологии. Она охватывает все виды вооружённых сил, в т.ч. ВМС. В целом отмечается рост всех основных показателей.
Авторы доклада напоминают, что Китай обладает крупнейшей в мире судостроительной промышленностью. Китайские верфи покрывают потребности своих ВМС и строят для них все необходимые корабли, катера, подлодки и т.д. Кроме того, КНР является мировым лидером в коммерческом судостроении.
Судостроение, гражданское и военное, продолжает развиваться, и только за последние 10 лет в строй ввели несколько новых предприятий. Например, на о. Чансин вблизи Шанхая построили новый полномасштабный судостроительный завод, при помощи которого заменили ряд более мелких предприятий. Это значительно улучшило возможности по строительству крупных заказов.
В докладе Пентагона отмечаются основные успехи, достигнутые предприятиями в последнее время. Так, в 2024 г. авианосец «Фуцзянь» прошёл необходимые испытания, а в декабре состоялась первая посадка самолёта на палубу. При этом корабль получил принципиально новый для китайского судостроения комплекс средств для взлёта и посадки.
«Сычуань», головной УДК нового проекта «076», перед спуском на воду
Успешно идёт строительство кораблей других классов и типов. Так, в самом конце 2024 г. спустили на воду головной универсальный десантный корабль нового проекта «076». Вскоре, в начале 2025 г., флот принял головной фрегат перспективного проекта «054B». Продолжается строительство ряда других кораблей и подлодок. Кроме того, сообщалось о разработке перспективного тяжёлого БПЛА, который будет использоваться подводным флотом. Его собираются запускать с подлодок.
В докладе отмечается, что состояние судостроения позволяет принимать экспортные заказы. В последние годы китайские корабли и подлодки разных типов отправлялись служить в Бангладеш, Малайзию, Мьянму, Пакистан и Таиланд. Пока речь идёт только о кораблях не крупнее фрегата и больших дизель-электрических подлодках. В Пентагоне ожидают, что Китай будет развивать экспортное направление. В течение нескольких следующих лет количество иностранных покупателей должно будет увеличиться.
Глобальная конкуренция
В настоящее время основные интересы Китая находятся в пределах т.н. Первой и Второй цепей островов. Первая пролегает от Курильских островов через Тайвань и доходит до Малайского полуострова. В свою очередь, Вторая цепь включает Японские и Марианские острова, а также доходит до Новой Гвинеи. При этом не исключается выход ВМС в Тихий и Индийский океан для решения тех или иных задач.
По мере развития своих ВМС Китай усиливает свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом его интересы вступают в противоречие с целями и задачами США. Намечается полномасштабная конкуренция, и ключевую роль в этих процессах получат военно-морские силы двух стран.
Любопытно, что флоты КНР и США постепенно сближаются по своим количественным и качественным показателям. При этом обе страны имеют преимущества перед конкурентом, которые могут использоваться в тех или иных ситуациях.
Сдача первого фрегата пр. 054B — «Лухэ»
Так, согласно последним подсчётам, ВМС НОАК обходят американский флот по количеству кораблей и подлодок, без учёта ракетных и артиллерийских катеров и иных малых вымпелов. Американский флот имеет порядка 220 подобных боевых единиц, а китайский имеет уже более 230. Учитывая оснащение и вооружение кораблей НОАК, можно строить прогнозы о результатах гипотетических боевых действий.
В то же время, США имеют значительные преимущества в авианесущем флоте. Их ВМС располагают 11 авианосцами двух типов, и не менее половины из них постоянно находятся в море или готовы к выходу с базы. КНР, несмотря на все усилия, пока построил только три корабля меньших размеров и с иными возможностями. Схожим образом выглядит ситуация с десантным флотом.
США имеют преимущества и в подводном флоте. При этом у них больше как многоцелевых, так и стратегических подлодок. Американский флот также обладает более совершенным ракетным вооружением стратегического назначения.
Очевидно, что в Пентагоне учитывают разницу в количественных и качественных показателях, боевых возможностях и т.д. Исходя из этой информации, ВМС США должны строить планы развёртывания и гипотетического боевого применения. Кроме того, эта информация учитывается при составлении долгосрочной стратегии развития.
Военное министерство США продолжит следить за деятельностью и успехами Китая. Через год оно выпустит новый доклад, в котором опять отметят достижения китайских вооружённых сил, а также связанные с ними риски и угрозы. За этим, предсказуемо, последуют те или иные меры с американской стороны.
