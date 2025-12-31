Новые образцы вооружения и техники в Спецоперации в 2025 году
ТОС-3 «Дракон» на одном из публичных мероприятий. Фото Минобороны РФ
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские вооружённые силы используют широкий круг вооружения и военной техники различных классов. Некоторые из этих образцов были созданы недавно и впервые попали в зону боевых действий в уходящем 2025 году. Всего за несколько месяцев эксплуатации и боевого применения эти изделия успели подтвердить характеристики и продемонстрировать свой потенциал.
Для сухопутных подразделений
Ведущую роль в Спецоперации играют сухопутные войска. Кроме того, «на земле» работают инженерные части, подразделения РХБЗ, морской пехоты и т.д. Все они используют бронированные машины, автомобильную технику и иную материальную часть. В 2025 г. на фронт впервые попало несколько современных и перспективных образцов такой техники.
В июле стало известно, что на базе одной из частей РХБЗ начата опытная эксплуатация новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-3 «Дракон». Ранее это изделие проходило проверки только на полигоне, а теперь получило возможность показать себя в реальном бою. Сообщалось о демонстрации положительных результатов — по основным возможностям и характеристикам новый «Дракон» не уступает существующим системам ТОС-1А и ТОС-2.
В 2025 г. не было других громких «премьер» в области бронетехники. Однако развитие этого направления продолжалось. В первую очередь, оно выражалось в совершенствовании средств дополнительной защиты. В этом году появились и распространились новые конфигурации экранов и других защитных элементов, призванных останавливать атакующие БПЛА.
Помимо бронетехники армии требуются различные автомобили для перевозки личного состава и грузов. В 2025 г. существующий автопарк пополнился новыми вездеходами «Улан». Эти машины отличаются простотой производства и эксплуатации, но при этом имеют достаточно высокие характеристики подвижности и проходимости. Они используются в качестве лёгкого многоцелевого транспорта в ближнем тылу и, в некоторых ситуациях, на передовой.
Вездеход «Улан» в зоне проведения Спецоперации. Фото Telegram / «Уголок Ситха»
Осенью стало известно, что в ближайшее время в армию поступит первая партия вездеходов «Пластун-ТТМ». Успела ли промышленность выполнить такие планы и передать технику до конца года, неизвестно. Однако перенос поставки на новый 2026 г. не должен иметь значительных негативных последствий.
Авиационные средства поражения
Российская боевая авиация применяет по объектам противника широкий круг средств поражения. В 2025 г. вражеские цели впервые попали под удар новых изделий. С помощью такого оружия удалось повысить боевой радиус и другие важные показатели ударных самолётов.
В марте появились первые сообщения о появлении новой версии универсального модуля планирования и коррекции, превращающего свободнопадающую бомбу в планирующий боеприпас. Изделие УМПК-ПД отличается от модулей первых модификаций оптимизированной конструкцией и улучшенной аэродинамикой. За счёт этих мер дальность сброса удалось увеличить до 100-120 км.
Вскоре, весной-летом 2025 г., появились первые сообщения о применении бомб с модулем УМПБ-5Р. Он сохранил часть агрегатов предшественников, но получил собственный короткоресурсный турбореактивный двигатель. Такой модуль делает из бомбы крылатую ракету с соответствующими возможностями. Сообщалось о возможности пуска на дальность не менее 180-200 км.
Следует отметить, что совершенствуется не только планер модулей, но и их электроника. В последние месяцы противник неоднократно жаловался на наличие в модулях улучшенных средств спутниковой навигации. За счёт большего числа приёмных антенн и других доработок такие устройства лучше защищены от помех и подавления, а также обеспечивают высокую точность попадания.
Одна из последних версий изделия УМПК. Фото Telegram / Aviahub
Развитие «Гераней»
Несколько лет назад на вооружение поступили ударные БПЛА «Герань-2», а также началось их массированное боевое применение. Такие беспилотники по-прежнему остаются одним из основных средств для поражения целей в тылу противника. При этом продолжается их развитие, за счёт которого улучшаются основные характеристики и достигаются новые возможности.
Основным путём развития «Гераней» с момента их появления была доработка бортовой электроники. В 2025 г. стало известно о новых мерах такого рода. Вновь совершенствовались устройства навигации с целью повышения помехозащищённости. Кроме того, впервые стало известно о применении БПЛА с оптико-электронной станцией. Такие беспилотники могут атаковать движущиеся цели, самостоятельно или под управлением оператора.
Продолжается доработка полезной нагрузки. Регулярно появлялись сообщения о новых 90-кг боевых частях. Кроме того, используются не только осколочно-фугасные заряды. Такие доработки делают «Герань-2» более гибким инструментом.
Согласно популярной, но не подтверждённой версии, изделие «Герань-2» имеет иранские корни. Не так давно, в ноябре, появились сведения о возможном применении в Спецоперации ещё одного БПЛА из Ирана. Якобы по украинским объектам работали беспилотники «Шахед-101» или «Шахед-107».
По размерам, массе и боевым характеристикам эти изделия уступают «Герани». В то же время, они обладают достаточно высокими лётными характеристиками и имеют иные преимущества. Такие БПЛА могут применяться самостоятельно или вместе с другими ударными аппаратами — в тех ситуациях, когда их соотношение характеристик является оптимальным.
Предположительно, БПЛА «Шахед-107», использовавшийся в удару по украинскому объекту. Фото Telegram / «Военный осведомитель»
Беспилотная авиация
Продолжается бурное развитие отечественного беспилотного авиастроения. Различные компании, организации и группы энтузиастов регулярно показывают новые БПЛА разных классов и различного назначения. Некоторые из представленных образцов затем попадают в зону проведения Спецоперации и проходят испытания практикой. В этом году на подобные «войсковые испытания» отправился целый ряд БПЛА новой разработки.
Следует отметить, что основная масса подобных разработок, включая новинки года, в целом похожа друг на друга. Тем не менее, есть и образцы новых классов, которые должны положительно повлиять на возможности войск.
Например, осенью в зону проведения Спецоперации попали БПЛА «Мангас». Это тяжёлые гексакоптеры, способные нести различные грузы или сбрасывать боеприпасы. По известным данным, они уже достаточно широко используются для доставки боеприпасов, провианта и т.д. на передовую. Такое средство логистики демонстрирует очевидные преимущества.
Получает решение проблема борьбы с вражескими БПЛА над полем боя или в тылу. Так, в 2025 г. разные организации представили целый ряд специализированных беспилотников-перехватчиков. Они отличаются друг от друга конструкцией и различными особенностями, однако имеют близкие характеристики и возможности. Все подобные изделия способны поражать малые и средние БПЛА в радиусе до 10-15 км. Некоторые перехватчики уже добрались до зоны боевых действий.
Проверено практикой
Таким образом, российский оборонно-промышленный комплекс продолжает разработку разнообразных видов вооружения, военной техники и вспомогательных средств. Регулярно на испытания выходят новые образцы различных классов, а затем стартует серийное производство и начинаются поставки в войска.
Проводимая в настоящее время Спецоперация по демилитаризации Украины позволяет проводить проверку новых образцов в рамках крупного конфликта. В 2025 г. на подобные «испытания» вышел целый ряд новых изделий разных классов. В целом они оправдали ожидания, и теперь имеют шанс пополнить список штатной матчасти армии. При этом следует ожидать, что в новом 2026 г. такие процессы продолжатся, и на фронт попадут новые разработки.
