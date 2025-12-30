Президент России объявил специальные сборы резервистов на защиту объектов

Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооружённых Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Глава российского государства Владимир Путин издал указ, касающийся граждан, состоящих в мобилизационном резерве Вооруженных сил. Президент России объявил специальные сборы для резервистов на защиту объектов.Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.В нем сказано, что в следующем году резервистов привлекут к охране объектов жизнеобеспечения, а также других критически важных объектов.Текст указа гласит:Составлением перечня таких мест, кола направят резервистов, поручено заняться министерству обороны РФ.Основанием для такого решения стали законы РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».До этого российский лидер издал указ о других военных сборов. Там речь шла о военной подготовке граждан страны, пребывающих в запасе.Резервистами считаются военнообязанные, состоящие в запасе, которые решили подписать контракт с оборонным ведомством на зачисление в мобрезерв. Такая возможность доступна тем, кто отслужит срочную службу или отучился в военном учебном центре при высшем учебном заведении. Закон о том, чтобы резервистов можно было привлекать к защите важных государственных объектов, был принят в прошлом месяце.