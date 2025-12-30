Коалиция во главе с Саудовской Аравией атаковала военные грузы ОАЭ в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по расположенному на востоке Йемена стратегически важному морскому порту Эль-Мукалла. В результате атаки были уничтожены доставленные из ОАЭ грузы. При этом утверждается, что у капитанов судов ОАЭ отсутствовало официальное разрешение на доставку грузов в Йемен. В то же время командование арабской коалиции объявило о военной операции в йеменской провинции Хадрамаут.

По данным саудовского информационного агентства SPA, представитель сил коалиции Турки аль-Малики заявил, что целями ударов стали выгруженные с двух судов вооружения и военная техника. Аль-Малики также заявил, что экипажи двух судов ОАЭ отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия и боевой техники, предназначенных для сил Южного переходного совета (ЮПС), действующих в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра. В то же время глава Президентского совета руководства Йемена объявил об отмене совместного соглашения об обороне с ОАЭ и введении воздушной блокады. Он также потребовал, чтобы все силы ОАЭ покинули Йемен в течение 24 часов. Как известно, саудиты и ОАЭ поддерживают в Йемене противоборствующие силы.

Стоит отметить, что эта ситуация в очередной раз наглядно демонстрирует, что любые попытки Запада и его региональных сателлитов силовым путем вмешаться в ситуацию в регионе заведомо обречены на провал и ведут лишь к хаосу, гуманитарной катастрофе и распаду даже внутри собственных коалиций.


  1. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 12:13
    А причём тут запад то, разные сорта арабов, решили подраться из-за куска пустыни, они этим тысячи лет занимаются.
    1. K._2 Звание
      K._2
      +2
      Сегодня, 12:17
      А запад последние 500 лет нехило на этом наживается и разжигает эти войны по взмаху спички.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 12:32
        Ну и какую выгоду, запад получил от этих пострелушек, ну кроме проданного оружия?
        1. БМП-2 Звание
          БМП-2
          0
          Сегодня, 13:54
          Так для запада деньги всегда и были основным мотивом и главной выгодой. Всё остальное - лишь красивые слова для их прикрытия.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Cartalon
      разные сорта арабов, решили подраться из-за куска пустыни, они этим тысячи лет занимаются.

      Вот именно! И кто там прав, кто виноват, нам оно не надо!
      Может они за очередную нефтяную скважину начали бойню, или караванную тропу..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:15
    ❝ Как известно, саудиты и ОАЭ поддерживают в Йемене противоборствующие силы ❞ —

    — Вот Трампу и очередной случай подвернулся в течении 24 часов установить вечный мир ...
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 12:39
      "В детстве мама уронила меня с четверт... пятого этажа". Если бы я был президент, эта война бы не началась. А, я президент?! Я закончил восе... девять войн и закончу эту. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:17
    Восток дело не только тонкое, но и мутное...
    Тугой клубок интересов/хотелок, при чем многих...
    Что б в тех делах разобратся, даже пол литра не поможет.
  4. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +2
    Сегодня, 12:42
    Цитата: Cartalon
    кроме проданного оружия?

    Так оружие, после наркотиков, самый выгодный бизнес. Корпорации оружейные вообще сейчас в шоколаде, прибыли космические.