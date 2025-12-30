В США рассказали о цели удара ЦРУ по территории Венесуэлы
Центральное разведывательное управление США использовало БПЛА для нанесения удара по портовой инфраструктуре Венесуэлы. Об этом сообщают американские медиа.
В репортаже говорится о том, что удар был нанесён в начале декабря и своей целью ставил уничтожение «помещений, используемых для хранения и последующей погрузки наркотиков на борт катеров».
Американские медиа утверждают, что этот удар стал первым американским ударом непосредственно по территории Венесуэлы. И о таких атаках ранее неоднократно предупреждал президент Дональд Трамп. Причём тогда многие были уверены, что американцы начнут бомбить правительственную резиденцию, однако пока до этого не доходит.
Ранее американские военные атаковали моторные лодки, в которых, как утверждают в Пентагоне, перевозились запрещённые вещества. По версии американского военного ведомства, лодки принадлежали картелям.
Удары эти шли на фоне внесения Вашингтоном президента Николаса Мадуро в список «террористов». Трамп заявил, что Мадуро сам является «руководителем картеля». А после этого начались захваты танкеров с венесуэльской нефтью, причём в ряде случаев нефть эта направлялась в Китай и китайской стороной уже была оплачена. Пекин никаких ответных мер пока не принял. И США этот факт явно учитывают, понимая, что если никакой реакции не последует, то свои пиратские операции с геополитическим подтекстом под видом «борьбы с наркоторговлей и терроризмом» можно расширять.
