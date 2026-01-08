Требюше – средневековый камнемёт

Устройство механизма требюше. Рукоятки вращения барабана – белого цвета. Пружина блокиратора храповика сделана из палочки-мешалочки для кофе. К ней приклеена поперечная рукоятка, чтобы ее приподнимать для большего удобства сматывания троса на барабан. Фотография автора

На этой фотографии показана модель в процессе работы над ней. Все детали рамы склеены между собой, рычаг с отверстиями для двух осей и «ящик» для балласта подготовлены для сборки. Причем в балластный ящик уже заложен груз – несколько гаек, но можно заменить их и кучками свинца, и даже рыболовными грузилами! Фотография автора

А вот в замке Кастельно (во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель департамента Дордонь) на одном из бастионов установлено аж целых три такие машины, и все они действующие!

Вот, например, как выглядит требюше Уорикского замка. На сегодня он самый большой в мире и используется практически ежедневно!

Средневековая метательная машина, действовавшая силой тяжести – требюше. Иллюстрация из сочинения Ганса Тальхоффера (1420–1490), 1459 года, с рисунками Мишеля Ротвайлера. Интересен подъемный механизм этой машины, представлявший собой два «беличьих колеса». Находившиеся в них люди просто переступали ногами у них внутри, они проворачивались и канатом оттягивали метальный рычаг вниз. Королевская библиотека Дании, Копенгаген

«И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен.» Вторая книга Паралипоменон, 26:15

Осада средневекового замка. Книжная миниатюра из «Манесского кодекса» (ок. 1300 г.), посвященная поэту фон Тростбергу. Слева показана любовная переписка при помощи посланий, привязанных к стрелам арбалета. Справа – примитивный требюше, у которого тяжелым молотом выбивают пусковую чеку. Библиотека Гейдельбергского университета

