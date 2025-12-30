Российские войска развивают успех в ходе наступления в Запорожской области. Поступают сведения о том, что в результате наступательных действий в селе Приморское Вооружённые силы России вышли на южный берег Малокатериновского лимана – на месте впадения реки Конка в Каховское водохранилище (Днепр). В свою очередь это свидетельствует о том, что Приморское уже более чем на 90 процентов под контролем наших войск.С выходом российской армии на южный берег упомянутого лимана расстояние до южной окраины областного центра, города Запорожье, сократилось до 13 километров. А любой километр приближения – увеличение возможностей по применению того или иного вооружения для нанесения огневого поражения противнику в черте Запорожья и на его подступах.В стане противника прикладывают сверхусилия для того, чтобы помешать российской армии переправиться на северный берег Конки. Ведь как только это произойдёт, армия России сможет вплотную подойти к Запорожью со всеми вытекающими для гарнизона ВСУ в этом городе последствиями.Восточнее российские войска подошли к селу Павловка, а также продвигаются на северо-восток от ранее освобождённого Лукьяновского. Это может позволить перерезать основной маршрут снабжения ВСУ в Орехове, а кроме того выйти к Конке на узких участках для последующего её форсирования.

