В военном ведомстве конкретизировали новшества призывной кампании-2026
В министерстве обороны конкретизировали новшества, введённые в системе военного призыва. Речь идёт о нововведении, которое касается сроков проведения призывных кампаний.
Согласно новому принципу, призывная кампания не ограничена рамками «весенней» и «осенней». Проведение призыва на службу, на основании подписанного президентом Владимиром Путиным указа, осуществляется «круглогодично» - с января по 31 декабря.
Но в Минобороны России подчёркивают, что при «круглогодичности» призыва действующая система отправки новобранцев в войска сохранится. Отправляться молодые люди к местам прохождения службы будут дважды в год. Надо полагать, что, как и прежде, в рамках весеннего и осеннего периодов. А вот постановка на воинский учёт, прохождение медкомиссии, другие сопутствующие призыву мероприятия временным рамками «осени» и «весны» ограничиваться не будут.
Указ президента России предполагает, что в 2026 году на военную службу планируется призвать 261 тысячу человек.
В рамках осеннего призыва 2025 году в армию были призваны 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Для обеспечения перевозок было задействовано 17 рейсов военной авиации, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автомобили войсковых частей.
Минобороны России подчеркнуло, что никто из призывников в зону проведения СВО направлен не был.
