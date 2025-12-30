Индия и Пакистан осудили атаку ВСУ на госрезиденцию президента России

Индия и Пакистан осудили атаку ВСУ на госрезиденцию президента России


Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф подчеркнул, что атака ВСУ на госрезиденцию президента России Владимира Путина несет серьезную угрозу процессу мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

В заявлении, опубликованном пакистанским премьером, говорится:

Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно когда предпринимаются усилия для установления мира. Пакистан выражает солидарность с президентом РФ, а также правительством и народом России.

Вслед за Пакистаном Индия также осудила украинскую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области. Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил обеспокоенность сообщениями об этой атаке. Моди подчеркнул, что наиболее жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса является продолжение дипломатических усилий, и призвал избегать любых действий, которые способны подорвать миротворческий процесс. Ранее украинскую атаку осудили США и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал атаку на резиденцию президента России террористическим актом, направленным и против российского лидера, и против миротворческих усилий Трампа. Однако, несмотря на это, Москва намерена продолжить переговорный процесс по Украине, но будет делать это с американцами. Песков также добавил, что российские военные знают, как, чем и когда отвечать на террористическую атаку Киева по госрезиденции Путина.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +1
    Сегодня, 13:00
    Песков также добавил, что российские военные знают, как, чем и когда отвечать на террористическую атаку Киева по госрезиденции Путина.

    Хотелось бы, что дела не расходились со словами.
    Военные могли бы уже неоднократно, но в силу "политической целесообразности по сдвигу красных линий" этого не делали, проще говоря команду на адекватный удар не получали.
    Может решат уже, что пора приземлить кровавого клоуна?
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +4
    Сегодня, 13:01
    Как по мне, так это спецслужба какой нибудь нАнглии надоумила нациков сделать провокацию. Потом они шлепнут нарко-шута авиабомбой и объявят миру, что агрессивная Россия Yган&ошила укро-фюрера. Как всегда будут давить на вину агрессора, а сами под шумок поставят новую "временную" марионетку (ИО), так сказать, до организации новых выборов будет выполнять обязанности, раз нам не нравится "упоротая просрочка".
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:02
      А у них такая марионетка давно есть.Пан Залужный.
  3. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    +4
    Сегодня, 13:07
    "назвал атаку на резиденцию президента России террористическим актом"
    У нас так то террористические акты регулярно происходят.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 13:47
      Происходят, только ни кто не слышит. Тут хоть услышали, вероятно в том и задумка.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:13
    Песков также добавил, что российские военные знают, как, чем и когда отвечать на террористическую атаку Киева по госрезиденции Путина.

    Дай то Бог, только не задерживайте, "дорога ложка к обеду".
    Протянете, ответите и уже Россию осуждать будут, так что "по горячим следам" и не жалея боеприпасов!
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 13:23
      "дорога ложка к обеду".
      и "месть подается холодной". Наши умеют подать холодной, но и "дорога ложка к обеду" - тоже правильно.
      Как только наши совместят эти два изречения, будет идеально.
  5. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 13:20
    По мне так эта атака, к счастью не приведшая к жертвам, нам на руку.
    Во-первых, выставляет на весь мир истинное лицо Киева. Во-вторых, вызывает неудовольствие и раздражение у Трампа и в других странах.
    В-третьих, позволяет нам жестче проводить свою официальную "переговорную" линию.
    И наконец, позволяет развивать успех на фронте, не заморачиваясь всякими "перемириями".
    1. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      0
      Сегодня, 14:01
      А была ли эта атака? Почему не предоставляется никаких доказательств кроме как на словах? И почему весь мир в них должен верить?
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:21
    Что ж, Индия и Пакистан - тоже молодцы. А вот о том, что США осудили эту атаку, я лично не слушал. Пропустил видимо официальное заявление госдепа...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Дед-дилетант
      Пропустил видимо официальное заявление госдепа...

      Сам Трамп что то промямлил, что можно оценить как осуждение.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 13:38
        Сам Трамп что то промямлил, что можно оценить как осуждение.
        Скажем так, я осуждаю агрессивное поведение США по отношению к Венесуэле. Но никто, почему-то, мое осуждение за официальное не выдает...
        С наступающим!)
      2. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 14:03
        Он в это время вставную челюсть потерял,поэтому и мямлил.
  7. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 13:27
    Как по мне, так пусть уж лучше по госрезиденциям шмаляют чем по городам с населением.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 13:30
    А удары по всему остальному они как-то не осуждали. Простых людей не жалко что ли было?
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 13:52
    Ну...
    Ознакомившись с первоисточниками - заявлениями официальных лиц, перечитав мнения в комментариях... замечу следующее...
    У России теперь развязаны руки.
    Никто сразу "мстить" не будет.
    Мы же все понимаем, что это работа мелких и бритых? И они жду от нас именно такой реакции...
    И я даже могу поверить Его Зеленейшеству, когда он возопил "Это не я!"
    Конечно не ты. Потому, что ты - НИКТО, но тебе за всё отвечать.
    Так вот, я не удивлюсь, если всё продолжится... и т.н. бывш. "украину" (тм) отрежут от Чёрного моря, походу решив "проблему Приднестровья".
    И это я буду считать ЗАКОННЫМ ответом, который не сможет оспорить уже никто.
    Главное, не терять сосредоточенность на достижении поставленных целей.
    И не обращать внимание на визги и хруст под ногами.
    Я удалюсь на какое-то время... по житейским обстоятельствам.
    А всем присутствующим: здравия и ясности мысли!
    Спасибо.
    Береги вас Господь!
  10. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 14:00
    Договорнячокс нарушили? простых солдатиков, 300 одной бомбой - можно....
    А на пустую резиденцию "верховного главнокомандующего" ... . даже думать ни-ни...
    логично.

    чтото когдато 2 БПЛА гдето у кремля упали-рванули, причем 2 чела там по крышам на видео шастали ,ожидали прилета - такой реакции вроде небыло...