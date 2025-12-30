Украинские медиа: Россия может пойти на особый военный ответ за атаку на Валдае

9 420 41
Украинские медиа: Россия может пойти на особый военный ответ за атаку на Валдае

Украинские медиа всё активнее обсуждают тему о том, каким может оказаться российский ответ на попытку атаковать дронами резиденцию российского президента на Валдае. Как уже сообщало «Военное обозрение», Зеленский такую атаку отрицает, при всём при этом целый ряд иностранных лидеров и представителей МИД уже выступили с решительным её (атаки) осуждением. Например, это власти Индии, Пакистана, ОАЭ, Казахстана, Никарагуа, Узбекистана и других стран. В Абу-Даби, Нью-Дели и Исламабаде атаку БПЛА назвали гнусной и ведущей к серьёзной эскалации.

На Украине тем временем обсуждают слова Сергея Лаврова о том, что ответ России на попытку ударить по резиденции главы государства в Новгородской области обязательно последует.



Одна из высказываемых версий состоит в том, что это может быть прямой военный ответ – причём такой, которого ранее Россия ещё не делала. В качестве примера рассматривается возможный удар БРСД «Орешник» с реальной боевой частью. Напомним, что ракета этого комплекса Вооружёнными силами России до настоящего момента применялась один раз – при ударе по днепропетровскому «Южмашу». Но тогда это была, скорее, демонстрация возможностей, так как ракета на цель была направлена без боевой части.

При учёте того, что у Украины физически нет средств для перехвата такого рода средства огневого поражения, любой объект, который российское военно-политическое руководство обозначит в качестве цели, в результате удара превратится в руины. Украинские прогнозисты считают, что Россия может применить «Орешник» в отношении Одесского морского порта, чтобы свести к нулю возможности разгрузки судов, прибывающих из-за рубежа. «Альтернативный» вариант – удар «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве.

Второй вариант сопряжён с обсуждением такой темы: не являются ли записки Дмитрия Медведева о том, что 2026 год станет для Зеленского последним, косвенным подтверждением того, что «бить собираются именно по Зеленскому». Правда, там же, в украинских медиа, тут же вспоминают, что Владимир Путин давал израильскому премьеру Нафтали Беннету в 2022 году «обещание не трогать Зеленского». Однако на тот момент и таких атак, как провели украинские войска и спецслужбы, в отношении России не было. Теперь, что очевидно, другие времена. Особенно если учесть, что прилетало уже и по самому Кремлю. Дело было в 2023 году.

Пока ясно одно. Если ответ и будет, то вряд ли он станет «мгновенным». Время идёт, ситуация пока обсуждается. Возможно, это очередной вариант выжидательной позиции, способной завершиться принятием такого решения, которое может кардинально изменить сам ход украинского вооружённого конфликта. Скептики считают, что никакого «грандиозного» ответа от России ждать не следует, а если он и последует, то на дипломатическом треке, где может появиться больше стран, отталкивающихся при обсуждении этого конфликта именно от российской позиции - с вытекающими в плане рамок мирного договора. В пример приводятся слова Трампа о том, что атака по «резиденции президента – это уж слишком».
41 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 14:56
    На войне попытка уничтожения "верхнего" руководства врага - норма. "Вна украина" находится именно на войне. На СВО, где находится "верхнее руководство" России - применяются другие алгоритмы борьбы с руководством врага...
    1. Arzt Звание
      Arzt
      +1
      Сегодня, 15:02
      На войне попытка уничтожения "верхнего" руководства врага - норма. "Вна украина" находится именно на войне. На СВО, где находится "верхнее руководство" Россия - применяются другие алгоритмы борьбы с врагом...

      Да нет тут никаких алгоритмов. И договоренностей тоже нет, скорее всего. Просто не можем достать. request
      Кто-то там что-то сказал Нетаньяхе... Смешно. wassat

      Допустим Президенты. Ну а с высшими офицерами что? Почему они лупят, а мы нет?
      Потому, что там защита звеньев управления по стандартам НАТО. Никто в украинском Генштабе не ездит на работу на личном авто, и не оставляет этот авто у подъезда обычного дома. negative

      P.S. Хотя Вы наверное это и имеете ввиду... плюс.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        +1
        Сегодня, 15:10
        Уважаемый Arzt (....)!
        "Не мочь" достать и "не хотеть" достать - разные смыслы.
        Война или СВО - так же разные смыслы.
        Но любые смыслы подразумевают осмысленные действия.
        "Валили" и президентов - Кеннеди; "вальнули" и Коновальца... и так далее... Абсолютной защиты - нет. Был бы приказ...
        1. Arzt Звание
          Arzt
          +2
          Сегодня, 15:22
          Уважаемый Arzt (....)!
          "Не мочь" достать и "не хотеть" достать - разные смыслы.
          Война или СВО - так же разные смыслы.
          Но любые смыслы подразумевают осмысленные действия.
          "Валили" и президентов - Кеннеди; "вальнули" и Коновальца... и так далее... Абсолютной защиты - нет. Был бы приказ...

          Я к тому, что в Штатах существует специальная служба: Pentagon Force Protection Agency - Агентство по охране вооруженных сил Пентагона. Девиз: "Protecting Those Who Protect Our Nation" - «Защищая тех, кто защищает нашу страну».

          У нас с этим делом исторически сложно по ряду причин... wink
          1. Лимон Звание
            Лимон
            +2
            Сегодня, 15:28
            Да да у нас очень сложно.)))Это ведь у нас президентов и их соратников ,,валят,,это ведь у нас действующим лидерам ,,лопухи,,отстреливают??)))
            1. Arzt Звание
              Arzt
              0
              Сегодня, 15:32
              Да да у нас очень сложно.)))Это ведь у нас президентов и их соратников ,,валят,,это ведь у нас действующим лидерам ,,лопухи,,отстреливают??)))

              Я про военных. Можете представить себе наличие у нас подобной службы, с прямым подчинением, например Командующему Объединённой группировкой российских войск в 2023 году? laughing

              У нас другая система, она в Гражданскую сложилась, когда военспецы командовали. wink
          2. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            +3
            Сегодня, 15:41
            Уважаемый Arzt (....)!

            Да, найти объяснения можно на все случаи... И эти объяснения нет смысла оспаривать. Но вот как объяснить миллионам российских граждан тот факт, что по принимающим решения на проведения актов террора внутри России, от которых гибнут не начальнки, а простые обыватели - не применяются никакие средства физического воздействия..!?.. ЛЮБОЙ гражданин России столь же значим для страны, как и президент страны. Поэтому все заявления о том, что после удара по резиденции будет "грозный ответ" - выглядит... так себе.... Почему же про такой ответ не заявляли после гибели людей в своих квартирах после ударов по домам, где они живут, беспилотниками самолётного типа...??
            1. Arzt Звание
              Arzt
              0
              Сегодня, 15:53
              Arzt (....)! Да, найти объяснения можно на все случаи... И эти объяснения нет смысла оспаривать. Но вот как объяснить миллионам российских граждан тот факт, что по принимающим решения на проведения актов террора внутри России, от которых гибнут не начальнки, а простые обыватели - не применяются никакие средства физического воздействия..!?.. ЛЮБОЙ гражданин России столь же значим для страны, как и президент страны. Поэтому все заявления о том, что после удара по резиденции будет "грозный ответ" - выглядит... так себе.... Почему же про такой ответ не заявляли посли гибели людей в своих квартирах после ударов по домам, где они живут, беспилотниками самолётного типа...??

              Нет никаких терактов. Надо просто называть вещи своими именами, тогда не будет непоняток. bully

              1. Россия находится в самом крупном вооруженном конфликте за все время, начиная со Второй мировой войны.
              2. Нашим противником является весь Запад.
              3. Боевые действия ведутся во всех сферах, от подводной, до космоса, включая информационное противодействие и диверсионно-разведывательная деятельность в глубине территории.
              4. Применяется весь спектр вооружения, кроме ОМП.
              5. БОльшая часть экономики перестроена на военные рельсы.
              6. И т.д. и т.п.

              То, что все это называется Спецоперацией, можно (теоретически) объяснить юридическими аспектами объявления военного положения, ну и возможно, особенностями мышления нашего Руководства, где превалируют выходцы из спецслужб.

              Там и 3-я Мировая может быть объявлена спецоперацией. wink
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Arzt
        Просто не можем достать.

        Сколько раз клоун на передовую приезжал понты показать. sad
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: guest
          Сколько раз клоун на передовую приезжал понты показать.

          В нейросетях он может даже на Луне сфотографироваться. laughing
      3. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 16:25
        Я думаю все просто... Нет решения потому что нет воли . А воли нет потому что крепко держат за одно место... Каким образом не знаю , вариантов может быть несколько . Но то что это так уже давно очевидно . И по тому как ведётся война , потому как живы все мосты через Днепр , не уничтожаются главные логистические пути , и т.д.. Все то что позволяет беспроблемно вести украм войну, это все деньги и власть. Это все звенья одной цепи, сложить с голове из не трудно. Никто не думает т победе , о людях , об огромной стране которая их выбрала .
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 14:57
    Вообщем понятно,все строят из себя,Настродамусов hi ,Вангелий и прочих Мессингов.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:10
      . Скептики считают, что никакого «грандиозного» ответа от России ждать не следует, а если он и последует, то на дипломатическом треке

      Так примерно всё и будет. Ну или "вырубят" какую нибудь подстанцию под куевым и назовут это ударом возмездия.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        -1
        Сегодня, 15:31
        Мечтать(мриять) не вредно.))) Главное шаравар сменных побольше и марку выпустить ,,ничего не будет,,)))
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +4
      Сегодня, 15:13
      В дыму земля и небо
      И пули у виска
      Попив чайку пошли на штурм
      Диванные войска
      1. Дмитрий рабочий
        Дмитрий рабочий
        +2
        Сегодня, 15:29
        Десять плюсов. За четверостишие.
    3. Волхов М3 Звание
      Волхов М3
      0
      Сегодня, 16:35
      Согласен. А на самом деле Шариковы ещё в бинтах.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:58
    ❝ Россия может применить «Орешник» в отношении Одесского морского порта, чтобы свести к нулю возможности разгрузки судов, прибывающих из-за рубежа. «Альтернативный» вариант – удар «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве ❞ —

    — Результативнее будет по порту ...
    (Я так думаю)
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +5
      Сегодня, 15:03
      Через Одессу чуть ли не половина топлива и оружия идет. Там куча англичан шарится.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 15:17
        Totor5 hi,
        именно так. На сам город, русский город, с его грандиозной историей, украинцам наплевать. Они им пользуются, как "неумный человек со стеклянным... инструментом, который он вот-вот разобьёт".
        Для них самое главное ПОРТ.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 16:20
        Цитата: Totor5
        Через Одессу чуть ли не половина топлива и оружия идет. Там куча англичан шарится.

        Бритты Очаков облюбовали.
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      Сегодня, 15:48
      — Результативнее будет по порту ...
      (Я так думаю)
      Возможно. Только там портовые сооружения тянутся на многие километры. Фактически там три портовых города. Для полного разрушения необходимо сразу несколько ударов Орешниками.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 14:58
    ПОрты, пОрты нужно поражать, вдоль всего побережья!
  5. Silver99 Звание
    Silver99
    +10
    Сегодня, 14:59
    Грандиозного ответа думаю не стоит ожидать, зеленского не уничтожат, банковую не тронут, одесский порт под ноль вряд ли....... все больше сведется к информационному треску в СМИ и наборе очков в переговорном вопросе с США показать Дони что такое Украина с ее договоренностями, возможно будут атакованы очередные электростанции и ТЭЦ.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:14
      Короче опять "чижика сожрут". sad
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:59
    Россия может применить «Орешник» в отношении Одесского морского порта, чтобы свести к нулю возможности разгрузки судов
    Надо клоуна свести к нулю в первую очередь!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 15:14
      Надо клоуна свести к нулю в первую очередь!

      А смысл ? Цирк то останется. Да и клоун там по сути роли не играет.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Schneeberg
      Надо клоуна свести к нулю в первую очередь!

      Подумайте, от нас именно этого и ждут. Убрать Зе нашими руками и сделать из него икону на Западе. Нам он живой нужен, в Лефортово ему давно нары греют.
      1. Хвосттрубой Звание
        Хвосттрубой
        0
        Сегодня, 15:32
        Ой, батюшки! Икону... Помните Навального? И чё, как икона-то? Его уже забыли давно! А также Литвтненко, Старовойтову, Немцова. Не говоря уж о террористах Дудаеве, Басаеве, Масхадове и т.д. и т.п. Не надоело глупости-то молоть?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 16:31
          Ой, батюшки! Икону... Помните Навального? И чё, как икона-то? Его уже забыли давно! А также Литвтненко, Старовойтову, Немцова

          Не скажите, клоун даже самому Трампу посмел перечить. А из перечисленных вами в России не все знали.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 16:08
        Цитата: Canecat
        сделать из него икону на Западе.

        После коррупционного скандала (который вполне может быть продолжен в ещё большем масштабе) ореол святости у этого прозападного "угодника" сильно потускнел, всеобщей скорби не будет. Но и замена другими персонажами, типа Буданова или Залужного, ничего не изменит. Нужна не смена президента, а смена политического курса, а в нынешней обстановке в 404 пока не просматривается такая перспектива. Пока что, реально можно рассматривать только военное поражение киевского режима и принуждение к миру на условиях РФ.

        Моё сугубо личное мнение, не претендующее быть единственно правильным.
    3. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +2
      Сегодня, 15:22
      ну, поставят другого клоуна - какая разница?
  7. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    Сегодня, 15:05
    Цитата: Schneeberg
    Россия может применить «Орешник» в отношении Одесского морского порта, чтобы свести к нулю возможности разгрузки судов
    Надо клоуна свести к нулю в первую очередь!

    При посещении порта.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:17
      Цитата: Щирый прапор
      При посещении порта.

      Нет, другого места, как говорил когда то кое кто и там замочим. laughing
  8. mrVladG Звание
    mrVladG
    -1
    Сегодня, 15:14
    Россия может применить «Орешник»


    Ракета оснащена разделяющейся головной частью индивидуального наведения.
    Ракету относят к тому же типу, к которому относилась советская РСД-10 «Пионер» и должна была относиться перспективная РС-26 «Рубеж».
    Боевая часть состоит из 6 боеголовок с ЯБЧ. Примерная мощность головок по 300-350 кт.
  9. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 15:15
    Полагаю,самой болезненной "местью" для Зели будет вхождение Одессы и области с Николаевым в Южный федеральный округ РФ.....а по нему бить бесполезно--его и так свои грохнут за это.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 15:53
      Цитата: HAM
      Полагаю,самой болезненной "местью" для Зели будет вхождение Одессы и области с Николаевым в Южный федеральный округ РФ.....а по нему бить бесполезно--его и так свои грохнут за это.

      Запад хотел развалить Союз, сделать придатком, а получает капиталистическую Россию, которая его методами будет делать деньги ! Заберёт порты у Окраины и будет за деньги перевозить грузы, если будет что возить с Окраины в будущем !
      P.S. Насчёт делать деньги их методами - Трамп же обиделся что их кампании вытолкали из Венисуэлы и теперь кричит что у них забрали нефть...
  10. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +2
    Сегодня, 15:26
    Лично я даже рад, что сине-жёлто-вилочные попытались ударить по Валдаю. Может быть, хоть теперь, "наше" полит.руководство откажется от показного чистоплюйства и прикажет завалить Нюх-Нюха и его кодлу. Все эти бредни, что их достать нельзя - от лукавого. Например, по "верховной раде" за всё время ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ бить! И не надо тут "Орешником" грозить, туда даже "Кинжал" и близко не подлетал! Короче, посмотрим что там дальше...
    1. Oldi Звание
      Oldi
      -2
      Сегодня, 15:58
      "Может быть, хоть теперь, "наше" полит.руководство откажется от показного чистоплюйства и прикажет завалить Нюх-Нюха и его кодлу." - а вот для этого маловато). Если бы по Барвихе врезали, тогда да!
    2. ergh081 Звание
      ergh081
      0
      Сегодня, 16:31
      НЕ будет ничего того, на что Вы надеялись. Пока лично ему в форточку не прилетит, Путин не перекрестится, и это понятно - он Нормальный русский. Проблема в том, что они (Запад) ВЕКАМИ хотят нас уничтожить, расчленить и сделать рабами. Мы же, почему-то даже не думаем о том, чтобы уничтожить вечного врага, всё время есть большое желание замириться. Они убивают нас (гражданских и военных) своим оружием, разрушают нашу инфраструктуру. Сейчас есть возможность в хлам разнести эту долбаную т.н. цивилизацию, и хотя бы на сто лет дать возможность развиваться России без войны. Думаю, если накрыть жестью часть запада в Европе, то и полосато-матрасные задрищут на 100%
  11. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 15:42
    Честно сказать вариантов не так много для достойного ответа. Валить гниду? Бестолково и даже вредно по ряду причин. Массивный удар по 404? Не котируется, т.к. это должно происходить рутинно, война идёт, а не в ответ, как часто власти говорят. Думаю оптимальна комбинация: сокрушительный удар по порту и инфраструктуре в Одессе, уничтожать всё и вся имеющее к нему отношение. Такой же удар по Банковой. Вынос остатков энергосистемы и изоляция генерирующих мощностей (АЭС) от передающих. Ну и стратегическое решение о разделе по линии Днепра включая Одессу - да сложно, но придётся, т.к. в ином случае останется мощнейшая мина нашим потомкам по любому.