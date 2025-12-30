Нам нужна настоящая месть!

Спецслужбы и силовики России, ну покажите нам, наконец, как вы умеете мстить.

Не будет мгновенного ответа на недавний акт государственного терроризма со стороны киевского режима. Это связано с тем, что российский лидер никогда не действует спонтанно, под нажимом обстоятельств.Такое мнение высказал в своем Telegram-канале известный военкор Александр Сладков, говоря об ударе по резиденции главы государства Владимира Путина.Журналист надеется, что на террористические действия Киева будет жесткий ответ со стороны Москвы. И это должен быть акт мести, который станет болезненным лично для главы киевского режима Владимира Зеленского и его главкома Александра Сырского, а также для каждого, кто причастен к разработке плана атаки на государственный объект такого уровня.При этом военкору не хотелось бы, чтобы штатные действия российских военных представители командования и политического руководства выдавали за месть. Он отметил, что граждане страны не настолько глупы, как некоторым может показаться, чтобы не заметить разницы.Сладков от их имени обратился к властям с призывом:Военкор пояснил, что она должна быть такой, чтобы в момент возмездия виновные ощутили его наступление всем своим организмом. Он отметил, что подобное покушение на президента страны не должно оставаться безнаказанным.Свой пост Сладков закончил так:Ранее на террористическую атаку киевского режима на Валдай уже отреагировали многие российские и зарубежные политики, высокопоставленные чиновники и общественные деятели. В МИД ОАЭ атаку назвали гнусной и добавили, что остаются солидарны с российским народом.