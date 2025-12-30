Коалиция во главе с Саудовской Аравией атаковала военные грузы ОАЭ в Йемене
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по расположенному на востоке Йемена стратегически важному морскому порту Эль-Мукалла. В результате атаки были уничтожены доставленные из ОАЭ грузы. При этом утверждается, что у капитанов судов ОАЭ отсутствовало официальное разрешение на доставку грузов в Йемен. В то же время командование арабской коалиции объявило о военной операции в йеменской провинции Хадрамаут.
По данным саудовского информационного агентства SPA, представитель сил коалиции Турки аль-Малики заявил, что целями ударов стали выгруженные с двух судов вооружения и военная техника. Аль-Малики также заявил, что экипажи двух судов ОАЭ отключили системы слежения и выгрузили большое количество оружия и боевой техники, предназначенных для сил Южного переходного совета (ЮПС), действующих в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра. В то же время глава Президентского совета руководства Йемена объявил об отмене совместного соглашения об обороне с ОАЭ и введении воздушной блокады. Он также потребовал, чтобы все силы ОАЭ покинули Йемен в течение 24 часов. Как известно, саудиты и ОАЭ поддерживают в Йемене противоборствующие силы.
Стоит отметить, что эта ситуация в очередной раз наглядно демонстрирует, что любые попытки Запада и его региональных сателлитов силовым путем вмешаться в ситуацию в регионе заведомо обречены на провал и ведут лишь к хаосу, гуманитарной катастрофе и распаду даже внутри собственных коалиций.
