Для населения сразу 14 населённых пунктов Черниговской области представителями органов власти киевского режима объявлена обязательная эвакуация. Информация озвучена в областной военной администрации Черниговщины.В распространённом сообщении говорится, что население ряда населённых пунктов, относящихся к Семёновской, Сновской, Городнянской и Новгород-Северской общинам должно в срочном порядке покинуть места проживания. Для этого, как утверждают в ОВА, будет выделен специальный транспорт.В аккаунте ОВА говорится о том, что с начала года приграничные территории покинули примерно 1,4 тыс. жителей. Основное направление эвакуации - вглубь Черниговской области, включая непосредственно областной центр.Из сообщения местных органов власти:В сообщениях говорится, что в первоочередном порядке эвакуировать собираются около 300 человек и сделать это в течение ближайших 30 дней.На этом фоне в украинских медиа начали муссироваться слухи о якобы подготовке армии России к наступлению в Черниговской области. Напомним, что несколько месяцев назад появлялась информация с точностью «до наоборот» - о том, что ВСУ собираются организовать очередной «наступ» на территорию России – из Черниговской области в Брянскую.В Черниговской области на данный момент враг удерживает достаточно внушительную по численности группировку, включая механизированные формирования. Именно поэтому новой провокации со стороны противника исключать не следует.На фоне проведения эвакуации в Черниговской области киевский режим решил эвакуировать население не менее 40 населённых пунктов Днепропетровщины. Там эвакуация будет проведена в отношении жителей сёл и пгт Синельниковского района. Часть этого района уже под контролем ВС РФ.

