В военном ведомстве конкретизировали новшества призывной кампании-2026

В министерстве обороны конкретизировали новшества, введённые в системе военного призыва. Речь идёт о нововведении, которое касается сроков проведения призывных кампаний.

Согласно новому принципу, призывная кампания не ограничена рамками «весенней» и «осенней». Проведение призыва на службу, на основании подписанного президентом Владимиром Путиным указа, осуществляется «круглогодично» - с января по 31 декабря.

Но в Минобороны России подчёркивают, что при «круглогодичности» призыва действующая система отправки новобранцев в войска сохранится. Отправляться молодые люди к местам прохождения службы будут дважды в год. Надо полагать, что, как и прежде, в рамках весеннего и осеннего периодов. А вот постановка на воинский учёт, прохождение медкомиссии, другие сопутствующие призыву мероприятия временным рамками «осени» и «весны» ограничиваться не будут.

Указ президента России предполагает, что в 2026 году на военную службу планируется призвать 261 тысячу человек.

В рамках осеннего призыва 2025 году в армию были призваны 135 тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Для обеспечения перевозок было задействовано 17 рейсов военной авиации, 104 рейса гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автомобили войсковых частей.

Минобороны России подчеркнуло, что никто из призывников в зону проведения СВО направлен не был.
  1. mt3276 Звание
    mt3276
    +2
    Сегодня, 21:46
    . В военном ведомстве конкретизировали новшества призывной кампании-2026

    Насчёт "новшеств" военного призыва. Когда депутаты "обсуждали" изменение призывного возраста, то говорили, что в 18 лет призывать в армию рано, не хватает жизненного опыта. Поэтому "планировали" призывать в армию мужчин не с 18 до 27, а с 21 до 30 лет. В итоге теперь призывают с 18 до 30 круглый год crying Кругом обман.