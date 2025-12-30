Зимняя погода помогает ВС РФ находить и уничтожать терминалы Starlink противника
Зимой дроны с тепловизионными камерами работают гораздо эффективнее, чем в теплое время года. В частности, зимняя погода помогает нашим бойцам находить и уничтожать терминалы Starlink украинской армии, которые ВСУ применяют для интернет-связи и управления.
Как сообщили в Минобороны РФ, об этом рассказал командир взвода беспилотной авиации группировки «Восток» с позывным «Бильбо».
Военнослужащий пояснил:
«Бильбо» отметил, что при понижении температуры воздуха тепловизор лучше различает людей и технику по выделяемому ими теплу. Поэтому зимой стало проще обнаруживать объекты связи противника и его командные пункты, которые применяют для управления подразделениями спутниковые терминалы. Обнаружив подобные цели при помощи тепловизоров, российские дроны передают их координаты, и по ним наносятся удары.
В Минобороны добавили, что зимой стало также проще противодействовать вражеским беспилотникам, включая беспилотные аппараты ВСУ типа «Баба Яга».
Ранее журналисты агентства Associated Press заявляли, что российские инженеры якобы разрабатывают противоспутниковое оружие для атак в космическом пространстве. С его помощью, утверждают они, ВС России собираются сбивать спутники Starlink.
