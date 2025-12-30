Пресса США: Пентагон обеспокоен ростом активности китайских подлодок в Арктике

В США растет обеспокоенность после того, как в Арктическом регионе появилось множество китайских подводных лодок. Несмотря на то, что эти субмарины, вероятнее всего, являются исследовательскими, командующий силами НАТО в Европе Алексос Гринкевич не исключает, что эти действия могут также служить прикрытием для военной деятельности.

По информации издания Wall Street Journal, в Пентагоне убеждены, что Китай направляет в Арктику множество своих подводных лодок в рамках борьбы за влияние и попыток закрепиться в пространстве, которое уже в ближайшие годы может стать ареной соперничества великих держав. В публикации также говорится, что Россия, чтобы поспособствовать росту китайского присутствия в Арктике, предоставила Пекину технологии, необходимые для разработки и постройки субмарин.



Между тем очевидно, что США не намерены отказываться от концепции блокирования российского, иранского и китайского морского судоходства в ряде регионов. В частности, чтобы заблокировать российское судоходство в Черном море, Вашингтону достаточно обеспечить сохранение украинского контроля над северным Причерноморьем, а возможный захват США Гренландии затруднит доступ в Арктику для флотов РФ и КНР.

США явно не собираются отказываться от стремления к глобальной гегемонии и ради этого готовы подтолкнуть своих европейских и азиатских союзников к войне с Россией и Китаем, чтобы максимально истощить обе страны и выиграть Вашингтону время для наращивания своего военно-промышленного потенциала.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 17:28
    США явно не собираются отказываться от стремления к глобальной гегемонии и ради этого готовы подтолкнуть своих европейских и азиатских союзников к войне с Россией и Китаем

    Вот и добрались до сути yes
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:32
      Ну... Мы то попами разойдемся... не стойте на водном пути.... Все наше.......
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 17:37
        Цитата: Mouse
        Ну... Мы то попами разойдемся... не стойте на водном пути.... Все наше.......

        hi
        Обычно пОпами расходятся после навала? Нее?
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 17:39
          Как водится..... wassat bully ......
          Ибо нехер!
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 17:44
            Цитата: Mouse
            Как водится..... wassat bully ......
            Ибо нехер!

            Куда ни глянь везде - драка. Во житуха winked
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +2
              Сегодня, 17:47
              Фигня..... Главное- маневры!
              1. Теренин Звание
                Теренин
                +3
                Сегодня, 17:49
                Цитата: Mouse
                .... Главное- маневры!

                По морской теме drinks
                - Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
                - Тщетно тщится щука ущемить леща.
                Бонус: winked
                - У ежа ежата, у ужа ужата.
                1. Mouse Звание
                  Mouse
                  +3
                  Сегодня, 17:51
                  А вот щучку не трогай! Прошу ....
                  Геннадий,
                  hi
                  1. Теренин Звание
                    Теренин
                    +2
                    Сегодня, 18:01
                    Цитата: Mouse
                    А вот щучку не трогай! Прошу ....
                    Геннадий,
                    hi

                    wink Как щука ни остра, а не возьмет ерша с хвоста.
                    1. Mouse Звание
                      Mouse
                      0
                      Сегодня, 18:27
                      Щучки- малые... Ходют, бродют.... На врага тоску наводят .....
        2. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 17:55
          [quoteАрктическом регионе появилось множество китайских подводных лодок. Несмотря на то, что эти субмарины, вероятнее всего, являются исследовательскими, командующий силами НАТО в Европе Алексос Гринкевич не исключает, что эти действия могут также служить прикрытием для военной деятельности.][/quote]
          По себе судят, не ушли они от милитаристской политики, гегемон и мировой жандарм, за одно капиталист продающий оружие.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 17:31
    Несмотря на то, что эти субмарины, вероятнее всего, являются исследовательскими, командующий силами НАТО в Европе Алексос Гринкевич не исключает, что эти действия могут также служить прикрытием для военной деятельности.

    А, если бы Гринкевич был президентом ассоциации рыболовов, то он не исключил, что эти действия могут служить прикрытием для незаконного вылова морепродуктов. winked
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:35
      Замораживания во льдах.... Некоторых ...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:56
    ❝ Возможный захват США Гренландии затруднит доступ в Арктику для флотов РФ и КНР ❞ —

    — Мы, вообще-то, здесь живём ...
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:57
    Можно посоветовать главкому НАТЫ, лучше закусывать после дринков))) откуда китайские ПЛ взялись в гейропе?
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:35
    возможный захват США Гренландии затруднит доступ в Арктику для флотов РФ

    Автор наверное никогда не видел карты РФ, потому что объяснить как Гренландия может помешать доступу в Арктику российскому ВМФ, нельзя. Да и китайским ПЛ, что бы проплыть мимо Гренландии, надо совершить практически кругосветное плавание.