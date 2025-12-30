Украинские военные устраивают ловушки при помощи ручных гранат в «гирляндах»

Для замедления наступления российских войск противник активно применяет минирование подходов к своим позициям. Эти меры могут быть направлены как на поражение техники ВС России, так и против пехоты.

Способами установки таких противопехотных заграждений, среди которых одними из наиболее эффективных являются растяжки, боевики ВСУ делятся в сети со своими сослуживцами.

Так, один из них рассказал, как украинские военные устраивают ловушки при помощи ручных гранат, устанавливаемых в гирляндах. В частности, боевик делится способом установки такой системы, состоящей из трех гранат, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга и соединены при помощи лески.


Первую из них он крепит на стволе дерева и обматывает УЗРГМ несколько раз леской. Далее леска тянется ко второму боеприпасу и тоже несколькими витками обхватывает его запал. Эта система действует на разрыв. Дальше леска тянется к третьей гранате и привязывается к ее кольцу.


Таким образом, даже если леску обрезать или оборвать, то как минимум два боеприпаса сработают.

Украинский военный также предлагает вариант применения «гирлянды», состоящей из ручной гранаты и выпрыгивающей» мины ОЗМ-72, прозванной также «лягушкой».


Рассказывая о таких способах минирования, боевик рекомендует при обнаружении растяжки в обязательном порядке проверять оба ее конца. Также нельзя забывать о том, что на подходе могут быть еще и мины нажимного действия, а также мины-ловушки под гранатами.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    +7
    Сегодня, 12:50
    Вся информация нужна и важна. Предупреждён - значит вооружен. Ребятам инфа.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +8
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Irokez
      Вся информация нужна и важна. Предупреждён - значит вооружен. Ребятам инфа.

      Эта инфа и пришла от туда ,а гражданским скорее нужна инфа ,что ничего не поднимать с земли не трогать. Все что может вызвать подозрение ,что выглядит не свойственно для местности .Лучше не трогать
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 13:45
        "при обнаружении растяжки в обязательном порядке проверять оба ее конца."
        этт смотря как обнаружить )
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 13:12
      Этой хитрости уже сто лет в обед. Не знаю почему это тут подается как какое-то новшество.
  2. николаи Звание
    николаи
    +2
    Сегодня, 13:10
    Ничего нового . Старый метод. А про черную изоленту вообще дико. Видать за километр .
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Сегодня, 13:12
    Военным это и так известно, а гражданским вроде как и не к чему.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: владимир 290
      а гражданским вроде как и не к чему.

      Ну почему же. Перефразируя бородатый анекдот: -Вдруг война, а я уже все знаю.
  4. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 13:44
    This is what every soldier learns in base training.