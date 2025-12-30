Нанесены синхронные удары «Искандерами» по целям в Одессе и Харькове
7 08916
Российские Вооружённые силы нанесли новую серию ударов по целям на территориях, находящихся под контролем войск киевского режима. Наиболее активное огневое воздействие фиксируется в Одесской и Харьковской областях.
По последним данным, ВС РФ применили ОТРК «Искандер» для нанесения ударов по промышленным объектам в Харькове и Одессе. Что обратило на себя внимание – синхронность ударов. Прилёты в этих двух городах произошли одновременно.
Поступает информация о нанесении бомбовых авиаударов по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях Купянска. Использованы ФАБ-500 с УМПК.
Взрывы также прогремели в Черниговской и Кировоградской областях. Там наибольшую активность демонстрировали российские беспилотники типа «Герань». Поражены объекты энергетического комплекса, возникли очередные проблемы с электричеством.
В утренние часы нанесение ударов продолжилось. Сообщается о новых группах «Гераней», наносящих удары в Харьковской области.
Напомним, что накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил о десятках БПЛА, которыми противник атаковал государственную резиденцию президента страны в Новгородской области. Тогда же глава внешнеполитического ведомства заявил о готовящемся ответе России. Зеленский, который явно занервничал, начал предпринимать попытки отрицать атаки на президентскую резиденцию, заявляя, будто бы Россия «ищет предлог для ударов по правительственным зданиям в Киеве».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация