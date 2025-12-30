МИД ОАЭ осудил попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России

3 895 26
МИД ОАЭ осудил попытку киевского режима атаковать резиденцию президента России

Объединённые Арабские Эмираты стали первой страной, официально и открыто осудившей попытку войск киевского режима атаковать новгородскую резиденцию президента России. Напомним, что для реализации своего замысла противник задействовал 91 БПЛА самолётного типа. Информацию об атаке накануне озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров, добавив, что Россия не оставит этот деструктивный шаг противника без ответа.

Атаку на государственную резиденцию президента России комментирует МИД ОАЭ. На сайте ведомства опубликовано ёмкое заявление, в котором говорится о решительном осуждении попытки атаки:



Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают попытку нападения на резиденцию Его Превосходительства Владимира Путина, Президента Российской Федерации. Это гнусное нападения, равно как и угроза, которую оно представляет для безопасности и стабильности.



Далее сайт министерства иностранных дел ОАЭ публикует текст такого содержания:

Министерство иностранных дел в своём заявлении подтвердило солидарность ОАЭ с Его Превосходительством Президентом Российской Федерации и дружественным правительством и народом России, подчеркнув неизменное неприятие всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

В Киеве такого рода заявления вызвали бурю эмоций. В офисе Зеленского продолжили заявлять будто бы они «никаких атак не проводили». Это лишнее свидетельство того, что Зеленский и Ко явно опасаются того самого российского ответа, о котором предупредил в своём выступлении глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, написал о том, что Зеленский явно хочет войны и потому теперь ему придётся прятаться до конца жизни. Причём его жизнь Медведев назвал «никчёмной».

Реакция Дональда Трампа о попытке украинской атаки и поведении киевской верхушки:

Одно дело - оскорблять. Другое дело - нападать на его резиденцию. Сейчас не время для всего этого.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 06:40
    Что можно сказать? В ОАЭ люди умные, здравомыслящие.
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      Сегодня, 06:55
      А сколько там ещё элитной недвижимости...
    2. Ray Звание
      Ray
      +1
      Сегодня, 07:35
      Это подтверждение того, что власти ОАЭ не лежат под сионистско-израильским режимом, как многие хотят показать. Ибо в таком случае они одобрили бы эту атаку, я думаю.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 06:43
    Я тоже искренне осуждаю эту подлую акцию… Взываю к Президенту… ув. ВВП - уже как-то ответочку в сторону наркофюрера отправьте, прям так давно жду, аж кушаю без аппетита!
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +4
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Охотовед 2
      аж кушаю без аппетита!

      «Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу» laughing hi
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 07:56
      Охотовед 2
      Сегодня, 06:43
      Я тоже искренне осуждаю эту подлую акцию… Взываю к Президенту… ув. ВВП - уже как-то ответочку в сторону наркофюрера отправьте, прям так давно жду, аж кушаю без аппетита!

      hi Ответочкой не добьёшься выполнения всех целей и задач, а лишь пиара кратковременного эффекта, к тому же опять обвинят Россию в срыве мирных переговоров.
      Необходимо засадить мелко бритов и гейропу ниже плинтуса, поскольку это была заранее спланированная акция по срыву переговоров.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 08:09
        Но попробовать то можно.А то как то не очень смотрится когда Зеленский делает всё что захочет,а мы стоически получив по одной щеке, подставляем другую.


        . Украинский зенитный дрон прислал детальное изображение реактивного БПЛА "Герань-3" с двумя интересными подробностями.Во-первых, в кадре - представитель новой серии дронов с бортовым номером Ю-009. Во-вторых, в носовой части "Герани" имеется модуль для размещения помехозащищенной антенны спутниковой навигации "Комета" и модуля спутниковой связи Starlink, пишет "Осведомитель".


        https://rg.ru/2025/12/29/poiavilos-foto-reaktivnoj-gerani-3-s-modulem-starlink.html
  3. navigator777 Звание
    navigator777
    +4
    Сегодня, 06:46
    Сколько шума из ничего, по всей России и каждый день гибнут и становятся жертвами ударов украинских БПЛА мирные жители, и никто в ОАЭ этого не осуждает, вывод на обычных граждан всем как всегда наплевать, а резиденцию жалко понимал.
  4. Русич Звание
    Русич
    +3
    Сегодня, 06:47
    Одно дело - оскорблять. Другое дело - нападать на его резиденцию. Сейчас не время для всего этого.
    Тоже никчёмный.
    Т.е. он допускает оскорбления лиц такого уровня и теракты в их отношении.
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 06:59
      А история устроенных юсовцами цветных революций и тп госпереворотов и тп о чем нам говорят? Они допускают все, на чем могут заработать. Как, впрочем, и практически любой капиталист.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:54
    Крысу в угол загнали.... Вот и кидается....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Mouse
      Крысу в угол загнали.... Вот и кидается.

      Пора бы и в мышеловку загнать.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 07:23
        Огрызается собака.....
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +2
    Сегодня, 06:54
    Чихать им на осуждения. Подготовятся получше и снова долбанут. Когда нибудь добьются желаемого. тут вариант только один: кто вперёд успеет. Но наш что-то не торопится, так что, скорее всего, его успеют раньше...
  7. JcVai Звание
    JcVai
    +1
    Сегодня, 06:57
    Еще бы в ОАЭ не напряглись, ведь если устраивать ответ, то не на Украине: там ничего важного для Зеленского нет, собственность то в Британии, Израиле… Дубае.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    +4
    Сегодня, 07:01
    Люди в ОАЭ умные. И они конечно в крайнем недоумении. Тебя перед всем миром обгадили, попытались сжечь твой дом. Каков же будет ответ? Как всегда, удар по нескольким " военным складам " в чистом поле. И... грозное, но непонятное "заявление"твоего помощника( министра иностранных дел как вариант) И... все. В то же время если бы напали на любую другую страну мира, твоя столица давно бы напоминала красивый светящийся раскатанный блин. Да ,то же ОАЭ не способна раскатать столицу Агрессора, но... у ОАЭ есть друзья, которые могут это сделать( помните пример Кувейта?). И очень быстро. Вот почему в мире растет бездна непонимания в отношении действий высшего руководства России. На Востоке так, если ты не снес саблей башку нападающему на тебя Врагу, то все соседи твои посчитают твои запасы зерна своими. Так их приучила делать Жизнь...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:14
    У меня только один вопрос - а если действительно в резиденции в этот момент находился наш Верховный ? Это же какие ресурсы были использованы западом?
  10. Атрина Звание
    Атрина
    +1
    Сегодня, 07:33
    Согласитесь, изящно организовано: еще и долететь толком не успели - уже официальная резолюция о "террористической сущности" и оргвыводы. Главное - первым набросить на вентилятор, а там дальше - пусть отмываются и доказывают. Наконец-то наши научились играть в эти игры! Какой-то перспективный капитан ФСБ явно пойдет на повышение! Хорошо бы, чтобы такие финты на инфополе выдавали регулярно.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 07:43
      Наши научились наконец играть информационную войну. Шум в иноСМИ подняли, и не в пользу Украины. А эта "резиденция", вряд ли кому то нужна.
  11. Комментарий был удален.
  12. Владимир60 Звание
    Владимир60
    -1
    Сегодня, 07:39
    Да по барабану шумерам все эти осуждения! Они чувствуют свою полную безнаказанность. Подумаешь, пальчиком погрозили. Тут нужно полное уничтожение фашистского режима!
  13. dimon642 Звание
    dimon642
    -1
    Сегодня, 07:43
    Тут Белгород и область каждый день кошмарят .
    Когда последный раз Путин посещал эту резиденцию.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:48
    Давно уже надо кончать с этим клоуном! Чем раньше, тем лучше! Это было бы хорошим подарком нашему народу к Новому году!
  15. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 07:52
    Рыжий балабол,как обычно,разразился гневной тирадой об"ужасных последствиях" для Зеленского...
    Сколько раз мы ЭТО слышали от него,и что !?.....и ничего!....как снабжал разведданными и оружием,так и снабжает..
    Всё остаётся на уровне эмоций Трампа....через десять минут всё забывается..
    А арабы хотя бы выразили свою позицию официально....нам,правда,от этого ни холодно ни жарко,но международный"лёд" тронулся,мир начинает видедь кто есть кто...
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 08:17
      Просто, если бы какая-нибудь страна, решилась бы атаковать резиденцию Рыжего Балабола, то Трампу было бы совершенно наплевать, что думают об этом в Москве, ОАЭ или ещё где. От этой страны, на следующий день, одни дымящиеся руины остались бы.
  16. Ростислав_ Звание
    Ростислав_
    0
    Сегодня, 08:08
    А МО РФ молчит... Не в курсе видимо. А может МИД уже стал отвечать за проведение сво winked и оборону государства... Мдя, не ту страну назвали......... smile
  17. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 08:11
    Ну вот, теперь, когда за нашего ВВП заступились эмираты, полегше будет! А то ишь....