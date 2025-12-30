Президент России объявил специальные сборы резервистов на защиту объектов
Глава российского государства Владимир Путин издал указ, касающийся граждан, состоящих в мобилизационном резерве Вооруженных сил. Президент России объявил специальные сборы для резервистов на защиту объектов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В нем сказано, что в следующем году резервистов привлекут к охране объектов жизнеобеспечения, а также других критически важных объектов.
Текст указа гласит:
Составлением перечня таких мест, кола направят резервистов, поручено заняться министерству обороны РФ.
Основанием для такого решения стали законы РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».
До этого российский лидер издал указ о других военных сборов. Там речь шла о военной подготовке граждан страны, пребывающих в запасе.
Резервистами считаются военнообязанные, состоящие в запасе, которые решили подписать контракт с оборонным ведомством на зачисление в мобрезерв. Такая возможность доступна тем, кто отслужит срочную службу или отучился в военном учебном центре при высшем учебном заведении. Закон о том, чтобы резервистов можно было привлекать к защите важных государственных объектов, был принят в прошлом месяце.
Информация