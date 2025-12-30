Нетаньяху просит Трампа помочь разоружить ХАМАС и вместе вновь атаковать Иран

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что у него была «прекрасная встреча» с Дональдом Трампом. По словам главы израильского кабмина, президент США Дональд Трамп «приложил максимальные усилия для мира».Нетаньяху:По словам Биньямина Нетаньяху, такая награда ещё никогда не вручалась гражданину иностранного государства, «но случай с Дональдом Трампом носит исключительный характер».Одним из обсуждаемых на встрече глав США и Израиля был вопрос «реализации второго этапа мирного договора между Израилем и ХАМАС». Этот этап предполагает полное разоружение палестинской группировки. Причём после разоружения органы правления ХАМАС в Газе должны быть заменены на «переходное правительство».К настоящему моменту ХАМАС разоружаться отказывается.Дональд Трамп:Тем временем американские СМИ обсуждают другой вопрос, который Нетаньяху поднимал на встрече с Трампом. Это вопрос новых ударов по Ирану. Израильский премьер намерен довести дело по уничтожению иранской ядерной программы до конца. Это означает, что, хотя в прошлый раз израильское правительство и заявило о «достигнутых целях», результат бомбардировок Ирана Израиль явно не устроил. Напомним, что Ирану тогда удалось сохранить около 400 кг обогащённого урана. Где этот уран сейчас, никто, по понятным причинам, не говорит. И Нетаньяху призывает Трампа вступить в очередную операцию против Ирана, причём как можно скорее. Подмасливает премией...

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»