Сладков – об ударе по резиденции Путина: «Силовики, покажите, как умеете мстить»

10 294 64
Сладков – об ударе по резиденции Путина: «Силовики, покажите, как умеете мстить»

Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима. Это связано с тем, что российский лидер никогда не действует спонтанно, под нажимом обстоятельств.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале известный военкор Александр Сладков, говоря об ударе по резиденции главы государства Владимира Путина.



Журналист надеется, что на террористические действия Киева будет жесткий ответ со стороны Москвы. И это должен быть акт мести, который станет болезненным лично для главы киевского режима Владимира Зеленского и его главкома Александра Сырского, а также для каждого, кто причастен к разработке плана атаки на государственный объект такого уровня.

При этом военкору не хотелось бы, чтобы штатные действия российских военных представители командования и политического руководства выдавали за месть. Он отметил, что граждане страны не настолько глупы, как некоторым может показаться, чтобы не заметить разницы.

Сладков от их имени обратился к властям с призывом:

Нам нужна настоящая месть!

Военкор пояснил, что она должна быть такой, чтобы в момент возмездия виновные ощутили его наступление всем своим организмом. Он отметил, что подобное покушение на президента страны не должно оставаться безнаказанным.

Свой пост Сладков закончил так:

Спецслужбы и силовики России, ну покажите нам, наконец, как вы умеете мстить.

Ранее на террористическую атаку киевского режима на Валдай уже отреагировали многие российские и зарубежные политики, высокопоставленные чиновники и общественные деятели. В МИД ОАЭ атаку назвали гнусной и добавили, что остаются солидарны с российским народом.
64 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. moreman78 Звание
    moreman78
    +10
    Сегодня, 09:23
    Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима. Это связано с тем, что российский лидер никогда не действует спонтанно

    А вот оно что Михалыч! Поэтому мы еще и не начинали ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +7
      Сегодня, 09:27
      Потому что мы не такие.Такая же установка подаётся сверху.

      Сладков – об ударе по резиденции Путина: «Силовики, покажите, как умеете мстить»


      Опять же.Приказ нужен.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 10:30
        А приказ должен дать главный силовик, которого обстреляли.
      2. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 10:32
        Кто знает, а Путин был там во время атаки или просто в том направлении летели дроны? И кто решил, что целью была именно резиденция? На подлете к Москве тоже каждый день сбивают дроны, но почему-то не говорят, что они были направлены на резиденцию в Кремле. Так в чем тут фишка?
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +28
      Сегодня, 09:30
      Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима. Это связано с тем, что российский лидер никогда не действует спонтанно

      Так то чем отличается резиденция где не было Хозяина от какой нибудь многоэтажки где ни будь в Ростове, Волгограде или ещё где?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +3
        Сегодня, 09:55
        Отличается реакцией в иноСМИ, и очень существенно.
      2. next322 Звание
        next322
        0
        Сегодня, 10:01
        Так то чем отличается резиденция где не было Хозяина от какой нибудь многоэтажки где ни будь в Ростове, Волгограде или ещё где.....
        Наверное ПУСВ ВС РФ- называемый резиденцией президента ,отличается от простой многоэтажки
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -2
          Сегодня, 10:14
          Наверное ПУСВ ВС РФ- называемый резиденцией президента ,отличается от простой многоэтажки

          Вы заметили что атака была совершена БПЛА в кол-ве 90 штук и они успешно поражены.
          1. MrFox Звание
            MrFox
            +4
            Сегодня, 10:33
            Вот где все ПВО. Такой короткий коммент
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +24
      Сегодня, 09:33
      Когда блюдо мести лежит долго оно портится...... лично я не помню ни одного серьезного ответа террористам с Киева за четыре года.... все они живы и объездили уже весь мир, а мы только болтологией занимаемся да ожиданиями. Ну ладно берегут клоуна с 95 квартала (типо для бунта в 404), но буданова и малюка кто мешает замочить в сортире ?
      1. роман66 Звание
        роман66
        -1
        Сегодня, 10:45
        Они туда не ходят уже.... Или ходят уже - перестали бояться
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:43
      hi Удар будет сокрушительным, башни начали согласовывать ответ на очередной теракт.
      1. DBR Звание
        DBR
        -2
        Сегодня, 10:50
        Не будет никакого адекватного ответа . Сколько раз наносили удары по нашим стратегическим объектам ЯО и что ? Противник привык к тому что что мы только пальчиком можем грозить и не можем нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений в Киеве потому что мы связали себе руки определенными договоренностями . Как шастали в Киев разного рода представители западных стран так и будут ездить не боясь потому что знают что Зеленского и его окружение мы трогать не будем .
    5. barclay Звание
      barclay
      +1
      Сегодня, 10:22
      Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима. Это связано с тем, что...

      Связано это с тем, что у нас наверняка нет конкретного плана на такой случай. Плюс ко всему - боязнь вывести конфликт за пределы Украины. А главные цели именно там.
  2. dimon642 Звание
    dimon642
    +8
    Сегодня, 09:28
    Гибнут люди от ударов БПЛА , это нормально .
    Но бить по резиденции .
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 10:26
      Ну, по резиденции,... и что?
      Между прочим, беспилотники уже и по Кремлю прилетали.
      Дело в том, что они умеют быть наглыми, а мы - нет... мы- благородные.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:47
      "Но.. Чтоб товарища генерала... И за такое место... " (С)
  3. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 09:30
    С горечью только и скажем :"Мы не такие...." обидно."Гегемон"-тот сам придумал,сам ударил,а тут по факту...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:35
    А что должно еще произойти ,что бы завалить хотя бы пару зданий на Банковой ?
    1. Константин Трафлялин Звание
      Константин Трафлялин
      +1
      Сегодня, 10:23
      Эффективней было бы не Банковую бомбить, а дома наиболее одиозных лиц, и делать это надо было 24 февраля 22 года. Но у нас мямлил и блеел руководитель разведки Нарышкин, а Шойгу готовился только к парадам и биатлонам.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -2
        Сегодня, 10:33
        вы точно знаете. что страной руководят Нарышкин и Шойгу?
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:47
          А, вообще, Кто-то руководит?
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            -1
            Сегодня, 11:00
            Это же супер-идеология. Всё делается само. Самоизоляция, самомобилизация. Уже и не вспомнишь, все эти само.
            Правда когда начинются выборы, находится тот кто за все хорошее отвечает. Впрочем, что переживать, он самовыберется.
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 10:24
      Да что бы а этим зданиям на Банковой прицепились то? Зачем их валить ? Не понятно как то.... Валить надо пирожка Буданова и подоляку с умеровым. Для начала . Зелю оставить на потом, на десерт. А вообще решение о насании удара по резиденции Путина принималось не с Киеве , с в Лондоне и в Вашингтоне , Трамп точно лжет что не знал. И бить надо туда но не ракетами с русской территории , а далть так же как они , опосредованно и чужими руками. Бить надо флотам этих морских держав, вот где уязвимые места
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 10:54
        Цитата: FoBoss_VM
        Да что бы а этим зданиям на Банковой прицепились то? Зачем их валить ?

        там только одного здания ,диспетчерская Укр Энерго хватило бы .Дублирующего нет .От туда идет управление всей энергосистемой .
        И есть еще пару зданий ,символов этой власти .
        Дата центры ,а то получается денег у них нет, а интернет есть
  5. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 09:35
    Для того, чтобы нормально отомстить надо вывести весть дипломатический корпус (читай - заложников) из Британии. Только тогда можно будет отомстить главному врагу России. А так - это очередные бомбардировки страны- колонии
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 09:37
    Спецслужбы и силовики России, ну покажите нам, наконец, как вы умеете мстить.

    Приказ будет покажут. Всё зависит только от управленцев РФ! Если приказа не будет, то и ничего не покажут !
  7. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 09:39
    . Не будет мгновенного ответа

    Месть подаётся холодной..... Пусть усрутся в ожидании....
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 10:34
      Да и месть совсем заледенеет.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 10:39
        Разогреем, поджарим... Благо есть чем....
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:49
      Месть подаётся холодной..

      Не протухшей же?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:52
        Где хранить...... wink .....
        .... А хранить в морозилке можно долго....
      2. Русь Звание
        Русь
        +1
        Сегодня, 10:54
        Извините, вмешаюсь..... А прикиньте протухшую им кинуть? wassat
  8. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Сегодня, 09:46
    Тут нужна политическая воля и железные яйца. А военные могут превратить 404 в застекленевший лунный пейзаж за 15 минут.
  9. пылесос Звание
    пылесос
    -2
    Сегодня, 09:51
    Хочеися услышать так называемых мировых СМИ. всяких там правозащитных организации от ООН от Мировых лидеров от МИДов иностранных государств. Но что то все молчат.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 09:52
    Сладкий продавец эмоций и истерик. Столько лет отирается возле армии и сам бывший военный, а постит всякую чепуху. Российская армия это не банда батьки Махно. Действует армия согласно уставам, поставленным боевым задачам и приказам. Даже если сводить все к таким категориям как месть, то люди сведущие в этом вопросе давным-давно сказали - "месть блюдо, которое едят холодным".
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 10:27
      Цитата: убей фашиста
      в этом вопросе давным-давно сказали - "месть блюдо, которое едят холодным".

      Возможно, имелась в виду цитата «Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным», принадлежащая Иосифу Сталину (Джугашвили).
      Только одного нельзя допускать, чтобы месть становилась похожей на блюдо, которое уже один раз съели...
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 11:18
      Причем, похоже, он туповат, если сам не догадывается что этот удар по резиденции и был нужен именно ради того, чтобы Россия "отомстила". (Сейчас вся ципсарня будет вопить на русскоязычных ресурсах, что если не "отомстим", то "будем" тряпками, куколдами и всё такое прочее). Бриташки видимо по прежнему надеются что смогут ТЯО выпросить по xoxлам.
  11. asng Звание
    asng
    +11
    Сегодня, 09:53
    О какой мести может идти речь во время войны. Враг наносит удары. Для врага нет запретных зон на нашей территории. Иначе это не враг, а команда соперников. Получается, что одна команда нарушила правила. Тренер второй команды разрешает аналогичное нарушение своей команде. Ну не дурдом?
  12. pexotinec Звание
    pexotinec
    +7
    Сегодня, 09:54
    Всё ждём и ждем этой мести. Все основные разработчики террористических операций на нашей территории живы здоровы и дальше поганят нам
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    +11
    Сегодня, 09:58
    За простых граждан видимо мстить не надо?
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +8
      Сегодня, 10:05
      Мстить вообще не надо. Надо воевать и побеждать врага. Потом судить.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Vulpes
      простых граждан видимо мстить

      Запрещенный в России Арестович, вбрасывает версию о том, что Украина в ночь переговоров Зеленского с Трампом пыталась нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны, а не просто по резиденции президента России.
  14. AlexSam Звание
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 10:14
    Бритты сидят и улыбаются...
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      -1
      Сегодня, 10:52
      Цитата: AlexSam
      Бритты сидят и улыбаются...
      Вероятно, уже забыли что такое "Новичок" wink
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -2
        Сегодня, 11:07
        Да что тут помнить новичок, значит нуб - newbie
  15. двп Звание
    двп
    -1
    Сегодня, 10:16
    Всё намного сложнее:
    Во первых Зеленский показывает этим ударом что пойдет до конца,что он ничего не боится. Если нужно будет погибнуть, значит Зеленский погибнет.
    Во вторых -это срыв начавшегося урегулирования,переговоров. Теперь даже Трампу будет трудно договариваться с лидерами стран НАТО и Европы.
    В третьих:разведка Украины дала понять что начала охоту за высшим эшелоном "небожителей" России,и Путин в это число тоже входит.
    В четвёртых: этими ударами Зеленский показывает своим "сотоварищам" -Залужному,Сырскому,Буданова и т.д . что мосты для них сожжены,драться теперь придется до последнего.
    Я теперь даже не знаю,какой "подарок"враг преподнесет на Новый год.
    1. Енотович Звание
      Енотович
      -1
      Сегодня, 10:26
      Видимо только украинцы и способны российских руководитилей спустить с небес на землю.....Дожили.
    2. DBR Звание
      DBR
      -2
      Сегодня, 10:57
      Непременно так будет . Потому что мы воюем как некоторые пишут тут по уставу а противник без правил и плевал на разного рода ограничения .
  16. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    -2
    Сегодня, 10:24
    Была же попытка атаки не просто по резиденции Президента РФ. Я если не ошибаюсь эта резиденция является центром управления ядерной триадой России?
  17. seamen2 Звание
    seamen2
    +4
    Сегодня, 10:24
    че то поздно проснулся Сладкий. или память у него как у рыбки.

    все это уже было. 03.05.2023 г. был нанесен удар БПЛА по Кремлю.
    и что? и ничего..
    Банковская стояла и стоять будет.

    Снова М. Захаровой с Лавровым наносить ответный удар..Это и будет та страшная мстя, о которой вещает Сладкий.

    https://www.rbc.ru/politics/04/05/2023/645271039a79471dac0116a8?ysclid=mjs9f63eir390500784
    1. Ua3qhp Звание
      Ua3qhp
      0
      Сегодня, 10:37
      Банковская стояла и стоять будет.
      Да пусть стоит. Наносить туда удар смысла особого нет. Я бы предложил альтернативный ответ - включение Днепропетровской, Харьковской и Сумской области в состав РФ. Для начала...
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 10:41
        *Да пусть стоит. Наносить туда удар смысла особого нет.*
        военного смысла нет. но война это еще и политические акции.
        в Киеве это понимают, вернее в тех *центрах принятия решений*, которые отдают приказы юкрейн.
  18. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 10:30
    Даже смешно читать... Я даже уже не знаю что должно произойти чтобы наконец то начали всерьёз. Раньше думала,что беспилотник,дрон должен влететь в окно главного здания России,но нет.. видимо ошиблась. Уже и так и эдак ,а всё ну никак не начинаем всерьёз. Коты Леопольды они видать все такие. У них многополярочки,многоходовочки всё,а нужно лишь одно...просто начать всерьёз.
  19. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:32
    это должен быть акт мести

    При этом военкору не хотелось бы, чтобы штатные действия российских военных представители командования и политического руководства выдавали за месть.

    Сладков от их имени обратился к властям с призывом:
    Нам нужна настоящая месть!

    Свой пост Сладков закончил так:
    Спецслужбы и силовики России, ну покажите нам, наконец, как вы умеете мстить.

    Правое полушарие самостийно от левого?
  20. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 10:33
    Силовики показали после теракта в "Крокусе", после Русского Поречного. Или "это другое"?
  21. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 10:34
    А был ли мальчик? Еще один короткий комментарий
  22. PavelT Звание
    PavelT
    -1
    Сегодня, 10:38
    Давайте силовики!
    Покажите, наконец, как разбомбить мосты укров через Днепр через 4 года войны...
  23. Путник_2 Звание
    Путник_2
    0
    Сегодня, 10:48
    Мстя будет ужасной - это будет заявление Марии Захаровой о разоблачении гнусных замыслов киевского режима. И все содрогнутся. Как всегда.
  24. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:50
    Цитата: PVV66
    А военные могут превратить 404 в застекленевший лунный пейзаж за 15 минут.
    А хорошо бы!
  25. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 10:50
    Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима.

    Как это не было! Уже был. Захарова на программе у Соловьева так распиналась, так грозилась, что даже страшно стало.
  26. Valery Звание
    Valery
    0
    Сегодня, 10:56
    У нашего светлейшего одни "партнеры" в цене.
    Так что ждать нечего. МИД уже достал своими озабоченостями. Поэтому будут нарисованы очередные красные линии за Уральскими горами (если соответствующие карандаши и фломастеры не закончились).
  27. Vhunter Звание
    Vhunter
    0
    Сегодня, 11:06
    Цитата: AlexSam
    Бритты сидят и улыбаются...

    Для начала надо вывезти весь дипкорпус с территории мелкобритани...
  28. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    Сегодня, 11:13
    Очень напоминает действия ГКЧП, трясущиеся руки, испуг в глазах.....