В результате прорыва ВС РФ противник потерял контроль над станцией Святогорск

Российские войска развивают наступление на севере Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения о том, что в результате наступательных действий Вооружённые силы РФ прорвались к северу от Святогорска, выбив противника с территории ключевых станций. Речь идёт о станциях (ОП) Ёлочный и, собственно, Святогорск.

Противник, понеся потери, отступает в городскую застройку.



Расстояние от передовых позиций ВС РФ до границы ДНР с Харьковской областью на этом участке фронта сократилось до 4 км.



Одновременно с этим боевые действия идут на флангах у пгт Яровая, что расположен по соседству со Святогорском.

Давление со стороны армии России на этом участке фронта значительно усилилось после освобождения Северска. Противник пытается удержать Святогорск за собой. При этом любой стороне будет крайне сложно сохранять контроль над городом, если высоты на южном берегу Северского Донца будут оставаться за противником. На данный момент у ВСУ остаётся возможность использования преимущества в высотах, чтобы замедлять продвижение наших ребят. Однако по позициям противника на высотах работает наша авиация, включая беспилотную, что сказывается на его (противника) активности.