ВС РФ освободили село Богуславка к югу от Купянска в Харьковской области

Несмотря на то, что на Купянском направлении сохраняется напряженная обстановка, подразделения армии России не только продолжают удерживать позиции в городе, но и продвигаются на левом берегу реки Оскол. На исходе уходящего года ВС РФ освободили село Богуславка, расположенное к югу от Купянска.

Задуманный противником «блицкриг» явно не удался. Ситуация на этом участке фронта постепенно стабилизируется: ВСУ вытесняются из Купянска и одновременно уничтожается украинская группировка на левом берегу Оскола. В настоящее время точная конфигурация ЛБС в Купянске до конца не понятна даже людям на местах, однако можно уверенно утверждать, что наши штурмовые группы удерживают северную, восточную и центральную части города. Таким образом, переброска украинским командованием элитных подразделений ВСУ и подкреплений с других участков фронта себя не оправдала. Очередное контрнаступление противника было остановлено нашими бойцами, и ВСУ увязли в городских боях.





Как заявил президенту России Владимиру Путину командующий «западной» группировкой ВС РФ генерал-полковник Кузовлев, ранее докладывавший о полном освобождении Купянска, группировка противника на этом участке будет уничтожена в январе-феврале наступающего года. Глава государства поручил решительно пресекать попытки ВСУ прорваться к Купянску.

Таким образом, можно отметить, что, хотя украинское контрнаступление под Купянском и не увенчалось успехом, однако оно несколько сдвинуло планы ВС РФ. Теперь срок ликвидации Заоскольской группировки ВСУ сдвинулся на февраль наступающего года. Причем за последнее время ее численный состав серьезно сократился – с 3,5 до 2,5 тысяч человек.
    Получается этот командующий кузовлев пошутил что ли или был сам в полном неведении о ситуации в Купянске ?. После такого надо в шею гнать таких командующих, а присваивать им звание героя России.