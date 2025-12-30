Противник объявил срочную эвакуацию населения из черниговского приграничья

Для населения сразу 14 населённых пунктов Черниговской области представителями органов власти киевского режима объявлена обязательная эвакуация. Информация озвучена в областной военной администрации Черниговщины.

В распространённом сообщении говорится, что население ряда населённых пунктов, относящихся к Семёновской, Сновской, Городнянской и Новгород-Северской общинам должно в срочном порядке покинуть места проживания. Для этого, как утверждают в ОВА, будет выделен специальный транспорт.



В аккаунте ОВА говорится о том, что с начала года приграничные территории покинули примерно 1,4 тыс. жителей. Основное направление эвакуации - вглубь Черниговской области, включая непосредственно областной центр.



Из сообщения местных органов власти:

Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных – обязательное условие. Гарантированные места для проживания.

В сообщениях говорится, что в первоочередном порядке эвакуировать собираются около 300 человек и сделать это в течение ближайших 30 дней.

На этом фоне в украинских медиа начали муссироваться слухи о якобы подготовке армии России к наступлению в Черниговской области. Напомним, что несколько месяцев назад появлялась информация с точностью «до наоборот» - о том, что ВСУ собираются организовать очередной «наступ» на территорию России – из Черниговской области в Брянскую.

В Черниговской области на данный момент враг удерживает достаточно внушительную по численности группировку, включая механизированные формирования. Именно поэтому новой провокации со стороны противника исключать не следует.

На фоне проведения эвакуации в Черниговской области киевский режим решил эвакуировать население не менее 40 населённых пунктов Днепропетровщины. Там эвакуация будет проведена в отношении жителей сёл и пгт Синельниковского района. Часть этого района уже под контролем ВС РФ.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 18:24
    Неужели наконец то и Черниговской областью займутся ? Новости отличные и давно пора. Путин сказал куда ступила рога русского солдата то наше , российское . Помним , записали ✍️