Украинские военные устраивают ловушки при помощи ручных гранат в «гирляндах»

Для замедления наступления российских войск противник активно применяет минирование подходов к своим позициям. Эти меры могут быть направлены как на поражение техники ВС России, так и против пехоты.Способами установки таких противопехотных заграждений, среди которых одними из наиболее эффективных являются растяжки, боевики ВСУ делятся в сети со своими сослуживцами.Так, один из них рассказал, как украинские военные устраивают ловушки при помощи ручных гранат, устанавливаемых в гирляндах. В частности, боевик делится способом установки такой системы, состоящей из трех гранат, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга и соединены при помощи лески.Первую из них он крепит на стволе дерева и обматывает УЗРГМ несколько раз леской. Далее леска тянется ко второму боеприпасу и тоже несколькими витками обхватывает его запал. Эта система действует на разрыв. Дальше леска тянется к третьей гранате и привязывается к ее кольцу.Таким образом, даже если леску обрезать или оборвать, то как минимум два боеприпаса сработают.Украинский военный также предлагает вариант применения «гирлянды», состоящей из ручной гранаты и выпрыгивающей» мины ОЗМ-72, прозванной также «лягушкой».Рассказывая о таких способах минирования, боевик рекомендует при обнаружении растяжки в обязательном порядке проверять оба ее конца. Также нельзя забывать о том, что на подходе могут быть еще и мины нажимного действия, а также мины-ловушки под гранатами.

