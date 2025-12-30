В Белоруссии прошла церемония заступления «Орешника» на боевое дежурство

235 2
В Белоруссии прошла церемония заступления «Орешника» на боевое дежурство

Министерство обороны Белоруссии сообщило о церемонии заступления на боевое дежурство российского ракетного комплекса «Орешник». Основой этого комплекса, напомним, является баллистическая ракета средней дальности. Применялась она на данный момент единожды – при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре). Тогда БРСД была использована без боевой части.

Минобороны РБ:



Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. После приведения комплекса в готовность к использованию по предназначению и проверки его совместной комплексной группой, ракетный дивизион «Орешник» приступил к выполнению задач боевого дежурства в назначенных районах на территории нашей страны.

Конкретные районы, по понятным причинам, не называются.

Белорусское оборонное ведомство напоминает, что «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5000 км.



Для понимания дистанции: от белорусской Гродненской области до Лондона около 1600 км, до военных баз НАТО на Пиренейском полуострове – около 3000 км. «Орешник» из Белоруссии может «достать» даже до Канады – например, до Ньюфаундленда. То есть, спектр поражения целей очень широк.

В белорусском военном ведомстве подчеркнули, что ракеты «Орешника» могут снаряжаться как обычной, так и специальной БЧ. А выполнять пуск БРСД можно из любой точки на маршруте патрулирования.


Комплекс «Орешник» представляет собой важный элемент системы сдерживания, реализуемый военными Союзного государства России и Белоруссии.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:22
    Территория Белоруссии как и Каленинградской области, наш передовой рубеж по отношению к противнику, который сосредоточен на западном направлении...
    Такое конкретное предупреждение необходимо... soldier
  2. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 11:24
    Цели и время определены (цитата по Лаврову)?? Ну очень бы хотелось!!