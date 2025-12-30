«Десять бутылок и два ножа»: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее. Подозреваемого в его подготовке мужчину задержали.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Правоохранители осмотрели машину подозреваемого. В ней оказались десять бутылок с самодельной зажигательной смесью и два тактических ножа. Кроме того, сотрудники ФСБ нашли в салоне автомобиля флаг одной из запрещенных в России террористических организаций. Задержанный оказался ее сторонником.
Впоследствии также выяснилось, что злоумышленник, который оказался гражданином одного из государств Центральной Азии, готовил нападение на школу на территории республики. Его действия координировали зарубежные кураторы, с которыми задержанный поддерживал контакты через Telegram.
В пресс-релизе сказано:
Задержание проходило недалеко от учебного заведения, рядом с которым находился автомобиль злоумышленника. К счастью, теракт не состоялся, и никто из школьников и учителей не пострадал.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта.
Стоит отметить, что террористическая активность на территории России существенно усилилась, поэтому у работы у правоохранителей прибавилось.
