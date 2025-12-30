В результате прорыва ВС РФ противник потерял контроль над станцией Святогорск
6160
Российские войска развивают наступление на севере Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения о том, что в результате наступательных действий Вооружённые силы РФ прорвались к северу от Святогорска, выбив противника с территории ключевых станций. Речь идёт о станциях (ОП) Ёлочный и, собственно, Святогорск.
Противник, понеся потери, отступает в городскую застройку.
Расстояние от передовых позиций ВС РФ до границы ДНР с Харьковской областью на этом участке фронта сократилось до 4 км.
Одновременно с этим боевые действия идут на флангах у пгт Яровая, что расположен по соседству со Святогорском.
Давление со стороны армии России на этом участке фронта значительно усилилось после освобождения Северска. Противник пытается удержать Святогорск за собой. При этом любой стороне будет крайне сложно сохранять контроль над городом, если высоты на южном берегу Северского Донца будут оставаться за противником. На данный момент у ВСУ остаётся возможность использования преимущества в высотах, чтобы замедлять продвижение наших ребят. Однако по позициям противника на высотах работает наша авиация, включая беспилотную, что сказывается на его (противника) активности.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация