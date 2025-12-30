Украинские ресурсы: ВСУ пытались атаковать российский командный пункт СЯС

7 174 32
Украинские ресурсы: ВСУ пытались атаковать российский командный пункт СЯС

По информации украинских ресурсов, ВСУ в ночь встречи в США Зеленского и Трампа пытались атаковать российский командный пункт стратегических ядерных сил сдерживания (СЯС). В связи с этим в Киеве опасаются, что теперь Россия может в ответ нанести ядерные удары.

Ссылаясь на западные источники, украинская пресса пишет, что госрезиденция президента России, по которой Киев пытался нанести массированный удар дальнобойными беспилотниками, является ещё и специальным объектом, предназначенным для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. Таким образом, атака на валдайскую резиденцию российского лидера (в Новгородской области) сопоставима, разве что, с атакой на борт номер один президента США.



На Украине высказывают опасения, что удар по центру управления ядерной триады, да еще нанесенный в особый период — во время проведения СВО, согласно ядерной доктрине России и других государств, является поводом для ответа с использованием в том числе неконвенциональных вооружений.

Украинская пресса называет это событие «наиболее масштабной провокацией со времен Карибского кризиса», значительно более серьезной, чем операция ГУР МО Украины «Паутина», когда дронами были атакованы стратегические бомбардировщики. В этой ситуации Трамп выглядит полностью дискредитированным политиком, неспособным обеспечить проведение мирных переговоров. Учитывая это, очевидно, что Зеленский обслуживает интересы своих европейских кураторов и откровенно «играет против Трампа», пытаясь затягивать переговоры до тех пор, пока республиканцы не проиграют промежуточные выборы в Конгресс.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 10:37
    пытались атаковать российский командный пункт стратегических ядерных сил сдерживания

    Если это правда, за такое должны получить ядерный удар и все причастные к этому !
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 10:41
      Хочется успокоить не братьев с 404 ядерный удар в отместку со стороны России вам не грозит, максимум это вы встретите Новый Год в романтической обстановке при свечах...... а вот остров Британия реально надо бы пустить на дно, все операции разрабатываются по их непосредственном участии и техническом обеспечении, но и на это наше руководство не способно am будем слушать "о серьезном возмездии".
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: opuonmed
      за такое должны получить ядерный удар

      Нельзя идти дорогой, на которую тебя толкает твой враг.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +1
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Kotofeich
        Цитата: opuonmed
        за такое должны получить ядерный удар

        Нельзя идти дорогой, на которую тебя толкает твой враг.

        Или враг знает, что ответа не будет, а просто показывает всем, что мы терпилы и можно делать хоть что с нами и не боятся получить ответный удар!
  2. lego2 Звание
    lego2
    +2
    Сегодня, 10:38
    Про консерваторов поподробней можно?
    1. Комментарий был удален.
    2. urik62 Звание
      urik62
      +2
      Сегодня, 10:46
      Ну они там консервируют на зиму помидоры, огурцы, грибочки разные, вкуснотища!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:38
    На 404 ой лучше пусть опасаются что мы обрушим без нал ,межбанковские платежи. wassat
    1. ANB Звание
      ANB
      0
      Сегодня, 11:12
      . межбанковские платежи

      Межбанк - это фигня. Вот остановка карточных транзакций (включая банкоматы), это как раз весело.
  4. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +6
    Сегодня, 10:40
    В связи с этим в Киеве опасаются, что теперь Россия может в ответ нанести ядерные удары.

    Да не опасаются, а надеются. И не в Киеве, а в Лондонах. Для этого всё и заваривалось
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:40
    И сказал Господь, простим их, ибо не ведают, что творят. И простили их, нерушимы заповеди небесные.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 10:45
      Угу.... И участь Садома и Гоморры ждёт их....
      Поспособствуем....
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:55
        Они и так там содомиты и гаймориты
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 10:57
          Гайморит особо.... good
          Как же Зе нюхат?
          1. ANB Звание
            ANB
            +1
            Сегодня, 11:13
            . Как же Зе нюхат?

            Гайморит кокосу не помеха :)
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 11:14
              Глотка луженая..... wink ......ю
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Фразах
      И сказал Господь, простим их, ибо не ведают, что творят. И простили их, нерушимы заповеди небесные.

      Дьявол кроется в деталях. Простим. Кинув горсть земли на могилу.
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 10:40
    Ну, ждём N-ную глубокую озабоченность от МИД РФ и лихорадочное перерисовывание очередных красных линий? Мынетакизм - неизлечимое расстройство?
  7. Проксима Звание
    Проксима
    +1
    Сегодня, 10:41
    ВСУ или этому клоуну ( кто там у них планирует такие удары) нужно отчётливо понимать, что всему есть предел. Пружина всегда всегда даст обратный ход. Это диалектика, в философии это называется законом переворачивания монады. Тогда не поздоровится всем, и нам в том числе ( в меньшей степени конечно).
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    -1
    Сегодня, 10:41
    какие-то ещё подтверждения нужны что какелы ухнулись головой совсем и что их дааавно пора в пыль стереть ?
  9. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 10:42
    Верховная Рада Украины (ВРУ) в ее нынешнем составе, сам Зеленский и его подельники после совершенного преступления - акта государственного терроризма против России, не должны физически существовать. Иначе эта война (СВО) будет продолжаться многими месяцами и даже годами, перейдя на территорию Европы.
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 10:42
    военкор Сладков высказал по-сути мнение граждан всей страны...нужно нармально ответить..замочить хотя бы Буданова и Малюка для начала...в сортире.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:43
    А мы им ответили за нападение дронов на аэродром стратегической авиации? А за Курск? Да много ещё чего........
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 10:44
    В связи с этим в Киеве опасаются, что теперь Россия может в ответ нанести ядерные удары.

    Зря опасаются. К сожалению...request
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 10:46
    Командному пункту СЯС РФ могут нанести непоправимый ущерб БПЛА типа Лютый ,это что то новое .На западе раздувают историю, а нас подхватывают. drinks
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +3
      Сегодня, 10:50
      Андрей, приветствую hi
      Дело не в ущербе, а в самом факте атаки на такой объект
  14. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 10:50
    Сейчас наверху серьёзная проблема - ответить на атаку Валдая надо, но как? Традиционный удар по энергетике и военным объектам банально и мало, а сравнять какое-нибудь правительственное здание в рейхе - неэффективно и медийно отрицательно. Ликвидировать какого-нибудь Буданова - будут сравнивать с убийством наших генералов, типо терроризм и личная месть. А уж применение ЯО - вообще фантастика. Это надо, чтоб НАТО под Москвой стояло. Даже интересно, как наш лидер будет выкручиваться из этой ситуации.
  15. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 10:51
    Полно целей на Украине и дата центры, и диспетчерская Укр- Энерго да и мосты над Днепром
    ,но у нас все как то странно .
  16. Третий район Звание
    Третий район
    0
    Сегодня, 10:58
    На Украине высказывают опасения, что удар по центру управления ядерной триады, да еще нанесенный в особый период — во время проведения СВО, согласно ядерной доктрине России и других государств, является поводом для ответа с использованием в том числе неконвенциональных вооружений.

    Если бы они опасались , то такого бы не творили . В очередной ( какой по счёту уже не вспомнить ) раз погрозили им пальчиком . Вся верхушка бандеровцев чувствует себя прекрасно , путешествуют по миру и по окраине , посещают линию фронта , с помпой , на вокзале в Киеве принимают западных кураторов.
  17. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 11:01
    в Киеве опасаются, что теперь Россия может в ответ нанести ядерные удары.
    Не думаю, что хохлам стоит волноваться по этому поводу, братьев так жестоко не наказывают, подумаешь нашкодили, одумаются и будут нас любить laughing
  18. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 11:03
    Цитата: opuonmed
    В этой ситуации Трамп выглядит полностью дискредитированным политиком, неспособным обеспечить проведение мирных переговоров. Учитывая это, очевидно, что Зеленский обслуживает интересы своих европейских кураторов и откровенно «играет против Трампа», пытаясь затягивать переговоры до тех пор, пока консерваторы не проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

    Да уж..., выводы как обычно в стиле трамп-наш, а это Европа науськала Зелю...
    Мне лично, абсолютно ясно, что Трамп был в курсе этого и более того, именно в Вашингтоне зеля получил данные инструкции. Они там, на переговорах, с европейцами как раз созванивались и всё вместе решали... И траванули зелю на переход очередной красной черты специально, коварно и подло, под соусом якобы мирного процесса осуществляемого Лукавым Трампом. Впрочем, их почерк всегда один, так они недавно ведя переговоры с иранской верхушкой о мире, вводя в заблуждение, параллельно дали добро на агрессию Израиля против него.
    В общем, я вообще поражаюсь сколько у нас недалеких людей, настолько очарованных лукавым, что вопреки всем действиям его крайне антироссийских, продолжают упорото верить в его лживые слова о миротворчестве, нейтральности и тп.(((
    И да, если б Трамп был реально шокирован и тп., то не возгласы негодования эти пустые последовали бы, а реальные действия в отношении нивелирующей как бы, его мирные инициативы Киевской террористической хунты, съехавшей типо с катушек.... Но нет, ничего не будет зели за это от Трампа, сто пудово, а наоборот....
  19. old_pferd Звание
    old_pferd
    0
    Сегодня, 11:04
    Разлядывая космоснимки резиденции, что-то мне не верится в командный пункт СЯС. Там полуостров, с трех сторон озеро, заглубиться для защиты сложно - подземные воды. Да и контроль периметра довольно осложнен.
  20. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 11:07
    Цитата: Pharmacist
    Даже интересно, как наш лидер будет выкручиваться из этой ситуации.

    31 все выпьют, 1 похмелятся и забудут. Как отреагировали на атаку на Кремль, на Курщину, паутина, да тут перечислять не хватит символов в сообщении. Никак короче.