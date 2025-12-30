До Запорожья 13 км - российские войска вышли на южный берег Конки в Приморском
Российские войска развивают успех в ходе наступления в Запорожской области. Поступают сведения о том, что в результате наступательных действий в селе Приморское Вооружённые силы России вышли на южный берег Малокатериновского лимана – на месте впадения реки Конка в Каховское водохранилище (Днепр). В свою очередь это свидетельствует о том, что Приморское уже более чем на 90 процентов под контролем наших войск.
С выходом российской армии на южный берег упомянутого лимана расстояние до южной окраины областного центра, города Запорожье, сократилось до 13 километров. А любой километр приближения – увеличение возможностей по применению того или иного вооружения для нанесения огневого поражения противнику в черте Запорожья и на его подступах.
В стане противника прикладывают сверхусилия для того, чтобы помешать российской армии переправиться на северный берег Конки. Ведь как только это произойдёт, армия России сможет вплотную подойти к Запорожью со всеми вытекающими для гарнизона ВСУ в этом городе последствиями.
Восточнее российские войска подошли к селу Павловка, а также продвигаются на северо-восток от ранее освобождённого Лукьяновского. Это может позволить перерезать основной маршрут снабжения ВСУ в Орехове, а кроме того выйти к Конке на узких участках для последующего её форсирования.
