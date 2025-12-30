Нетаньяху просит Трампа помочь разоружить ХАМАС и вместе вновь атаковать Иран
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что у него была «прекрасная встреча» с Дональдом Трампом. По словам главы израильского кабмина, президент США Дональд Трамп «приложил максимальные усилия для мира».
Нетаньяху:
По словам Биньямина Нетаньяху, такая награда ещё никогда не вручалась гражданину иностранного государства, «но случай с Дональдом Трампом носит исключительный характер».
Одним из обсуждаемых на встрече глав США и Израиля был вопрос «реализации второго этапа мирного договора между Израилем и ХАМАС». Этот этап предполагает полное разоружение палестинской группировки. Причём после разоружения органы правления ХАМАС в Газе должны быть заменены на «переходное правительство».
К настоящему моменту ХАМАС разоружаться отказывается.
Дональд Трамп:
Тем временем американские СМИ обсуждают другой вопрос, который Нетаньяху поднимал на встрече с Трампом. Это вопрос новых ударов по Ирану. Израильский премьер намерен довести дело по уничтожению иранской ядерной программы до конца. Это означает, что, хотя в прошлый раз израильское правительство и заявило о «достигнутых целях», результат бомбардировок Ирана Израиль явно не устроил. Напомним, что Ирану тогда удалось сохранить около 400 кг обогащённого урана. Где этот уран сейчас, никто, по понятным причинам, не говорит. И Нетаньяху призывает Трампа вступить в очередную операцию против Ирана, причём как можно скорее. Подмасливает премией...
