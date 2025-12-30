После угроз Трампа Москва призвала воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе.
Москва, в свою очередь, намерена продолжать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и считает, что прежде всего необходимо вести конструктивный диалог с Ираном.
Ранее Трамп пригрозил Ирану новыми авиаударами в случае возобновления Тегераном своей ядерной программы. Американский президент заявил, что Ирану грозят «серьезные последствия», однако при этом он также выразил готовность к переговорам с Тегераном и призвал власти Исламской республики заключить соглашение. По словам Трампа, Иран, возможно, «ведет себя плохо», однако это еще не окончательно подтверждено.
Трамп также пообещал поддержать возможные израильские атаки на Иран, чтобы лишить Тегеран возможности «снова набрать силу». В то же время израильский политик Бенни Ганц заявил, что, вероятнее всего, военные действия против Ирана могут начаться очень скоро. Как утверждает американская пресса, в ходе недавней встречи с Трампом израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал Вашингтон разрешить ЦАХАЛ возобновить атаки на ракетные объекты Ирана. Трамп, в свою очередь, потребовал изменить израильскую политику на Западном берегу реки Иордан, что является критически важным фактором для восстановления отношений Тель-Авива с Европой и, возможно, расширения Авраамовых соглашений.
