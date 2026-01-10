Куприн, Слащев, сменовеховцы и казаки, или Четыре причины вернуться на Родину



На чужбину

О казаках, родном пепелище и отеческих гробах



Казаки на острове Лемнос, 1921 г.

Растите, мужайте, станицы,

Старинною песней звеня;

Веди казаку молодица

Для новых походов коня,

Для новых набегов в пустыне,

В глухой азиатской дали…



Н. Н. Туроверов



А. С. Жаров и казаки его хора

О горечь задонской полыни,

Щепотка казачьей земли!

Иль сердце мое раскололось?

Нет – сердце стучит и стучит.

Отчизна, не твой ли я голос

Услышал в парижской ночи?

Мой отец жил в стороне от нас, он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за все, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где мог бы использовать знание восточных языков (отец митрополита служил одно время дипломатом в Персии – И.Х.), свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И он жил один, в крайнем убожестве, молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать: я дома, но не открою».



Генерал-лейтенант А. К. Кельчевский

Ему всегда хотелось умереть в России



Старый и больной А. И. Куприн с супругой в СССР

Ему всегда хотелось умереть в России. Он сравнивал это желание с инстинктом лесного зверя, который идет умирать в свою берлогу. Но к моменту отъезда физический недуг и склероз мозга подорвали силы и рассудок Александра Ивановича Куприна, и материальное положение его было убийственно. А тем временем советское посольство в Париже обещало ему и его жене спокойную и обеспеченную жизнь в доме отдыха писателей под Москвой.



Поздней весной 1937 года он пришел к Деникиным. Жене генерала хорошо запомнилось, как А. И. Куприн, ничего не говоря, прошел в комнату Антона Ивановича, сел на стул возле письменного стола, долго молча смотрел на генерала и вдруг горько-горько расплакался, как плачут только маленькие дети. Дверь в комнату закрылась, и Ксения Васильевна слышала только голос Куприна, а потом голос мужа. Через некоторое время Антон Иванович учтиво проводил своего посетителя до лестницы и на изумленный вопрос жены: «В чем дело?» коротко ответил: «Собирается возвращаться в Россию».

Пиджак вместо мундира



Генерал-майор врангелевской армии и лейтенант франкистской Н. В. Шинкаренко



Наши соотечественники – эмигранты первой волны

В мечтах о русском Термидоре

Внимательное, – пишет один из лучших в стране специалистов по Гражданской войне историк А. С. Кручинин, – изучение биографии генерала заставляет сделать вывод, что герой Булгакова, безумный, мрачный и окутанный атмосферой бреда и «снов», не только не тождествен личности Якова Александровича, но и во многом ему противоположен, – и наоборот, как будто о Слащеве написаны эти восторженные строки:



Вы, чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,

На сердце вырезали след, –

Очаровательные франты

Минувших лет!

Три сотни побеждало – трое!

Лишь мертвый не вставал с земли.

Вы были дети и герои,

Вы все могли.

Что так же трогательно-юно,

Как ваша бешеная рать?

Вас златокудрая Фортуна

Вела, как мать.

Вы побеждали и любили

Любовь и сабли острие,

И весело переходили

В небытие!



Неверно видеть в гениально сыгранном В. В. Дворжецким генерале Хлудове прототип Я. А. Слащева

И пока готовит своих боевиков генерал Кутепов (возглавлял не только РОВС, но и боевую организацию в нем, занимавшуюся подрывной деятельностью в СССР – И.Х.) и собирает средства на борьбу генерал Врангель, – внутри СССР собираются офицерские кружки, тянутся «нити» в Зарубежье, о чем-то беседует с молодыми «краскомами» генерал Слащев, и наведывается к нему старый однополчанин полковник В. В. Жерве, собирающий и, быть может, объединяющий офицеров-Финляндцев... Но на что могли все они рассчитывать?

Вообще 20-е гг., – пишет историк Е. Н. Дурнев, – были очень неоднозначным временем, к которому неприменимы черно-белые оценки. Так, в ходе гражданской войны в РККА часто принимались на службу люди, которые – как это представляется многим сегодня, и вовсе не могли туда попасть. Так, бывший штабс-капитан Н. Я. Аверский в РККА – начальник химслужбы полка, служил в гетманских спецслужбах. Преподаватель школы им. Каменева Миллес – бывший военный чиновник, служил при Деникине в ОСВАГе и контрразведке. Владислав Гончаров, ссылаясь на Минакова, упоминал служившего в 1923 году в штабе РККА некогда белого полковника Дилакторского, бывшего в 1919-м у Миллера начальником контрразведки. Штабс-капитан М. М. Дьяковский, в РККА служивший преподавателем с 1920 года, до этого служил адъютантом при штабе Шкуро. Полковник Глинский, с 1922 года начальник администрации Киевской объединенной школы им. Каменева, еще во время службы в старой армии был активистом украинского националистического движения, а затем доверенным лицом гетмана Скоропадского. Весной 1918 года он командовал Офицерским полком, который стал военной опорой П. П. Скоропадского во время организации государственного переворота; затем старшина для поручений начальника Штаба гетмана (29 октября 1918 г. был повышен в звании до генерального хорунжего). Точно так же в 1920 году на службу в РККА зачислили такого явно не желающего в ней служить офицера, как подполковник С. И. Добровольский. С февраля 1918 года он служит в украинской армии: заведующий перемещениями Киевского района, комендант Киевского железнодорожного узла, с января 1919 года – на руководящих должностях в управлении военных сообщений армии УНР, в мае попал в польский плен, осенью выбрался из плена и вернулся в Киев. Поступил во ВСЮР, с которыми отступал до Одессы и в феврале 1920 года попал в плен к РККА. Был отправлен в Харьков, однако сбежал по дороге и добрался до занятого поляками Киева, где снова поступил в армию УНР, но через несколько дней опять попал в плен к красным. С конца 1920 года в РККА, впрочем уже в 1921 году уволен как неблагонадежный элемент.

В разоренной, – пишет историк С. Т. Минаков, – и не совсем успокоившейся России, чья еще не растраченная бунтарская энергия продолжала фокусироваться в «Мировой революции», важно было не только то, что думают о «революционных военных вождях» внутри ее. Не менее важно было и то, как их воспринимают и ранжируют за пределами России и Красной Армии, в русском зарубежье.

Ожидания и надежды на внутрироссийское, «национально-бонапартистское» перерождение Советской России и решающую роль в этом деле советской военной элиты.

Меня очень интересует сущность Красной Армии. Создана она была социалистическим бредом, но борьба с нами, введение в нее настоящих офицеров, постепенное возвращение к дореволюционным порядкам – это тоже глава в той книге, о которой я мечтаю.



Я. А. Слащев с чинами штаба Крымского корпуса и подлинно боевой подругой Н. Н. Нечволодовой, 1920 г.

Бывшие белые служили в 1930-е. В ходе поездки по Сибири и Дальнему Востоку Мехлис обнаружил в войсках значительное количество колчаковцев и бывших белых и добивался у НКО их увольнения. Несмотря на сложность обстановки, когда на счету был каждый командир-дальневосточник, К. Е. Ворошилов поддержал идею очередной чистки, телеграфируя на Дальний Восток: «Предложение об изъятии из рядов РККА всех колчаковцев Главным Военным советом принято».



Красноармейцы 1920-х, нередко ими командовали вчерашние белогвардейцы, особенно в артиллерийских частях

Как ни парадоксально, – пишет С. Т. Минаков, – но, хотя бойцы Красной Армии распевали, что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней», в 20-е гг. Красной Армии как силы, способной обеспечить оборону страны, практически не существовало. Это обстоятельство ставило перед военной элитой и политическим руководством проблемы мучительного поиска формулы «реальной армии».