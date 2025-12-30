Зеленский представил свою версию «отвода войск» с Донбасса

Глава киевского режима перешёл на очередной вариант забалтывания в вопросе мирного договора. По словам Зеленского, которого Дмитрий Медведев готов видеть «заспиртованным в банке для питерской Кунсткамеры» и которому пожелал «останнего року» (последнего года), он «готов на проведение референдума». Но при этом Зеленский озвучил целый ряд собственных условий.

По словам главы киевского режима, высказанным для Fox News, референдум, «в принципе, можно провести, если в нём будет рассматриваться вопрос особой экономической зоны» на Донбассе.



Зеленский:

Я полагаю, что компромисс тут возможен. Мы создадим там (на Донбассе) свободную экономическую зону, которая у нас есть, для чего придётся отодвинуться на несколько километров назад. Но и России придётся сделать шаги назад – на несколько километров.

Какая свободная экономическая зона есть у Зеленского на Донбассе - загадка...

По словам Зеленского, ОЭЗ (СЭЗ) будет иметь «особые правила»:

И вот этот вопрос можно выносить на референдум как способ принять или не принять.

На самом деле, Зеленский вновь занимается сочинительством. В мирном плане Дональда Трампа говорится о том, что украинская армия должна покинуть Донбасс – ту его часть, которую занимает. Например, это Славянск, Краматорск и Дружковка. Россия настаивает на том же. Причём в плане Трампа говорится, что Россия не будет вводить на эту часть Донбасса свои войска, но возьмёт её «под административный контроль».

На днях возвращённый в офис Зеленского М.Подоляк заявил, что «проведение выборов (равно, как и референдума) на Украине невозможно, потому что в бюджете для этого нет средств. Мол, хотите референдум – сами и финансируйте. Мало того, Киев не хочет, чтобы в выборах и референдуме участвовали миллионы украинских граждан, проживающих в России.
