Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают попытку нападения на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, Президента Российской Федерации. Это гнусное нападения, равно как и угроза, которую оно представляет для безопасности и стабильности.

Министерство иностранных дел в своём заявлении подтвердило солидарность ОАЭ с Его Превосходительством Президентом Российской Федерации и дружественным правительством и народом России, подчеркнув неизменное неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Одно дело - оскорблять. Другое дело - нападать на его резиденцию. Сейчас не время для всего этого.

Объединённые Арабские Эмираты стали первой страной, официально и открыто осудившей попытку войск киевского режима атаковать новгородскую резиденцию президента России. Напомним, что для реализации своего замысла противник задействовал 91 БПЛА самолётного типа. Информацию об атаке накануне озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Россия не оставит этот деструктивный шаг противника без ответа.Атаку на государственную резиденцию президента России комментирует МИД ОАЭ. На сайте ведомства опубликовано ёмкое заявление, в котором говорится о решительном осуждении попытки атаки:Далее сайт министерства иностранных дел ОАЭ публикует текст такого содержания:В Киеве такого рода заявления вызвали бурю эмоций. В офисе Зеленского продолжили заявлять будто бы они «никаких атак не проводили». Это лишнее свидетельство того, что Зеленский и Ко явно опасаются того самого российского ответа, о котором предупредил в своём выступлении глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, написал о том, что Зеленский явно хочет войны и потому теперь ему придётся прятаться до конца жизни. Причём его жизнь Медведев назвал «никчёмной».Реакция Дональда Трампа о попытке украинской атаки и поведении киевской верхушки: