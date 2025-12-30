Литва готовится взорвать мосты на границе с Россией и Белоруссией

Литва готовится взорвать мосты на границе с Россией и Белоруссией

Несмотря на недавнее заявление главы эстонской внешней разведки Каупо Росина о том, что Россия не собирается нападать на Прибалтику, литовские военные инженеры оснащают мосты на границе с Россией и Белоруссией специальными конструкциями для быстрого размещения взрывчатки. В отличие от более сдержанных соседей по Прибалтике, Литва сделала милитаристский угар своей национальной идеей и активно готовится к гипотетической «российской агрессии», объясняя эти приготовления общей стратегией НАТО по усилению восточного фланга.

Как сообщает литовский портал LRT со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики, эти работы являются частью плана Вильнюса по созданию «Балтийской линии обороны» вдоль границ с Союзным государством. Кроме того, для маскировки позиций в приграничных районах литовские военные высаживают деревья, а также углубляют оросительные каналы, которые планируется использовать в качестве противотанковых рвов. Выбор мостов и подъездных дорог обусловлен их стратегической важностью и наличием природных препятствий. При этом Вильнюс утверждает, что эти приготовления имеют сугубо оборонительный, превентивный характер.



На фоне приготовлений к «российскому вторжению» литовские власти стараются успокоить свое население, чтобы не допустить массовой паники. При этом официальная риторика Вильнюса остается крайне выверенной: чрезмерная драматизация грозит утратой общественной поддержки и подрывом стабильности текущего режима.
  1. Альф Звание
    Альф
    +12
    Сегодня, 18:53
    Чего готовиться-то ? Рваните уже сейчас, чего ждать-то ?
    1. Roma-92 Звание
      Roma-92
      +7
      Сегодня, 18:56
      Прям с языка снял. Красавчик!!!
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:00
        Лабусам мосты не нужны ! Да и пусть рвут, жалко что ли.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 18:58
      власти стараются успокоить свое население, чтобы не допустить массовой паники
      В прибалтике уже давно паника, народу из стран "свалило" столько. что остались одни чиновники.
      1. Rostislav Звание
        Rostislav
        +2
        Сегодня, 19:41
        Много знакомых в Литве (служили там, остались после развала Союза), общаемся. Говорят, что в Литве не осталось семьи, из которой кто-либо не уехал, - сын, брат, сват ...
    3. olegff68 Звание
      olegff68
      -1
      Сегодня, 19:41
      Не смешно. Они во весь рост готовятся к блокаде Калининграда и предотвращению прорыва туда наших соединений через их территорию. Больше всего возни у Сувалкского коридора. И это уже вышло из разряда теорий заговора - на днях Путин озвучил эти приготовления.
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 19:48
        Цитата: olegff68
        Не смешно.

        Да какой уж тут смех...Сквозь слезы. Докатились, всякая шушера пальцы гнуть посмела...Дорисовались, да допредупреждались.
        1. olegff68 Звание
          olegff68
          0
          Сегодня, 20:30
          "Они" - это НАТО. Сильнее всех приготовления ведут Польша и Литва - те, на чьей территории находится Сувалкский коридор. Та уже первая со времён окончания ВОВ иностранная военная база Бундесвера строится, миллионы мин, рвы, опорные пункты и т.д.. А для чего всё это - достаточно посмотреть как осуществляется логистика с Калининградом, по суше и воде и увидеть это на карте.
          1. Альф Звание
            Альф
            0
            Сегодня, 20:31
            Цитата: olegff68
            "Они" - это НАТО. Сильнее всех приготовления ведут Польша и Литва - те, на чьей территории находится Сувалкский коридор. Та уже первая со времён окончания ВОВ иностранная военная база Бундесвера строится, миллионы мин, рвы, опорные пункты и т.д.. А для чего всё это - достаточно посмотреть как осуществляется логистика с Калининградом, по суше и воде и увидеть это на карте.

            А я разве спорю ? Это и есть цена всех линий.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 20:41
        Цитата: olegff68
        Они во весь рост готовятся к блокаде Калининграда

        почему готовятся, они частично блокаду осуществляют, ограничивая транзит как сюда так и отсюда
    4. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: Альф
      Рваните уже сейчас, чего ждать-то ?

      сейчас не могут, сейчас они сами туда сюда мотаются
      у нас в области масса машин с прибалтийскими и немецкими номерами ездит
      1. Альф Звание
        Альф
        0
        Сегодня, 20:41
        Цитата: Василенко Владимир
        сейчас не могут, сейчас они сами туда сюда мотаются
        у нас в области масса машин с прибалтийскими и немецкими номерами ездит

        Тем более, пущай порадуются. laughing Чтобы жизнь медом не казалась.
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    +4
    Сегодня, 18:59
    Кому вы нужны. И-иоты. Литву сравнять с землей, пару суток нужно.
  3. ettore Звание
    ettore
    +1
    Сегодня, 19:07
    литовские военные инженеры оснащают мосты на границе с Россией и Белоруссией специальными конструкциями для быстрого размещения взрывчатки.

    Красавцы! До этого были даже разобрали ж.д. полотно на границе с РБ, несколько лет тому, что бы Лукашенко не напал. Потом временно хотели восстановить сообщение но им сказали - сами, сами.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 19:07
    Назло бабушке отморожу уши.
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 19:10
    Паранойя крепчает.
    Паранойя — клинический термин, описывающий специфический тип бредового восприятия, при котором человек убеждён в преследовании, угрозе или скрытом воздействии. Такие убеждения выглядят для пациента логичными, но не соответствуют реальности.
  6. Alex Priest
    Alex Priest
    +1
    Сегодня, 19:15
    Вильнюс это Россия. Россия - Римская империя с 1473. Мы русские, с нами Бог!
  7. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 19:15
    Цитата: Альф
    Рваните уже сейчас, чего ждать-то ?
    Ответить
    Цитата

    литовские военные инженеры оснащают мосты на границе с Россией и Белоруссией специальными конструкциями для быстрого размещения взрывчатки

    Давно надо взорвать советское наследие!
    Стройте сами, а не почивайте на ненавистном коммунистическим режимом! Может и скакать начнут с кастрюлями на голове.
  8. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 19:16
    4 года понадобилось для готовности, а до этого раскачивались и были не готовы?
  9. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 19:28
    - вот это правильно! - как порадовал подрыв моста в Таллине, когда это было? - да не так и давно, но какое воодушевление, какой эпический задор - ехали эстонцы в своих авто... - их остановили и... - на их глазах взорвали мост, который они прямо сейчас планировали переехать! - но был жестокий облом.
  10. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Сегодня, 19:29
    Очень видимо им хочется. Надо будет уважить. Потом как нибудь,когда окраину зачистим.
  11. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 19:32
    "..литовские военные инженеры оснащают мосты на границе с Россией и Белоруссией специальными конструкциями для быстрого размещения взрывчатки." Вообще не обратим внимания: взрывайте, ломайте, топитесь, вешайтесь, стреляйтесь и т.д
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:35
    И чё!.... Мы пойдем другим путем...... wassat
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:35
    А как Россия на Литву нападать будет?
    С Белоруссией (Беларусью) у литовцев хоть граница есть. А с нами только через наш регион, который и так почти со всех сторон НАТО окружён.
  14. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 19:47
    Ну они сами превратили Прибалтику в аппендикс Европы,закрыв весь транзит на Восток.
  15. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 20:01
    Литовцы туповаты похоже, как украинцы. Вместо того чтобы жиреть, сделав торговый и тур хаб через свою территорию, они себя по рукам и ногам связали. Можно начать взрывать сейчас уже, а ещё лучше со своей стороны заминировать вдоль всей границы и противотанковые ежи в пять рядов поставить. laughing
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:02
    Цитата: ваш вср 66-67
    Может и скакать начнут с кастрюлями на голове.
    Эта идея уже запатентована скакуасами. Пусть придумают что-нибудь новенькое winked
  17. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 20:13
    Что ж вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!