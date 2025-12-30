Депутат Госдумы рассказал, когда в РФ начнут получать зарплату в цифровых рублях
12 российских банков имеют статус системно значимых. Именно они первыми начнут осуществлять операции с цифровым рублем.
Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Депутат Госдумы рассказал также, когда в РФ начнут получать зарплату в цифровых рублях. Предполагается, что это произойдет с 1 сентября следующего года – одновременно с началом осуществления операций с данным активом системно значимыми банками. При этом каждый гражданин решает сам, хочет ли он получать свою заработную плату в цифровых рублях или предпочтет другую форму оплаты труда.
Аксаков особо подчеркнул:
Это добровольное решение.
Также с такой формой денежных средств начнут работать предприятия торговли и сферы услуг с годовым оборотом от 120 миллионов рублей.
А еще через год, с 1 сентября 2027 года, как утверждает Аксаков, от всех финансовых учреждений и предприятий, реализующих услуги и розничные товары на сумму 30 миллионов рублей в год и более, станут требовать использовать в своей деятельности цифровой рубль. При этом все универсальные банки должны будут обслуживать операции с такими активами.
И к 1 сентября абсолютно все банковские учреждения России начнут в обязательном порядке использовать в своей деятельности цифровые рубли. А для предприятий торговли и сферы услуг порог по обороту снизится до пяти миллионов рублей в год.
