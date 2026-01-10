Куприн, Слащев, сменовеховцы и казаки, или Четыре причины вернуться на Родину
На чужбину
О казаках, родном пепелище и отеческих гробах
Гражданская война породила поток беженцев из рухнувшей Российской империи – эмиграцию первой волны. Пик исхода наших соотечественников пришелся на ноябрь 1920 г., когда вместе с армией генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля Крым покинуло порядка 150 тыс. человек. Уезжали и раньше, и не только через Крым. Достаточно вспомнить русский Харбин с могилой генерал-лейтенанта В. О. Каппеля.
С 1917 г. и до 1920-го бывшую империю покинуло от 1 млн до 1,5 млн человек.
Вынудившие оставить Родину мотивы у такой массы людей были разные, как и у некоторых – вернуться; впрочем, у казаков они в целом оказались схожи. Их психология не сильно изменилась со времен Средневековья, когда проливали кровь, если вспомнить знаменитое изречение Цицерона, за алтари и очаги.
Казаки на острове Лемнос, 1921 г.
Для станичников еще важную роль играли зипуны, о чем речь шла в статье Что у большевиков возьмем, то наше! Или За что сражались казаки в Гражданскую войну.
Такой уклад, чем-то напоминавший образ жизни византийского акрита, чем-то – отправлявшегося в набег ордынца, нашел отражение в творчестве замечательного поэта эмиграции первой волны Н. Н. Туроверова:
Старинною песней звеня;
Веди казаку молодица
Для новых походов коня,
Для новых набегов в пустыне,
В глухой азиатской дали…
Без родных алтарей и очагов, вдали от могил предков утрачивался смысл существования казаков. Поэтому из примерно 100 тыс. покинувших Родину за период с 1918 по 1922 гг. станичников, домой возвратилось, по оценке историка Л. П. Решетникова, 10-12 %. В сущности, не так уж мало.
Н. Н. Туроверов
Оставшиеся воспроизвели на чужбине традиционные формы общежития, причем везде, куда бы их ни забросила судьба. А забросила она их не только в Болгарию и Югославию, во Францию и Чехословакию, но и в Бразилию, Перу и Парагвай, не говоря уже у о Китае, где казакам нетрудно было сохранить привычный уклад из-за схожести природно-климатических условий и относительной, в 1920-е, слабости местной власти.
Интересно, что в Парагвай казаки ехали, откликаясь на призыв белогвардейского генерал-майора И. Т. Беляева – удивительного человека, благодаря военному таланту которого страна одержала победу над Боливией в Чакской войне. Много лет назад я посвятил Ивану Тимофеевичу статью Русские в боях за Парагвай.
Причем казаки не только воспроизводили привычный им бытовой уклад, но и популяризировали его за рубежом: всемирно известный Донской хор А. С. Жарова.
А. С. Жаров и казаки его хора
И, тем не менее, даже неплохо устроившиеся на чужбине, они сохраняли тоску по станицам, о чем – пронзительные туроверовские строки:
Щепотка казачьей земли!
Иль сердце мое раскололось?
Нет – сердце стучит и стучит.
Отчизна, не твой ли я голос
Услышал в парижской ночи?
Эта-то тоска и мотивировала часть казаков собираться в обратный путь. Но, как известно, возвращались на Родину не только казаки. Возвращались и горожане, главным образом интеллигенты, в том числе и военные. Я не случайно отметил – горожане.
В отличие от села или станицы, где долго сохранялся овеянный стариной уклад, жизнь в городе носила более секуляризированный характер. Соответственно, горожанам было проще вписаться в реалии эмигрантской космополитичной жизни. Но и они возвращались.
Причины носили комплексный характер: трудности бытового, материального порядка, а в социальном плане эмиграция ставила немалую часть соотечественников на более низкую ступень. Кто-то становился на нее сам, как, например, отец некогда известного митрополита Антония Сурожского, рожденного в семье дипломатов, в Лозанне, и проведшего детство в комфорте и достатке.
После революции семья эмигрировала во Францию, и там, по словам владыки Антония:
Важный штрих к быту и психологии некоторой части эмигрантов первой волны. Люди умственных профессий склонны к рефлексии относительно происходящего в стране – судьба отца владыки Антония здесь яркий и, вероятно, выраженный в крайней форме пример.
Другая же часть эмигрантов осмысливала произошедшие в России события и перспективы новой власти в положительном для нее ключе: за рубежом образовалось сменовеховское движение, выступавшее за примирение белых с большевиками и за возвращение на Родину.
Его идейным вдохновителем стал философ Н. И. Устрялов – человек трагической судьбы, интересный мыслитель. В конце концов он, как и некоторая часть сменовеховцев, вернулись в СССР и были репрессированы. Устрялова расстреляли.
Среди военных сменовеховские взгляды разделял бывший начальник элитного 1-го армейского корпуса Добровольческой армии – в его составе сражались столь же элитные, до последнего дня Белой борьбы сохранявшие боеспособность, «цветные» дивизии – генерал-лейтенант Е. И. Достовалов, вернувшийся в СССР и также расстрелянный в 1938 г.
Надо заметить, что в начале 1920-х военная эмиграция не была монолитна. Да, часть ее, главным образом входившая в Русский общевоинский союз (РОВС), стояла на непримиримых в отношении красных позициях, но часть склонялась к отказу от антибольшевистской деятельности, причем среди последних были некогда высшие белогвардейские чины, что внесло раскол в военную эмиграцию.
Генерал-лейтенант А. К. Кельчевский
Речь о генерал-лейтенантах: бывшем командующем Донской армией А. И. Сидорине, его начальнике штаба А. К. Кельчевском, командире 3-го армейского корпуса ВСЮР С. К. Добророльском. Они не вернулись на Родину, но антибольшевистские взгляды не разделяли.
Ему всегда хотелось умереть в России
Не у всех возвращенцев судьба сложилась столь трагично, как у ступивших на родную землю сменовеховцев. У А. И. Куприна, например, наоборот. Живший в Гатчине Александр Иванович, после поражения армии генерала от инфантерии Н. Н. Юденича, эмигрировал сначала в Финляндию, а потом во Францию.
В 1937 г., уже больной, он вернулся в СССР. Почему? Полагаю, никто не ответил на этот вопрос лучше биографа генерал-лейтенанта А. И. Деникина Д. В. Леховича – к слову, его книга об Антоне Ивановиче, считаю, лучшая из всех, этому незаурядному человеку посвященных. Причем тут Деникин? Два писателя дружили.
Я не оговорился насчет Деникина-писателя, ибо он оставил не только многотомные «Очерки русской смуты», но и талантливо написанные художественные произведения, которым я посвящу отдельную статью.
Старый и больной А. И. Куприн с супругой в СССР
Здесь же приведу рассуждения Леховича о причинах отъезда Куприна:
Поздней весной 1937 года он пришел к Деникиным. Жене генерала хорошо запомнилось, как А. И. Куприн, ничего не говоря, прошел в комнату Антона Ивановича, сел на стул возле письменного стола, долго молча смотрел на генерала и вдруг горько-горько расплакался, как плачут только маленькие дети. Дверь в комнату закрылась, и Ксения Васильевна слышала только голос Куприна, а потом голос мужа. Через некоторое время Антон Иванович учтиво проводил своего посетителя до лестницы и на изумленный вопрос жены: «В чем дело?» коротко ответил: «Собирается возвращаться в Россию».
Имевший военное образование Куприн по внутреннему своему устроению был гражданским человеком. А вот подлинно военные, пожалуй, из всех представителей эмиграции наиболее остро переживали изгнание. Повторю, люди гражданских профессий могли вернуться к прежней работе.
Пиджак вместо мундира
Часть офицеров имела также гражданскую профессию – яркий пример здесь Врангель, в свое время получивший диплом горного инженера. Но таковых было немного. И основной массе офицеров не всегда удавалось вновь надеть мундир, как, скажем, служившему в военном министерстве югославской армии генерал-лейтенанту И. Г. Барбовичу.
Генерал-майор врангелевской армии и лейтенант франкистской Н. В. Шинкаренко
А если вдруг им такая удача выпадала, то редко в прежнем чине. Например, генерал-майор Н. Н. Шинкаренко, сражавшийся во франкистской армии против республиканцев и получивший чин лейтенанта – правда, вместе с ним испанское гражданство и пенсию.
То же звание имел во французском Иностранном легионе кубанский полковник Ф. Ф. Елисеев – автор интереснейших мемуаров «С Корниловским конным», «В иностранном легионе и в плену у японцев».
В отношении офицеров нужно принимать во внимание и психологический фактор: испокон веков право ношения личного оружия – признак свободного человека в традиционном обществе, что формировало у военных чувство элитарности.
Немалую роль играл мундир, выгодно отличавший офицера от гражданского, что также определяло психологию военного человека, его стереотип поведения, представления о чести, частью которых были, например, дуэли.
Сложилась целая культура, связанная с оружием: владение, ношение, вручение, применение. Все это включало в себя и определенный ритуал, свойственный военной корпорации. Неудивительно, что по манере держаться, по выправке офицеров узнавали даже в гражданском, как тогда говорили, платье.
И смена мундира на помятый и дешевый пиджак таксиста где-нибудь в Париже или на робу шахтера в Лотарингии, вырывание офицера из привычного мира больно било по его самолюбию. В таких обстоятельствах кто-то видел для себя выходом возвращение на военную службу, пусть и в Красной армии, особенно учитывая веру в советский Термидор и нового Бонапарта.
Наши соотечественники – эмигранты первой волны
В данном случае стоит заметить, что в общественном сознании эмиграции первой волны где-то до середины 1920-х Российскую революцию мерили по лекалам Великой Французской, полагая, что первая в логике событий повторяет вторую.
В мечтах о русском Термидоре
Имелись ли основания для подобных надежд? С известной долей оговорок – да. Разберу это на примере легендарного генерал-лейтенанта Я. А. Слащева.
В общественном сознании бытует мнение, что он стал прототипом генерала Хлудова из «Бега». Это не так:
Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след, –
Очаровательные франты
Минувших лет!
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.
Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие,
И весело переходили
В небытие!
Неверно видеть в гениально сыгранном В. В. Дворжецким генерале Хлудове прототип Я. А. Слащева
О причинах возвращения Слащева в 1921 г. споры ведутся и по сей день. А. С. Кручинин объясняет мотивацию генерала следующим образом:
Слащеву было о чем беседовать с собравшимися у него на квартире гостями и чему их научить. Но, как известно, он стремился в строй, видел себя частью комсостава РККА.
Последний, по своему происхождению, опыту службы у красных и белых, равно как и в национальных, порожденных Смутой, формованиях, представлял весьма пеструю картину:
Колоритные биографии. Здесь важно понимать, что в отличие от многих военспецов-генштабистов – скажем, начальник Штаба РККА бывший генерал-майор П. П. Лебедев в 1922-м отпраздновал полувековой юбилей, почтенный по тем временам возраст – пленные белогвардейские офицеры были молоды и нередко назначались на строевые должности в армии вчерашнего противника. Особенно это касается технических специалистов – прежде всего артиллеристов.
В целом на 1921 г. в Красной армии, по оценке выдающегося историка А. Г. Кавтарадзе, служило 12 тыс. бывших белых офицеров.
И этом на фоне взрывоопасной обстановки в стране первых после Гражданской войны лет:
А в нем царили, как отмечает упомянутый исследователь:
В качестве примера приведу строки из дневника видного деятеля РОВС генерал-майора А. А. фон Лампе за апрель 1920-го:
Как полагает А. С. Кручинин, Слащев и отправился, образно говоря, писать книгу, о которой фон Лампе мечтал. Результат известен. Все-таки что-то похожее на советский Термидор можно было осуществить только на командных должностях в строю.
Я. А. Слащев с чинами штаба Крымского корпуса и подлинно боевой подругой Н. Н. Нечволодовой, 1920 г.
Но большевистское руководство держало Слащева подальше от войск. Не получили строевые должности и другие репатрианты, ранее занимавшие командные должности у Деникина и Врангеля: генерал-лейтенанты Ю. К. Гравицкий, Е. И. Достовалов и А. С. Секретев.
Подобное отношение было со стороны Кремля и к своим харизматичным командирам, ибо сами идеи – что красная, что белая – персонифицировались в их носителях.
Поэтому и 1-ю Конную после Гражданской войны расформировали, оторвав С. М. Буденного от войск, хотя номинально повысив – «Красный Мюрат» стал членом Реввоенсовета. То же самое и М. Н. Тухачевский – снят с должности командарма и поставлен во главе Военной академии. Кстати, Михаил Николаевич академического образования не имел.
Но это – харизматичные, вызывавшие у советской власти опасение военачальники. Не харизматичные и плененные в Гражданскую белогвардейские офицеры дотянули в РККА до второй половины 1930-х, а некоторые и их пережили. Пожалуй, наиболее яркая здесь биография у генерал-майора колчаковской армии и генерал-лейтенанта Советской А. Я. Крузе. О нем – прекрасная научная статья историка А. В. Ганина «Колчаковский генерал с орденом Ленина».
Историк В. С. Мильбах на сей счет пишет следующее:
Позиция Мехлиса и Ворошилова – отдельная тема. Для нас важнее другое: в начале 1920-х, после завершения войны с Польшей, техническая слабость Красной армии шла рука об руку с не устраненной военной угрозой со стороны соседей.
Красноармейцы 1920-х, нередко ими командовали вчерашние белогвардейцы, особенно в артиллерийских частях
Напомню, что большевики не признали аннексию Румынией Бессарабии, вели боевые действия в Средней Азии с басмачами. Кроме того, сохраняли боеспособность не только врангелевские войска, но и отступившие в Китай белогвардейские формирования. Только в 1921-м был подавлен Антоновский мятеж, пленен и расстрелян генерал-лейтенант барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг.
То есть перед нами двойственность ситуации, в которой оказалось большевистское руководство: и вчерашние белые офицеры не видятся надежными, и квалифицированные кадры на строевых должностях нужны.
Формула «реальной армии», в конце концов, в СССР была найдена, хотя и чрезмерно большой ценой: гибели выдающихся военных деятелей, таких как Я. А. Слащев – не думаю, что, будучи поставленным в строй и сохраняя лояльность советской власти, он устарел бы к 1941-му, – комдив А. А. Свечин, репрессий в отношении полковника Г. С. Иссерсона и др.
Да, выше я привел оценку причин возвращения Слащева, данную А. С. Кручининым. Но это именно предположение со стороны историка, хотя и весомое. Однако если бы в 1930-е Яков Александрович понял, что антибольшевистский Термидор не состоится, то, погрузившись в родную ему военную стихию, мог бы служить верой и правдой СССР. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения.
И в завершение буквально два слова о «формуле реальной армии». Она немыслима без «Стратегии» Свечина. В этом году – юбилей ее издания. В следующий раз поговорим и о книге, и о ее авторе.
Использованная литература
Белая казачья эмиграция. Интервью с Л.П. Решетниковым
Бочарова З. С. Русские беженцы: проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования правового положения (1920-1930-е годы)
Ганин А.В. Колчаковский генерал с орденом Ленина: Реконструкция биографии А.Я. Крузе // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы IV международной научнопрактической конференции (20–21 октября 2021 года, Омск, Россия). Омск: ОмГТУ. С. 50–57
Дурнев Е.Н. Перефразируя Кавтарадзе: Белые офицеры на службе Республики Советов
Кавтарадзе А.Г. Военные специалисты на службе Республики Советов, 1917-1920 гг. / Отв. ред. В.И. Петров; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1988
Кручинин А.С. Белое движение исторические портреты. – М.: Астрель, АСТ, 2006
Лехович Д.В. Белые против красных. – М.: Воскресенье, 1992
В.С. Мильбах «Политические репрессии командно-начальствующего состава. 1937-1938. Особая Краснознаменная Дальневосточная армия» Пученков А. С. Тот самый Слащов… [Рец. на кн.: Ганин А. В. Белый генерал и красный военспец Яков Слащев-Крымский. М., 2021] // Новейшая история России. 2023. Т. 13, № 1. С. 219–231
Симонова Т. Возвращенцы. Репатриация в Советскую Россию до 1925 г. // Родина. 2009. № 4. С. 26 – 29
Р.Г. Тикиджьян исторические судьбы казаков реэмигрантов в Советской России 1920 – 1930 гг. (по материалам Дона и Кубани)
Туроверов Н.Н. Русская поэзия
Ходаков И.М. Русские в боях за Парагвай
Информация