Нанесены синхронные удары «Искандерами» по целям в Одессе и Харькове

Российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по целям на территориях, находящихся под контролем войск киевского режима. Наиболее активное огневое воздействие фиксируется в Одесской и Харьковской областях.

По последним данным, ВС РФ применили ОТРК «Искандер» для нанесения ударов по промышленным объектам в Харькове и Одессе. Что обратило на себя внимание – синхронность ударов. Прилёты в этих двух городах произошли одновременно.



Поступает информация о нанесении бомбовых авиаударов по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях Купянска. Использованы ФАБ-500 с УМПК.

Взрывы также прогремели в Черниговской и Кировоградской областях. Там наибольшую активность демонстрировали российские беспилотники типа «Герань». Поражены объекты энергетического комплекса, возникли очередные проблемы с электричеством.

В утренние часы нанесение ударов продолжилось. Сообщается о новых группах «Гераней», наносящих удары в Харьковской области.

Напомним, что накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил о десятках БПЛА, которыми противник атаковал государственную резиденцию президента страны в Новгородской области. Тогда же глава внешнеполитического ведомства заявил о готовящемся ответе России. Зеленский, который явно занервничал, начал предпринимать попытки отрицать атаки на президентскую резиденцию, заявляя, будто бы Россия «ищет предлог для ударов по правительственным зданиям в Киеве».
  1. torbas41 Звание
    torbas41
    +9
    Сегодня, 06:13
    Зеленский нарывается на неприятность. Мы веть заверили знатных евреев что не будем пока трогать еврейского "мальчика", особенно сейчас, зачем делать с очередного еврея икону, они и так на всех иконах нарисованы. Но можем и передумать, терпение тоже имеет придел.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -4
      Сегодня, 06:27
      Цитата: torbas41
      Зеленский нарывается на неприятность. Мы веть заверили знатных евреев что не будем пока трогать еврейского "мальчика", особенно сейчас, зачем делать с очередного еврея икону, они и так на всех иконах нарисованы. Но можем и передумать, терпение тоже имеет придел.

      Не передумает наш дедушка, он не такой, он до сих пор живет в иллюзии братского народа, в ответ запустят несколько Искандеров и на пару гераней больше запустят, снесут очередной склад и скажут это был ответ, а могли бы снести резиденцию Зе. и здание СБУ и пусть пустое, но чтоб хоть по подвалам прятались и боялись.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +4
        Сегодня, 06:50
        Цитата: ARIONkrsk

        Не передумает наш дедушка, он не такой, он до сих пор живет в иллюзии братского народа,.

        Очень хочется думать, что наконец задумается… и уже ответит, быстрее бы уже. А то так, боже упаси, и грохнуть могут, всякое бывает на войне (они ВОЮЮТ с нами, мы только СВО ведём).
        Поступает информация о нанесении бомбовых авиаударов по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях Купянска. Использованы ФАБ-500 с УМПК.

        Вот Хорошая новость, значит погода наладилась.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 07:29
          Цитата: Охотовед 2
          Очень хочется думать, что наконец задумается… и уже ответит, быстрее бы уже.

          Ответ, и именно в ту пепельницу, где засел местечковый Окурок.
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +5
        Сегодня, 07:54
        Тот кого вы назвали дедушкой не побоялся начать военную операцию.. И называя народ братским , а это кстати так и есть , доказательство, это реально семейные узы у большой части населения обоих стран. Так вот называя народ Украины братским ему это не мешает гнуть свою линию.. Кладбища Украины тому подтверждение.
      3. g_ae Звание
        g_ae
        -1
        Сегодня, 08:04
        Не надо путать понятия. Почему некоторые считают, что для российской "элиты" "братский народ" - это украинцы? Ну, с чего такие выводы? Если наконец уяснить, что для них "братский народ" - это тот, который пошел с побережья теплого моря, то мир становится логичнее и понятнее, и начинает играть совершенно другими красками.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:37
    Еврейский мальчик Вова в Киеве, каждый вечер теперь в 22 : 00 должен стучать в двери западных посольств - Пустите меня на постой ,до утра .Я или заплАчу или может быть зАплачу. .Как то так должно быть.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 08:04
      Цитата: tralflot1832
      Еврейский мальчик Вова в Киеве, каждый вечер теперь в 22 : 00 должен стучать в двери западных посольств

      Никакого удара по Зеленскому не будет. Он выгоден, поскольку, является ходячим доказательством правильности нашей позиции о начале СВО.
      Здесь аналогия с Гитлером, когда англичане в 1942 году прекратили подготовку операции по физическому устранению фюрера, придя к выводу что такой руководитель гарантировано приведет Германию к поражению.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +4
    Сегодня, 06:52
    Россия «ищет предлог для ударов по правительственным зданиям в Киеве».

    Совсем у клоуна мозги отшибло. Он что, считает, что за 4 года СВО таких предлогов не было?! Честное слово, да за одно только вторжение на нашу территорию можно было просто раскатать Киев так, что и места живого бы там не осталось.
    Я очень надеюсь, что в качестве ответа будут выбраны удары по очень чувствительным для хунты клоуна местам. Я не спорю, что разрушить энергосистему - важно и нужно. Что бить по местам скопления живой силы и техники - необходимо. Но, как мне кажется, можно было бы и показательный акт возмездия устроить. Например. прислать подарок Буданову, в форточку. Прямо в Киев.
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 06:53
    В этой новости самое главное - удары по Одессе и в Купянске
  5. Slon_on Звание
    Slon_on
    +3
    Сегодня, 07:00
    Зеля напаскудил, теперь заднюю дал. Что касается целей для нанесения ударов, то их таки есть. Кроме непосредственно военных объектов, есть например Конча Заспа, где главшушара обитает, есть Буковель, где главшушара отдыхает. И да, как-то подзабылося Корсунь-Шевченковский - за крымчан в 2014 до сих пор не ответил.
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -4
    Сегодня, 07:15
    Резиденция в Нижнем даром ни кому не нужна. Но видимо, наши научились играть информационную войну.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +4
      Сегодня, 07:23
      Цитата: th.kuzmichev
      Резиденция в Нижнем даром ни кому не нужна. Но видимо, наши научились играть информационную войну.

      Что то вы Нижний с Великим перепутали. 😀😀
      1. роман66 Звание
        роман66
        -2
        Сегодня, 07:35
        А разве это не одно и то же? lol
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -1
        Сегодня, 07:49
        В Америке вряд ли мою ошибку заметят)))
  7. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 08:01
    Возможно, что в этот раз хинзиры точно знали где и когда будет находиться ВВП. И Зеленский не просто так говорил в рождественском обращении про «все хотят чтобы он помер»
    А вообще чем-то все это похоже на удар Израиля по руководству ХАМАС, когда они а Эмиратах мирный план Трампа собрались обсуждать