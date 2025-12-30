Украинские ресурсы: ВСУ пытались атаковать российский командный пункт СЯС
По информации украинских ресурсов, ВСУ в ночь встречи в США Зеленского и Трампа пытались атаковать российский командный пункт стратегических ядерных сил сдерживания (СЯС). В связи с этим в Киеве опасаются, что теперь Россия может в ответ нанести ядерные удары.
Ссылаясь на западные источники, украинская пресса пишет, что госрезиденция президента России, по которой Киев пытался нанести массированный удар дальнобойными беспилотниками, является ещё и специальным объектом, предназначенным для управления вооруженными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. Таким образом, атака на валдайскую резиденцию российского лидера (в Новгородской области) сопоставима, разве что, с атакой на борт номер один президента США.
На Украине высказывают опасения, что удар по центру управления ядерной триады, да еще нанесенный в особый период — во время проведения СВО, согласно ядерной доктрине России и других государств, является поводом для ответа с использованием в том числе неконвенциональных вооружений.
Украинская пресса называет это событие «наиболее масштабной провокацией со времен Карибского кризиса», значительно более серьезной, чем операция ГУР МО Украины «Паутина», когда дронами были атакованы стратегические бомбардировщики. В этой ситуации Трамп выглядит полностью дискредитированным политиком, неспособным обеспечить проведение мирных переговоров. Учитывая это, очевидно, что Зеленский обслуживает интересы своих европейских кураторов и откровенно «играет против Трампа», пытаясь затягивать переговоры до тех пор, пока республиканцы не проиграют промежуточные выборы в Конгресс.
Информация