❝ С наступающим 2026 годом, назовём его Годом надежд ❞

Вот и подходит к концу 2025 год – год, который принёс всем нам настоящее цунами информации. Мы вместе с вами, наши уважаемые читатели, её пытались оценить, переварить, анализировать. Высказывались мнения, выдвигались гипотезы – реализм сменялся конспирологией, а потом оказывалось, что это и не конспирология вовсе, потому что в наше время зачастую фантастика уступает место по лихости своего сюжета окружающей реальности.В 2025 год мы вступали с надеждами. Конечно, хотелось скорейшего разгрома врага. Конечно, хотелось безоговорочной победы. Победы, безусловно, были. Это освобождение многих городов Донбасса и Запорожской области. Это отвоевание у деструктивного режима русских земель Харьковщины и Днепропетровщины.В 2026 год мы снова вступаем с надеждой. Надеждой на мир, который может наступить исключительно при достижении целей специальной военной операции. Любой другой «мир» таковым не станет, что вполне очевидно при том важном условии, что враг, как таковой, не уничтожен. Пока…Надежды в 2026 году, безусловно, связаны для нас, граждан России, не только с непосредственными военными успехами, но также с успехами геополитическими и экономическими. В 2025 году Россия продемонстрировала, что все зарубежные вбросы об «изоляции» нашей страны ничтожны, и что тот же Евросоюз, сам себя изолировал - в гораздо большей степени. Хотелось бы, чтобы в наступающем году Россия укрепляла свои позиции на международной арене, что приносило бы плюсы и на бытовом, гражданском, уровне.Экономика. Здесь надежды особые. Конечно, можно сколько угодно говорить, что санкции «никакого ущерба российской финансово-экономической системе не нанесли», но лучше всё же исходить из реалий. Они в том, что санкции – болезненны. Но главное, чтобы этот фактор не стал главным информационным поводом на годы вперёд для ответственных лиц – поводом оправдывать свои собственные просчёты. Мол, санкции, сами понимаете… А ведь могут…Хочется надеяться, что 2026 год принесёт значительный экономический рост не только в виде отчётов «наверх», но и в виде реального отражения на жизни рядовых граждан: бюджетников (включая учителей, медиков, военнослужащих), пенсионеров, представителей сферы малого бизнеса, людей интеллектуального труда и других слоёв населения страны.Поэтому объявим, если позволите, 2026 год годом надежд, причём не просто надежд, а надежд, которые непременно сбудутся. Ну, а как ещё?С праздником! «Военное обозрение» поздравляет и жмёт каждому из читателей руку, персонально – вне зависимости от политических и гастрономических пристрастий. Знаем одно: подавляющее большинство нас с вами здесь - горячим сердцем и твёрдым кулаком за Россию. А это дорогого стоит.С Новым годом, друзья! Желаем, чтобы 2026 год принёс каждому то, чего он больше всего ждёт.