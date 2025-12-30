Президент России объявил специальные сборы резервистов на защиту объектов

Президент России объявил специальные сборы резервистов на защиту объектов

Глава российского государства Владимир Путин издал указ, касающийся граждан, состоящих в мобилизационном резерве Вооруженных сил. Президент России объявил специальные сборы для резервистов на защиту объектов.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем сказано, что в следующем году резервистов привлекут к охране объектов жизнеобеспечения, а также других критически важных объектов.

Текст указа гласит:

Направить в 2026 году на специальные сборы граждан Российской Федерации, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооружённых Сил Российской Федерации, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Составлением перечня таких мест, кола направят резервистов, поручено заняться министерству обороны РФ.

Основанием для такого решения стали законы РФ «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе».

До этого российский лидер издал указ о других военных сборов. Там речь шла о военной подготовке граждан страны, пребывающих в запасе.

Резервистами считаются военнообязанные, состоящие в запасе, которые решили подписать контракт с оборонным ведомством на зачисление в мобрезерв. Такая возможность доступна тем, кто отслужит срочную службу или отучился в военном учебном центре при высшем учебном заведении. Закон о том, чтобы резервистов можно было привлекать к защите важных государственных объектов, был принят в прошлом месяце.
  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -8
    Сегодня, 17:40
    "На защиту объектов",а там и на СВО направить могут,если нацепят погоны уже не отвертишься.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +11
      Сегодня, 17:47
      Цитата: taiga2018
      "На защиту объектов",а там и на СВО направить могут,если нацепят погоны уже не отвертишься.

      Что значит "нацепят"? Присвоят воинское звание.
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +9
      Сегодня, 17:49
      Не знаю как у вас там, понимают от чего бегают. У нас если надо народ пойдет, хватило бы только на всех обеспечения.
    3. Кулл90
      Кулл90
      +6
      Сегодня, 17:53
      они и так при подписании контракта в резерв нацепили погоны, и чето их не отправляют на СВО
      1. Saturn VII
        Saturn VII
        +1
        Сегодня, 18:19
        они и так при подписании контракта в резерв нацепили погоны, и чето их не отправляют на СВО
        Так это в Воронеже или Курске своих нет. И причин начинать по настоящему до сих пор небыло. А на Валдае свои очень даже есть, и теперь то видимо появилась причина начать все по настоящему.
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 18:26
          че-то какой-то набор слов
          тех кто подписал контракт в резерв, и до Валдая собирались привлекать к охране обьектов *Резервистов смогут привлечь к охране гражданских объектов в глубине территории России, соответствующий законопроект разработало Минобороны* статья на звезде от 22.10.25
          1. Saturn VII
            Saturn VII
            0
            Сегодня, 18:30
            тех кто подписал контракт в резерв, и до Валдая собирались привлекать к охране обьектов
            Вы хотите сказать что и в этот раз ничего не будет, кроме перерисовывания красно-коричневых линий?
            1. Кулл90
              Кулл90
              0
              Сегодня, 18:32
              если хотите то перерисовывайте свои красно-коричневые линии, но я лишь пишу что данный законопроект был подан 22.10.25, до событий на Валдае
              1. Saturn VII
                Saturn VII
                0
                Сегодня, 18:44
                я лишь пишу что данный законопроект был подан 22.10.25, до событий на Валдае
                Так что с тех пор то изменилось? Что тогда говорили что это не в коем случае не скрытая мобилищация. Это лишь для приведения щаконодательной базы в порядок, и собственно ни каких действий не повлечет. А теперь вдруг вспомнили что нужно бы срочно мобилизовать резервистов, а то как-то о них забыли.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 18:32
        Кулл90
        .........и чето их не отправляют на СВО

        Если надо, то пойдем на СВО. Мой товарищ, офицер запаса РВСН хотел пойти, ему отказали. Инженеры по ВУС обслуживания спец. боеголовок пока не требуются.
        1. Saturn VII
          Saturn VII
          +1
          Сегодня, 18:46
          Ну, так рано пока начинать. Еще не всех родственников из парыжей и ландонов эвакуировали.
    4. Дырокол Звание
      Дырокол
      -4
      Сегодня, 18:11
      Цитата: taiga2018
      "На защиту объектов",а там и на СВО направить могут,если нацепят погоны уже не отвертишься.

      Ага, кореша недавно РВК хантил на С300, как офицера в отставке, сказали не пойдешь сейчас за деньги, в следующем году пойдёшь по мобилизации.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 18:15
        Евгенийhi,
        а что, о мобилизации в 2026 году уже объявлено? recourse
        1. Кулл90
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 18:27
          тут некоторые комментаторы каждый год предрекают мобилизацию
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 18:27
          Цитата: Fachmann
          Евгенийhi,
          а что, о мобилизации в 2026 году уже объявлено? recourse

          Мобилизацию объявили в 2022. ДМБ никто не объявлял. Просто в рамках сбора резервистов подтянут и офицеров запаса.
          1. Кулл90
            Кулл90
            0
            Сегодня, 18:36
            вы наверно не поняли, но в статье идет речь о резервистах которые подписали контракт в резерв, получают 3-5 тыс рублей в месяц и должны вроде привлекаться в случае большой войны, офицеры запаса это другая категория
        3. Ua3qhp Звание
          Ua3qhp
          0
          Сегодня, 18:28
          а что, о мобилизации в 2026 году уже объявлено?
          А ее и не отменяли.
          1. Кулл90
            Кулл90
            +1
            Сегодня, 18:38
            но и не проводят, воюем добровольцами
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:39
        Дырокол
        недавно РВК хантил на С300, как офицера в отставке

        Да шо вы говорите !!! Кореша в отставке уже никто не может привлечь, кроме Господа Бога. crying
    5. Pandemic Звание
      Pandemic
      +2
      Сегодня, 18:18
      обязательно направят. Защита объектов не требует дополнительных организаций резервистов. С этим справятся обычные срочники
  2. agoran Звание
    agoran
    +6
    Сегодня, 17:57
    Это нормально.
    Кто отучился на Панцирь, могут работать на обЪектовых.
    Смену через 3, плюс денежка,все норм.
    Ну или на Осе, тоже норм.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +7
      Сегодня, 18:08
      Цитата: agoran
      Кто отучился на Панцирь

      На складах полно ЗПУ-2,4, Шилок и другого зенитного вооружения. Выучится на эту техники нетрудно. Главное чтобы потом командиры сектора распределили так, что бы снаряды и БПЛА на людей не падали.
      1. ANB Звание
        ANB
        +2
        Сегодня, 18:16
        . На складах полно ЗПУ-2,4, Шилок и другого зенитного вооружения

        Выделить бы немного (для госуровня) денег и сделать современную аппратуру наведения на БПЛА, которая сможет стыковаться с этим вооружением. Это не так и сложно и комплектующие сейчас есть. Главное, эффективных манагеров к этой теме не подпускать.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          -1
          Сегодня, 18:25
          Цитата: ANB
          сделать современную аппратуру наведения на БПЛА

          У нас и раньше производители радиоэлектронной техники не пользовались популярностью у МО РФ, а сейчас с учетом требований по импортозамещению и санкциями надеяться на массовый выпуск маловысотных РЛС вообще не приходится. Не удивлюсь, если единственное предприятие которое специализировалась на выпусках маловысотных РЛС типа Каста в городе Муроме до сих пор использует микросхемы 133 серии.
          Поэтому лучшим решение было бы приобретение подобной техники у Китая. Там
          Цитата: ANB
          эффективных манагеров
          давно расстреляли.
          1. Ua3qhp Звание
            Ua3qhp
            +1
            Сегодня, 18:30
            Не удивлюсь, если единственное предприятие которое специализировалась на выпусках маловысотных РЛС типа Каста в городе Муроме до сих пор использует микросхемы 133 серии.
            Не использует. Её уже несколько раз модернизировали после СССР.
            1. Vitaly.17 Звание
              Vitaly.17
              0
              Сегодня, 18:37
              Цитата: Ua3qhp
              Не использует.

              Возможно. Я там 17 лет назад был.
          2. buslaif Звание
            buslaif
            0
            Сегодня, 18:40
            объявил специальные сборы резервистов на защиту объектов....[quote][/quote]
            Ну если в таком духе и дальше будешь продолжать, то тебе могут устроить и другие "сборы" и пригласить на задушевную беседу в ФСБ. За что, сам можешь догадаться если есть мозги.
        2. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 18:41
          но в настоящий момент ни одна страна не смогла создать такую аппаратуру, манагеры продают продукт созданный инженерами
      2. Pandemic Звание
        Pandemic
        +5
        Сегодня, 18:20
        для начала надо закупить и выдать тепловизоры и крепления. А потом повесить десяток желающих их продать на Авито
      3. Livonetc Звание
        Livonetc
        0
        Сегодня, 18:24
        Шилок не полно.
        А если и стоят где то, то не в пригодном техническом состоянии.
        Увы, их бережно.не хранили по непонятным причинам.
        1. Vitaly.17 Звание
          Vitaly.17
          0
          Сегодня, 18:34
          Цитата: Livonetc
          Шилок не полно

          У Шилок проблемные узлы ходовая и собственная ламповая РЛС. Они в стационарном варианте нафиг не нужны. Лазерный дальномер и прибор ночного видения могут и на Валберис купить. winked
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:37
          Причины более чем понятны.На то время.Был сделан упор на "Тунгусски",как более мощная система войсковой ПВО.Шилки переделывали как некие "штуги",разносящие дувалы в Афгане.Остальное было попилено позже.
    2. Saturn VII
      Saturn VII
      -1
      Сегодня, 18:37
      Кто отучился на Панцирь, могут работать на обЪектовых
      Судя о истории Гудвина и Эрееста. Сегодня ты ПВО на панцире, а завтра уже можешь штурмовиком брать опорники, а послезавтра лежать в гробу. Но к этому "нужно отнестись с пониманием".
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:44
      agoran
      Кто отучился на Панцирь, могут работать на обЪектовых.

      На объектовых чаще встречаются установки ЗУ-23 или спаренные (или в четыре ствола) пулеметы.
      "Панциря" на стратегически важных объектах.
  3. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 18:16
    Ну что ж, это было давно ожидаемо. Это показывает серьезность намерений воевать и дальше, до победы, и защищать ради этого свой тыл.
    Возникает вопрос: почему бы не привлечь для этих целей срочников, ту же пехоту, у которой сейчас нет дел, а тыловые объекты нуждаются в обороне? От них нет толку, они за год ничему не успевают научиться? Ну хотя бы ЗПУ могут освоить более-менее?
    1. Pandemic Звание
      Pandemic
      -1
      Сегодня, 18:22
      потому, что декларируемые намерения и то, что реально планируется никогда не совпадает. Срочники и будут охранять, а резервистов забреют на СВО
      1. Кулл90
        Кулл90
        0
        Сегодня, 18:44
        а почему тогда этих резервистов до сих пор не забрили на СВО, что мешало
        1. Pandemic Звание
          Pandemic
          0
          Сегодня, 18:45
          потому, что паковать того, кто сам пришел гораздо проще, чем того, кто уехал, или гасится
  4. james Звание
    james
    -1
    Сегодня, 18:26
    А срочники где или это неприкосновенный запас?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:41
      Хороший вопрос.Основа будущих резервистов?Да и на контракт их усиленно уговаривают.Наверное проще изьять из хозяйств и производства людей...В наше время срочники шли воевать в Афган,Анголу..Дел хватало.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:45
    Резервистов на охрану объектов... если вспомнить, как такие подразделения раньше себя "зарекомендовали"... помню, после таких охранников пришлось все прожектора менять на вышках и то ладно, что стрелки были косые, когда набухаются...
    Может так не все себя проявили, но что то не верится, что в других местах было шибко лучше!?
    Опять же вспомнил, как все происходило, когда в части собирали на переподготовка "партизан"... начинался дурдом и не на выезде, а рядом...
    Как то так... было.
    Вопрос... а сейчас будет лучше??? soldier