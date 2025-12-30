Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно когда предпринимаются усилия для установления мира. Пакистан выражает солидарность с президентом РФ, а также правительством и народом России.



Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф подчеркнул, что атака ВСУ на госрезиденцию президента России Владимира Путина несет серьезную угрозу процессу мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.В заявлении, опубликованном пакистанским премьером, говорится:Вслед за Пакистаном Индия также осудила украинскую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области. Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил обеспокоенность сообщениями об этой атаке. Моди подчеркнул, что наиболее жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса является продолжение дипломатических усилий, и призвал избегать любых действий, которые способны подорвать миротворческий процесс. Ранее украинскую атаку осудили США и Объединенные Арабские Эмираты.В то же время глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на резиденцию президента России террористическим актом, направленным и против российского лидера, и против миротворческих усилий Трампа. Однако, несмотря на это, Москва намерена продолжить переговорный процесс по Украине, но будет делать это с американцами. Песков также добавил, что российские военные знают, как, чем и когда отвечать на террористическую атаку Киева по госрезиденции Путина.