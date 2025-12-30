Зимняя погода помогает ВС РФ находить и уничтожать терминалы Starlink противника

3 390 10
Зимой дроны с тепловизионными камерами работают гораздо эффективнее, чем в теплое время года. В частности, зимняя погода помогает нашим бойцам находить и уничтожать терминалы Starlink украинской армии, которые ВСУ применяют для интернет-связи и управления.

Как сообщили в Минобороны РФ, об этом рассказал командир взвода беспилотной авиации группировки «Восток» с позывным «Бильбо».



Военнослужащий пояснил:

Сейчас такая погода и время года, что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой. Много тепла издает как человек, так и средства связи противника – это «Старлинки» и прочее-прочее.

«Бильбо» отметил, что при понижении температуры воздуха тепловизор лучше различает людей и технику по выделяемому ими теплу. Поэтому зимой стало проще обнаруживать объекты связи противника и его командные пункты, которые применяют для управления подразделениями спутниковые терминалы. Обнаружив подобные цели при помощи тепловизоров, российские дроны передают их координаты, и по ним наносятся удары.

В Минобороны добавили, что зимой стало также проще противодействовать вражеским беспилотникам, включая беспилотные аппараты ВСУ типа «Баба Яга».

Ранее журналисты агентства Associated Press заявляли, что российские инженеры якобы разрабатывают противоспутниковое оружие для атак в космическом пространстве. С его помощью, утверждают они, ВС России собираются сбивать спутники Starlink.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:46
    ❝ Зимняя погода помогает находить и уничтожать терминалы Starlink украинской армии ❞ —
    ❝ Зимой стало также проще противодействовать вражеским беспилотникам ❞ —

    Генерал Мороз всегда был на нашей стороне ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:49
      Прям с клавы сняли ... wink hi .......
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 11:25
      Может и так, "но на всякую хитрую .. есть свой..." Достаточно наставить листов жести со свечками под ними и собирать урожай дронов по этим пустышкам. Уверен, что точно так же маскируют все блиндажи на ЛБМ, разжигая обманки в стороне.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 10:48
    что большую роль сейчас играют дроны с тепловизионной камерой.

    это очень хорошо !
  3. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 10:49
    Спутниковое оружие и технологии уничтожения спутников, конечно же разрабатываются. Но вот уничтожение спутников старлинка если и будет, то не в этой войне.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:00
    «Бильбо» отметил, что при понижении температуры воздуха тепловизор лучше различает людей и технику по выделяемому ими теплу.

    К сожалению это работает в обе стороны.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:18
      Это понятно, значит необходимо изо всех сил стремится обеспечить НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, так, что б оно стало подавляющим...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 11:02
    С его помощью, утверждают они, ВС России собираются сбивать спутники Starlink
    Вот с этого и надо было начинать, а не сколупывать дроны поодиночке в небе
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 11:09
      Слушать журналистов глобальных помоек все равно, что бабушек на лавочке, да и от бабушек больше правдивой информации.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:16
    Прописные истины... необходимо иметь подавляющее преимущество в борьбе с противником!
    И тут напрашивается следующий вопрос... как нам создать такое преимущество и реализовать его на деле?
    Противнику помагают спонсоры и таких не мало, страны не бедные, технологически, экономически не слабые...
    Просто не будет!!! Но делать надо, это должно быть понятно всем, без вариантов и сомнений! soldier