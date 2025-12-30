Пресса США: Пентагон обеспокоен ростом активности китайских подлодок в Арктике
В США растет обеспокоенность после того, как в Арктическом регионе появилось множество китайских подводных лодок. Несмотря на то, что эти субмарины, вероятнее всего, являются исследовательскими, командующий силами НАТО в Европе Алексос Гринкевич не исключает, что эти действия могут также служить прикрытием для военной деятельности.
По информации издания Wall Street Journal, в Пентагоне убеждены, что Китай направляет в Арктику множество своих подводных лодок в рамках борьбы за влияние и попыток закрепиться в пространстве, которое уже в ближайшие годы может стать ареной соперничества великих держав. В публикации также говорится, что Россия, чтобы поспособствовать росту китайского присутствия в Арктике, предоставила Пекину технологии, необходимые для разработки и постройки субмарин.
Между тем очевидно, что США не намерены отказываться от концепции блокирования российского, иранского и китайского морского судоходства в ряде регионов. В частности, чтобы заблокировать российское судоходство в Черном море, Вашингтону достаточно обеспечить сохранение украинского контроля над северным Причерноморьем, а возможный захват США Гренландии затруднит доступ в Арктику для флотов РФ и КНР.
США явно не собираются отказываться от стремления к глобальной гегемонии и ради этого готовы подтолкнуть своих европейских и азиатских союзников к войне с Россией и Китаем, чтобы максимально истощить обе страны и выиграть Вашингтону время для наращивания своего военно-промышленного потенциала.
