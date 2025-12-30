В США рассказали о цели удара ЦРУ по территории Венесуэлы

Центральное разведывательное управление США использовало БПЛА для нанесения удара по портовой инфраструктуре Венесуэлы. Об этом сообщают американские медиа.

В репортаже говорится о том, что удар был нанесён в начале декабря и своей целью ставил уничтожение «помещений, используемых для хранения и последующей погрузки наркотиков на борт катеров».

Американские медиа утверждают, что этот удар стал первым американским ударом непосредственно по территории Венесуэлы. И о таких атаках ранее неоднократно предупреждал президент Дональд Трамп. Причём тогда многие были уверены, что американцы начнут бомбить правительственную резиденцию, однако пока до этого не доходит.

Ранее американские военные атаковали моторные лодки, в которых, как утверждают в Пентагоне, перевозились запрещённые вещества. По версии американского военного ведомства, лодки принадлежали картелям.

Удары эти шли на фоне внесения Вашингтоном президента Николаса Мадуро в список «террористов». Трамп заявил, что Мадуро сам является «руководителем картеля». А после этого начались захваты танкеров с венесуэльской нефтью, причём в ряде случаев нефть эта направлялась в Китай и китайской стороной уже была оплачена. Пекин никаких ответных мер пока не принял. И США этот факт явно учитывают, понимая, что если никакой реакции не последует, то свои пиратские операции с геополитическим подтекстом под видом «борьбы с наркоторговлей и терроризмом» можно расширять.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:01
    Маркер ,российский танкер " Премьер" под Российским флагом на рейде в Венесуэле.
    Танкера под другими флагами грузятся нефтью и уходят на право.Маринтрафик вам в помощь.Там весело.Мадуро отчитался за год уничтожено 39 самолётов наркокартелей в Венесуэле .39 Карл!!!
    И по прежнему существует дикий морской трафик яхт Европа и США острова Карибского бассейна .Но это совсем не то что вы бы могли подумать . bully
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +3
    Сегодня, 09:01
    Доколе пиратские, террористические страны будут входить в совбез ООН?
    1. Aken Звание
      Aken
      -4
      Сегодня, 09:03
      Нет не могут и никогда не войдут. Не переживайте. Кто их туда пустит, ели даже Индию не пускают?
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +3
        Сегодня, 09:07
        Что тогда там делают СГА (матрас) и Бесобритания?
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 09:15
          Известно что. Миром правят.
      2. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 09:09
        А как же тогда США и Великобритания вошли? Вы что то напутали.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 09:15
          Ничего я не напутал. Они не входили. Они учредители.
          1. th.kuzmichev Звание
            th.kuzmichev
            0
            Сегодня, 09:48
            Зачем цепляться за слова, смысл то ясен. Изначально вопрос "доколе?"
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 09:52
              Кто знает, доколе? Может быть несколько вариантов:
              - США могут выйти из ООН и создать свою организацию в противовес, но уже без России и Китая в СБ.
              - БРИКС может перетянуть к себе членов ООН.
              - ООН исчезнет вместе с планетой
              Но скорее всего, в обозримом будущем всё останется как есть.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 09:46
      Доколе пиратские, террористические страны будут входить в совбез ООН

      К чему эти пафосные вопросы? Историю создания ООН и ее совбеза, в частности, неужели не знаете? США, как одна из стран-победителей во ВМВ, наряду с СССР, Британией и Францией стояла у истоков создания ООН.
      Теперь по сути. При капитализме для устранения конкурента (политического, экономического, неважно какого) все средства хороши. Об этом больше 100 лет назад писали основоположники марксизма. Когда был СССР, он постоянно "бил" по загребущим ручонкам буржуев, которые тянули их к чужим карманам. Сейчас буржуям тянуть свои грязные ручонки никто не мешает
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        0
        Сегодня, 10:35
        Пора продолжить воспитание загребук. Воспитательный долг накопился очень большой
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:38
    Цитата: th.kuzmichev
    Изначально вопрос "доколе?"
    Пока в мире не появится новая сила, равная по мощи СССР
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:43
      Она есть, но она инертна