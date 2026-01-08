Требюше – средневековый камнемёт
Осада средневекового замка. Книжная миниатюра из «Манесского кодекса» (ок. 1300 г.), посвященная поэту фон Тростбергу. Слева показана любовная переписка при помощи посланий, привязанных к стрелам арбалета. Справа – примитивный требюше, у которого тяжелым молотом выбивают пусковую чеку. Библиотека Гейдельбергского университета
Вторая книга Паралипоменон, 26:15
Рассказы об оружии Средних веков. После тарана и осадной башни нам просто невозможно избежать рассказа о метательных машинах Древнего мира и Средневековья, которые в те далекие времена заменяли нашим предкам современные пулеметы и пушки. Разница между этими эпохами заключалась в том, что если греки и римляне использовали для своих баллист и катапульт силу скручиваемых жил и волос, то средневековые мастера предпочитали машины, действовавшие силой гравитации, т. е. простейшие рычаги с противовесом, правда, огромных размеров.
Устройство таких машин, получивших во Франции название требюше, было очень простым и представляло собой раму, на которой крепились две деревянные стойки, между которыми на оси проворачивался длинный рычаг. На одном его конце помещали массивный груз, имевший вид деревянного ларя, набитого камнями, а на другом — большую пращу из канатов. С помощью лебедок (которые на очень больших машинах имели вид «беличьего колеса») рычаг с пращой опускали, закладывали в нее камень, после замок рычага освобождался, груз-противовес резко подбрасывал рычаг, а камень вылетал из пращи, чтобы поразить цель.
На очень больших машинах груз вниз дополнительно оттягивали несколько человек, что помогало преодолевать инерцию движения в самом его начале и увеличивало дальность их действия. Кроме гравитационных применялись также пружинные требюше на плоских кованых металлических рессорах, а также скорпионы — машины для метания стрел. Скорпион очень легко можно было сделать прямо на месте, достаточно было иметь самую простую лебедку, а все остальные части рамы вырубались в лесу. Главной ее частью являлась пластина из сырого дерева, которую оттягивали с помощью лебедки, а потом отпускали, из-за чего она резко ударяла по древку стрелы или копья, вставлявшихся в специальную прорезь поворотной рамы. Такое орудие можно было наводить очень точно, да и убойная сила тяжелого копья или стрелы была весьма велика.
Боевые возможности этих машин известны по дошедшим до нас историческим описаниям: дальность их действия составляла от 50 до 250 м и более, но вот скорострельность, а главное, точность стрельбы были крайне незначительны, из-за чего машины типа требюше вели в основном «огонь по площадям». Малую меткость старались компенсировать разнообразием снарядов. Так, кроме отесанных или неотесанных камней на головы осажденных обрушивали зажигательные сосуды со смолой и серой — керамические, стеклянные или в виде бочонков из дерева. Бросали также бочки с нечистотами и собиравшуюся по всей округе падаль, которой к тому же давали еще и полежать на солнцепеке (обычно этим занимались воины в виде наказания), и даже отрубленными головами (ради психологического эффекта!), чтобы напугать людей, осажденных в замке или крепости. Стреляли и живыми людьми – главным образом пойманными шпионами, чтобы другим неповадно было заниматься этим делом!
Византийцы применяли для своих зажигательных снарядов знаменитый «греческий огонь» и нефть, а то, что на некоторых метательных снарядах были обнаружены следы ртути, позволяет предполагать, что еще до изобретения пороха в Европе был известен фульминат ртути, обладавший взрывчатыми свойствами.
Средневековая метательная машина, действовавшая силой тяжести – требюше. Иллюстрация из сочинения Ганса Тальхоффера (1420–1490), 1459 года, с рисунками Мишеля Ротвайлера. Интересен подъемный механизм этой машины, представлявший собой два «беличьих колеса». Находившиеся в них люди просто переступали ногами у них внутри, они проворачивались и канатом оттягивали метальный рычаг вниз. Королевская библиотека Дании, Копенгаген
В целом боевая ценность таких машин была, конечно, невелика, но следует учитывать, когда, как и против кого они применялись. В эпоху, когда даже простейшие механизмы казались чем-то необыкновенным, один внешний вид этих махин, которые устанавливались против осажденных, вызывал у них душевный трепет и заставлял сдаваться, не дожидаясь применения этих самых «адских машин». Тем не менее случалось, что замки и крепости довольно успешно сопротивлялись всем этим махинам, правда лишь до тех пор... пока не появилось огнестрельное оружие.
Интересно, что интерес к машинам, подобным требюше, сохраняется по сей день. Их строят владельцы самых разных средневековых замков, чтобы привлечь туристов не только самим строением, но и дать им возможности пострелять из такой вот средневековой машины.
Вот, например, как выглядит требюше Уорикского замка. На сегодня он самый большой в мире и используется практически ежедневно!
А вот в замке Кастельно (во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель департамента Дордонь) на одном из бастионов установлено аж целых три такие машины, и все они действующие!
Ну а теперь давайте займемся изготовлением модели такой метательной машины, как требюше, причем сделать ее можно как в очень простом, так и в несколько более сложном вариантах. Для работы нам понадобятся десять листов бумаги для ксерокса, клей ПВА, одна одноразовая пластмассовая чайная ложечка и обыкновенный круглый ни разу не использовавшийся карандаш, а также моток суровых ниток. Причем для работы нам не понадобятся даже чертежи! Вся прелесть этой самоделки заключается в том, что изготовить её можно, просто глядя на нашу фотографию.
Примитивная метательная машина с ручным приводом...
На ней изображен так называемый мангонель или «тяговый требюше» – очень простое, но довольно эффективное по тем временам орудие. В действие он приводился командой из нескольких десятков человек, которые держались за веревки, привязанные к короткой части рычага, в то время как на длинном конце крепилась веревочная или кожаная праща. В нее закладывался камень, после чего все люди из команды по сигналу быстро бежали назад, а рычаг, соответственно, шел вперед и выбрасывал камень. К достоинствам такой «машины» следует отнести ее чрезвычайную простоту, высокую скорострельность, а еще возможность использовать совершенно необученный персонал. С другой стороны, стрелять из нее можно было только лишь в одну сторону.
Самое интересное, что такие машины действительно существовали и активно использовались в Средние века. Более того, их изображения неоднократно попадали на страницы средневековых манускриптов.
Мангонель в действии. Миниатюра из мадридской рукописи Скилицы, ок. 1100-1299 гг. Библиотека Конгресса США, Вашингтон
Сначала мы скатываем на карандаше «бревна» из бумаги, которые должны быть ровными и плотными, и хорошенько промазываем их клеем ПВА. Торцы их заклеиваем квадратиками из бумаги, а когда клей высохнет – обрезаем по краю излишек бумаги ножницами. Три бревна укладываем друг на друга так, чтобы получился треугольник, концы которого расходятся в форме латинской буквы V – как на нашем фото. Треугольников таких у вас должно быть два. А когда они у вас будут, вам нужно будет соединить их тремя другими «бревнышками», опять-таки так, как вы видите на нашей фотографии, причем соединение будет прочнее, если использовать клей. Для большей прочности соединения бревен рамы можно обмотать суровыми нитками (как будто бы это веревки!) и опять же промазать их клеем. Последнее «бревно» мы используем для изготовления рычага. Вставляем в его торец ручку ложки до упора, и… все!
Теперь нам остается приложить этот рычаг с ложкой к одному из поперечных бревнышек так, чтобы с одной стороны было восемь частей, а с другой – две части, и прикрутить его к нему нитками слева и справа, но не туго. Рычаг на оси между стойками должен свободно вращаться! К короткому его концу нужно привязать (и приклеить!) две нитки, имитирующие канаты, и все – наша самоделка готова! Причем вы можете её покрасить в желтый цвет, чтобы она совсем-совсем была похожа на сделанную из свежеструганных бревен.
Такие машины, действовавшие живой силой, применяли самураи в Японии, монголы Чингис-хана, Батыя, и воины Тамерлана. Вместо груза к короткому рычагу привязывались канаты, которые по команде тянули люди, иногда в количестве до ста и более человек!
А теперь давайте посмотрим на модель из деревянных деталей – все тех же самых палочек-мешалочек для кофе. Все основные детали рамы, на которой должен устанавливаться рычаг для пращи, показаны на нашем фото. Поскольку палочки имеют разную ширину, размеры рамы приводить смысла не имеет. Нужно лишь увеличить это изображение так, чтобы ширина «досок» соответствовала бы тем «мешалкам», что есть у вас, то есть 5-6 мм, а все остальные размеры выставятся автоматически.
Детали рамы требюше. Фотография автора
На этой фотографии показана модель в процессе работы над ней. Все детали рамы склеены между собой, рычаг с отверстиями для двух осей и «ящик» для балласта подготовлены для сборки. Причем в балластный ящик уже заложен груз – несколько гаек, но можно заменить их и кучками свинца, и даже рыболовными грузилами! Фотография автора
Сделать две половинки рамы очень просто: палочки накладываются на рисунок и склеиваются клеем ПВА в местах их соприкосновения друг с другом. Но такая рама будет слишком тонкой и непрочной! Поэтому на нее, как на основу, наклеиваются дополнительные «доски» с лицевой и с обратной стороны так, чтобы получился пакет из трех слоев палочек-мешалочек. Все, что у вас на раме будет лишнего, проще всего отстричь кусачками для моделирования. Это, пожалуй, в данном случае будет ваш самый главный рабочий инструмент! По этой же схеме делаются и все остальные детали, а вот рычаг это… старая засохшая кисточка! Разумеется – с поверхностью, обработанной наждачной бумагой.
Устройство механизма требюше. Рукоятки вращения барабана – белого цвета. Пружина блокиратора храповика сделана из палочки-мешалочки для кофе. К ней приклеена поперечная рукоятка, чтобы ее приподнимать для большего удобства сматывания троса на барабан. Фотография автора
Механизм, позволяющий опускать рычаг требюше для заряжания, по своему устройству аналогичен подъемному механизму осадной башни. Это барабан, который вращается при помощи крестообразных рукояток на общей оси. Предусмотрен храповик, позволяющий ему крутиться только в одну сторону. Спуск и того проще: это Г-образная скобка на «веревке», намотанная на барабан, и пластмассовая «петля» на спусковом рычаге. В реальности все это было устроено немного по-другому, но зачем делать сложно, когда можно сделать просто, а внешний вид самоделки от этого ничуть не пострадает? Устройство пращи понятно из фотографии.
Снарядами к нашей метательной машине могут быть шарики, скатанные из туалетной бумаги, пропитанной клеем ПВА, и покрашенные акриловой краской в серый «каменный» цвет.
Готовая модель требюше. Фотография автора
Нужно только учитывать, что данная модель сильно подпрыгивает при стрельбе, поэтому желательно прочно прикрепить ее к какому-нибудь прочному и тяжелому подиуму «заросшему травой».
