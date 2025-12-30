В Белоруссии прошла церемония заступления «Орешника» на боевое дежурство
Министерство обороны Белоруссии сообщило о церемонии заступления на боевое дежурство российского ракетного комплекса «Орешник». Основой этого комплекса, напомним, является баллистическая ракета средней дальности. Применялась она на данный момент единожды – при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре). Тогда БРСД была использована без боевой части.
Минобороны РБ:
Конкретные районы, по понятным причинам, не называются.
Белорусское оборонное ведомство напоминает, что «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5000 км.
Для понимания дистанции: от белорусской Гродненской области до Лондона около 1600 км, до военных баз НАТО на Пиренейском полуострове – около 3000 км. «Орешник» из Белоруссии может «достать» даже до Канады – например, до Ньюфаундленда. То есть, спектр поражения целей очень широк.
В белорусском военном ведомстве подчеркнули, что ракеты «Орешника» могут снаряжаться как обычной, так и специальной БЧ. А выполнять пуск БРСД можно из любой точки на маршруте патрулирования.
Комплекс «Орешник» представляет собой важный элемент системы сдерживания, реализуемый военными Союзного государства России и Белоруссии.
