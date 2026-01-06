Как был убит президент Южной Кореи

Как был убит президент Южной Кореи
Убийство президента Пак Чон Хи в 1979 г.

Вечером 26 октября 1979 г. [3-й] президент Кореи Пак Чон Хи сел ужинать последний раз [в жизни].



Главной темой его разговора [за ужином] было возникновение гражданских беспорядков после исключения из Национального собрания лидера оппозиции Ким Ён Сама за [его] продолжавшуюся критику репрессивной политики [президента] Пака.

Выбор собеседников отражал его опасения: директор Корейского ЦРУ Ким Чжэ Гю, главный телохранитель Ча Чжи Чхоль, который становился все более влиятельным, и главный секретарь Голубого дома (Официальная резиденция президента Республики Корея в Сеуле – П.Г.), бывший директор Корейского ЦРУ Ким Гё Вон.


Ким Чжэ Гю

Все четверо были знакомы много лет. Все они были армейскими офицерами и участвовали в военном перевороте, который привел Пака к власти 18 лет назад (16 мая 1961 г. – П.Г.). Они ужинали в ресторане, [расположенном] в пристройке Корейского ЦРУ на территории Голубого дома.

По обычаю [южнокорейской] элиты того времени, [при разговоре] для развлечения гостей присутствовали две молодые девушки: 24-летняя певица Шим Су Бон, выступавшая для [президента] Пака на предыдущих ужинах, и 22-летняя Шин Чжэ Сун, студентка театрального факультета Университета Ханьян (Древнее название Сеула – П.Г.), которую для этой функции привлек сотрудник Корейского агентства по делам культуры.

Группа начала ужинать вскоре после 18:00. Девушки сели по обе стороны от [президента] Пака.

[Президент] Пак попросил Шим Су Бон спеть. В фильме 2005 года «Последний взрыв президента» актриса, играющая Шим, исполняет энка (жанр японского песнопения), который, как считается, нравился [президенту] Паку. Однако сама Шим [позднее] утверждала, что спела только одну корейскую песню «Тот человек тогда», которая с тех пор неразрывно связана с событиями, произошедшими в тот вечер.

[Президент] Пак был невысоким и коренастым мужчиной. Его рост составлял 1,63 м (5 футов и 4 дюйма), и он поддерживал себя в хорошей [физической] форме. Он был умеренно пьющим человеком, считался брутальным и лишенным чувства юмора. Бывший американский посол описывал его как «отстраненного, авторитарного и подозрительного», утверждая, что он «требовал уважения, а не популярности». За пять лет, прошедших после убийства его жены Юк Ён Су во время покушения на его жизнь, он стал еще более замкнутым.

Согласно более позднему отчету следователей, [президент] Пак был расстроен тем, что Корейское центральное разведывательное управление (КЦРУ) не предвидело антиправительственных демонстраций и не подавило их. Около 7 часов вечера он спросил Кима, не связано ли это с тем, что его агенты не получили предварительной информации о протестах.

Позже Ким рассказал следователям, что он проинформировал [президента] Пака о том, что, вопреки его прежним предположениям, участники беспорядков были разгневанными гражданами, а не «нечистыми элементами», которых диктатура обвиняла в протестах и которые не пользовались народной поддержкой. «Из 160 арестованных только 16 были студентами», – сказал он. [Президент] Пак опасался, что недовольство перерастет в общенациональное восстание.

Ким утверждал, что [президент] Пак устроил «истерику», заявив, что если ситуация ухудшится, он отдаст приказ стрелять по демонстрантам, чтобы сохранить контроль [над ситуацией в стране]. [Президент] Пак якобы сказал, что, хотя виновные в приказе стрелять на поражение по студенческим демонстрантам в 1960 г. были казнены, никто не может казнить его, поскольку он президент.

Ким утверждал, что Ча подхватил эту тему и сказал, что, как и камбоджийское правительство убило пять миллионов человек и до сих пор находится у власти, «ничего не изменится», если будет убит один или два миллиона корейцев.

Независимо от того, было ли это преувеличением, чтобы представить себя спасителем, ясно, что вмешательство Ча в этот накаленный спор вызвало ярость Кима. Ча стал ближайшим советником президента и не гнушался физических нападений на высокопоставленных чиновников, которые его раздражали.

Было около 7:40 вечера. Ким Чжэ Гю выбежал [из обеденного зала]. Он приказал своей охране стрелять в охранников [президента] Пака, если они услышат выстрелы. Он вернулся в комнату с пистолетом 32-го калибра за поясом и сел. Затем он внезапно встал, направив пистолет на Ча.

Он крикнул [президенту] Паку: «Как у тебя может быть советником такой жалкий червяк?» – и выстрелил в Ча, попав ему в запястье правой руки. Затем он выстрелил [президенту] Паку в грудь. Ча бросился в ванную. Ким Гё Вон, секретарь администрации президента, выбежал из комнаты. Оружие Кима заклинило, и он бросился из зала. Тем временем девушки оказывали помощь раненому президенту. Снаружи охранники Кима из КЦРУ обстреляли четырех членов президентской охраны [президента] Пака, убив троих.

Ким вернулся с пистолетом 38-го калибра и убил Ча выстрелом в живот. Певица Шим Су Бон выбежала из зала. Затем Ким подошел к [президенту] Паку, лежавшему на полу. Когда он поднес пистолет к голове Пака, студентка Шин убежала. Ким добил [президента] Пака [выстрелом] за правое ухо.

Через несколько мгновений автор самой удивительной и невероятной истории экономического развития в мире был мертв. Это был конец эпохи для корейцев. Два десятилетия назад их страна была одной из беднейших в мире. Теперь же ее называли не иначе как экономическое чудо (Южная Корея в 60-90-х годах являлась одним из четырех «азиатских тигров» – П.Г.).

Ким был арестован через четыре часа после убийства [президента] Пака.

Нелепый побег [Кима]: он остановил такси у Голубого дома, и то, что он не устранил трех свидетелей, убедило следователей в том, что убийства были актом спонтанной ярости, а не частью преднамеренной попытки государственного переворота, организованной КЦРУ.

Ким был повешен 24 мая 1980 г. вместе с начальником службы безопасности КЦРУ, двумя агентами и водителем. Один агент был расстрелян 6 марта. Другой, Со Ён Джун, был заключен в тюрьму, а затем, в 1982 г., освобожден.

Главный секретарь Ким Гё Вон также вызывал подозрения. Считалось, что, будучи лучшим другом Ким Чжэ Гю, он знал эмоциональное состояние Кима и мог предотвратить произошедшее. Его бегство с места преступления и недонесение, кто нажал на курок, указывали на то, что он был заговорщиком. Он был приговорен к смертной казни, но позже суд постановил, что он был скорее безответственным, чем виновным, и смягчил приговор. Он также был освобожден в 1982 г.

Певица Шим Су Бон не могла появляться на телевидении до середины 80-х годов. Однако она записала несколько [аудио]альбомов.

Студентка театрального факультета Шин Чжэ Сун написала книгу о своем опыте под названием «Женщина, которая была там?». В настоящее время она живет в Лос-Анджелесе.

The Korea Times,
24 октября 2010 г.
    Убийство Пак Чон Хи было организовано ЦРУ США с целью остановить ядерную программу Южной Кореи. В это верят в Южной Корее и ядерная программа тогда была прекращена. Когда Юн Сок Ель будучи еще призедентои заявил, что Южной Корее нужно ЯО ему видимо напомнили о судьбе Пак Чон Хи и на следующий день он взял свои слова обратно. Бывший прокурор плохо знал историю свою страны.
    США борются за демократию во всем мире т.к. это позволяет им относительно легко устанавливать нужные им режимы (включая убийство или свержение глав государств), что и демонстрирует случай с Венесуэлой хотя там еще история не закончена.