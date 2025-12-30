Украинские медиа: Россия может пойти на особый военный ответ за атаку на Валдае
Украинские медиа всё активнее обсуждают тему о том, каким может оказаться российский ответ на попытку атаковать дронами резиденцию российского президента на Валдае. Как уже сообщало «Военное обозрение», Зеленский такую атаку отрицает, при всём при этом целый ряд иностранных лидеров и представителей МИД уже выступили с решительным её (атаки) осуждением. Например, это власти Индии, Пакистана, ОАЭ, Казахстана, Никарагуа, Узбекистана и других стран. В Абу-Даби, Нью-Дели и Исламабаде атаку БПЛА назвали гнусной и ведущей к серьёзной эскалации.
На Украине тем временем обсуждают слова Сергея Лаврова о том, что ответ России на попытку ударить по резиденции главы государства в Новгородской области обязательно последует.
Одна из высказываемых версий состоит в том, что это может быть прямой военный ответ – причём такой, которого ранее Россия ещё не делала. В качестве примера рассматривается возможный удар БРСД «Орешник» с реальной боевой частью. Напомним, что ракета этого комплекса Вооружёнными силами России до настоящего момента применялась один раз – при ударе по днепропетровскому «Южмашу». Но тогда это была, скорее, демонстрация возможностей, так как ракета на цель была направлена без боевой части.
При учёте того, что у Украины физически нет средств для перехвата такого рода средства огневого поражения, любой объект, который российское военно-политическое руководство обозначит в качестве цели, в результате удара превратится в руины. Украинские прогнозисты считают, что Россия может применить «Орешник» в отношении Одесского морского порта, чтобы свести к нулю возможности разгрузки судов, прибывающих из-за рубежа. «Альтернативный» вариант – удар «Орешником» по правительственному кварталу в Киеве.
Второй вариант сопряжён с обсуждением такой темы: не являются ли записки Дмитрия Медведева о том, что 2026 год станет для Зеленского последним, косвенным подтверждением того, что «бить собираются именно по Зеленскому». Правда, там же, в украинских медиа, тут же вспоминают, что Владимир Путин давал израильскому премьеру Нафтали Беннету в 2022 году «обещание не трогать Зеленского». Однако на тот момент и таких атак, как провели украинские войска и спецслужбы, в отношении России не было. Теперь, что очевидно, другие времена. Особенно если учесть, что прилетало уже и по самому Кремлю. Дело было в 2023 году.
Пока ясно одно. Если ответ и будет, то вряд ли он станет «мгновенным». Время идёт, ситуация пока обсуждается. Возможно, это очередной вариант выжидательной позиции, способной завершиться принятием такого решения, которое может кардинально изменить сам ход украинского вооружённого конфликта. Скептики считают, что никакого «грандиозного» ответа от России ждать не следует, а если он и последует, то на дипломатическом треке, где может появиться больше стран, отталкивающихся при обсуждении этого конфликта именно от российской позиции - с вытекающими в плане рамок мирного договора. В пример приводятся слова Трампа о том, что атака по «резиденции президента – это уж слишком».
Информация