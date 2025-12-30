В США рассказали о цели удара ЦРУ по территории Венесуэлы

Центральное разведывательное управление США использовало БПЛА для нанесения удара по портовой инфраструктуре Венесуэлы. Об этом сообщают американские медиа.В репортаже говорится о том, что удар был нанесён в начале декабря и своей целью ставил уничтожение «помещений, используемых для хранения и последующей погрузки наркотиков на борт катеров».Американские медиа утверждают, что этот удар стал первым американским ударом непосредственно по территории Венесуэлы. И о таких атаках ранее неоднократно предупреждал президент Дональд Трамп. Причём тогда многие были уверены, что американцы начнут бомбить правительственную резиденцию, однако пока до этого не доходит.Ранее американские военные атаковали моторные лодки, в которых, как утверждают в Пентагоне, перевозились запрещённые вещества. По версии американского военного ведомства, лодки принадлежали картелям.Удары эти шли на фоне внесения Вашингтоном президента Николаса Мадуро в список «террористов». Трамп заявил, что Мадуро сам является «руководителем картеля». А после этого начались захваты танкеров с венесуэльской нефтью, причём в ряде случаев нефть эта направлялась в Китай и китайской стороной уже была оплачена. Пекин никаких ответных мер пока не принял. И США этот факт явно учитывают, понимая, что если никакой реакции не последует, то свои пиратские операции с геополитическим подтекстом под видом «борьбы с наркоторговлей и терроризмом» можно расширять.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»