Нетаньяху просит Трампа помочь разоружить ХАМАС и вместе вновь атаковать Иран

935 9
Нетаньяху просит Трампа помочь разоружить ХАМАС и вместе вновь атаковать Иран

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что у него была «прекрасная встреча» с Дональдом Трампом. По словам главы израильского кабмина, президент США Дональд Трамп «приложил максимальные усилия для мира».

Нетаньяху:



Государство Израиль вручит господину Трампу национальную премию - Премию Израиля, самую престижную награду в стране, за его работу по мирным переговорам.

По словам Биньямина Нетаньяху, такая награда ещё никогда не вручалась гражданину иностранного государства, «но случай с Дональдом Трампом носит исключительный характер».

Одним из обсуждаемых на встрече глав США и Израиля был вопрос «реализации второго этапа мирного договора между Израилем и ХАМАС». Этот этап предполагает полное разоружение палестинской группировки. Причём после разоружения органы правления ХАМАС в Газе должны быть заменены на «переходное правительство».

К настоящему моменту ХАМАС разоружаться отказывается.

Дональд Трамп:

ХАМАС должен разоружиться в ближайшее время, иначе им не поздоровится.

Тем временем американские СМИ обсуждают другой вопрос, который Нетаньяху поднимал на встрече с Трампом. Это вопрос новых ударов по Ирану. Израильский премьер намерен довести дело по уничтожению иранской ядерной программы до конца. Это означает, что, хотя в прошлый раз израильское правительство и заявило о «достигнутых целях», результат бомбардировок Ирана Израиль явно не устроил. Напомним, что Ирану тогда удалось сохранить около 400 кг обогащённого урана. Где этот уран сейчас, никто, по понятным причинам, не говорит. И Нетаньяху призывает Трампа вступить в очередную операцию против Ирана, причём как можно скорее. Подмасливает премией...
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 07:02
    ❝ Государство Израиль вручит господину Трампу национальную премию - Премию Израиля, самую престижную награду в стране, за его работу по мирным переговорам ❞ —

    — Действительно, никто столько не «переговорил» о мире, как Трамп ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:06
      Премия светит Трампушке.... подсуетится надоть.....
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:02
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 07:02
      Действительно, никто столько не «переговорил» о мире, как Трамп

      hi Миротворец из Фашингтона и биби теперь связаны одним миром - семейственным подрядом( зять Кушнер - семейный проповедник ).
  2. Berkut752 Звание
    Berkut752
    +1
    Сегодня, 07:20
    А чего добивается Нетаньяху, когда по израилю полетят ракеты. Потом заголосят о холокосте ...................
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:25
    Если судить по публикациях западных СМИ Израиль решил заменить ХАМАС на прокси- силы .Которые набираются из " отщепенцев " без рода и племени.Благо авторитетные в Палестине семейные кланы вооружены до зубов и они этих ушлёпков отправляют к аллаху.Нечего им туда лезть.Палестинцы сами разберутся.И так там не сладко - хамас устраивает террор ,палестинцы устраивают террор .И тут ещё третьи припёрлась- устраивают террор первым двум.( захватить заложников у третьих это как " отче наш").
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 07:32
    Государство Израиль вручит господину Трампу национальную премию - Премию Израиля, самую престижную награду в стране, за его работу по мирным переговорам.
    "Миротворцы" вы наши !!! Не от Бога, а от Сатаны.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:58
      ❝ "Миротворцы" вы наши !!! Не от Бога, а от Сатаны ❞ —
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 07:40
    этот еврей всех уже задолбал
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:46
    самую престижную награду в стране, за его работу по мирным переговорам
    Один "миротворец" бомбит Газу, другой Иран с Нигерией и готовится бомбить Венесуэлу. Они оба друг друга стоят!